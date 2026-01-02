newspaper
Συρρίκνωση παραγωγής στην ΕΕ, «λάμψη» στην Ασία το 2025

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην ευρωζώνη υπέστη βαθύτερη συρρίκνωση τον Δεκέμβριο

Η βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη συρρικνώθηκε περαιτέρω τον Δεκέμβριο, αλλά οι βιομηχανικές δυνάμεις της Ασίας έκλεισαν το 2025 σε πιο σταθερή βάση, υποστηριζόμενες από την ανάκαμψη των εξαγωγικών παραγγελιών και την αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με ιδιωτικές έρευνες.

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη μειώθηκε για πρώτη φορά σε 10 μήνες λόγω της περαιτέρω μείωσης των νέων παραγγελιών

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην ευρωζώνη υπέστη βαθύτερη συρρίκνωση τον περασμένο μήνα, καθώς η παραγωγή μειώθηκε για πρώτη φορά σε 10 μήνες λόγω της περαιτέρω μείωσης των νέων παραγγελιών.

Ο δείκτης PMI (Purchasing Managers’ Index) της ευρωζώνης για τον τομέα της μεταποίησης, που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε στο 48,8 τον Δεκέμβριο από 49,6 τον Νοέμβριο.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών και για δεύτερο συνεχόμενο μήνα κάτω από το όριο του 50, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Οι έρευνες υπογράμμισαν μια ευρεία μείωση της δραστηριότητας στην ευρωζώνη των 20 χωρών.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, κατέγραψε την πιο αδύναμη απόδοση μεταξύ των οκτώ χωρών που παρακολουθήθηκαν, με τον δείκτη PMI να φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών. Η Ιταλία και η Ισπανία επανήλθαν επίσης σε φάση συρρίκνωσης.

«Η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα από την ευρωζώνη επιβραδύνεται και πάλι», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank. «Οι εταιρείες δεν φαίνονται ικανές ούτε πρόθυμες να δημιουργήσουν δυναμική για το επόμενο έτος, αλλά αντίθετα επιδεικνύουν προσοχή, κάτι που είναι δηλητήριο για την οικονομία».

Η Γαλλία αποτέλεσε μια σπάνια φωτεινή εξαίρεση, με τον δείκτη PMI για τον μεταποιητικό τομέα να σημειώνει άνοδο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 42 μηνών.

Στη Βρετανία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δραστηριότητα αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών τον Δεκέμβριο, χάρη στην ανάκαμψη της ζήτησης μετά την ελάφρυνση που επέφερε ο προϋπολογισμός της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Η Ασία «λάμπει»

Η βιομηχανική δραστηριότητα στις μεγάλες οικονομίες εξαγωγής τεχνολογίας της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν ανέκοψε τον Δεκέμβριο τη μηνιαία πτώση, ενώ οι περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας διατήρησαν τον έντονο ρυθμό ανάπτυξης.

Ακολούθησαν οι δείκτες PMI που δημοσιεύθηκαν για την Κίνα την Τρίτη, οι οποίοι έδειξαν επίσης μια απροσδόκητη ανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, χάρη στην αύξηση των παραγγελιών πριν τις διακοπές.

Αν και είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς της Ασίας προσαρμόζονται στους αμερικανικούς δασμούς, η ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης έδωσε σε ορισμένους κατασκευαστές λόγους για αισιοδοξία εν όψει της νέας χρονιάς.

«Οι εξαγωγές από τις περισσότερες χώρες έχουν αυξηθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες και πιστεύουμε ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τους εξαγωγικούς τομείς της μεταποίησης στην Ασία παραμένουν ευνοϊκές», δήλωσε ο Shivaan Tandon, οικονομολόγος της Capital Economics για την Ασία.

Σημείωσε ότι οι περισσότερες ασιατικές οικονομίες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τη μετατόπιση της αμερικανικής ζήτησης από την Κίνα και την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για υλικό σχετικό με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης PMI της Ταϊβάν αυξήθηκε σε 50,9 μονάδες τον Δεκέμβριο από 48,8 τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά σε 10 μήνες το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Ομοίως, ο δείκτης PMI της Νότιας Κορέας αυξήθηκε σε 50,1 από 49,4 μονάδες, η πρώτη επέκταση από τον Σεπτέμβριο, λόγω της απότομης αύξησης των νέων παραγγελιών από τον Νοέμβριο του 2024.

Και οι δύο οικονομίες συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστών ημιαγωγών στον κόσμο, οι οποίοι έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την άνθηση της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης.

«Σύμφωνα με τις βιομηχανίες, η κυκλοφορία νέων προϊόντων και η βελτίωση της εξωτερικής ζήτησης οδήγησαν στη βελτίωση των πωλήσεων, ενώ η εμπιστοσύνη στις προοπτικές βελτιώθηκε επίσης σημαντικά τον Δεκέμβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2022», δήλωσε ο Usamah Bhatti, οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

«Με τη σειρά τους, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνθηκαν να αυξήσουν τόσο τα επίπεδα απασχόλησης όσο και τη δραστηριότητα αγορών».

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι οι εξαγωγές από τη Νότια Κορέα, η οποία αποτελεί βαρόμετρο για το παγκόσμιο εμπόριο, ξεπέρασαν τις προβλέψεις τον Δεκέμβριο.

Σε άλλες χώρες της Ασίας, τα εργοστάσια διατήρησαν ως επί το πλείστον την αύξηση της δραστηριότητας, αν και η Ινδονησία και το Βιετνάμ ανέφεραν ελαφρά επιβράδυνση της επέκτασης.

Η δραστηριότητα του βιομηχανικού τομέα της Ινδίας επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών, αν και ο ρυθμός παραμένει ο ισχυρότερος στην περιοχή.

Η Σιγκαπούρη ανέφερε την Παρασκευή αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης για το 2025 στο 4,8% από 4,4% το 2024, ενώ η τριμηνιαία ανάπτυξη ξεπέρασε τις προβλέψεις.

Η S&P Global θα δημοσιεύσει τον ιαπωνικό PMI τη Δευτέρα.

Πηγή: ΟΤ

