Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Ο τομέας της παραγωγής αργοσβήνει – Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 16 Οκτωβρίου 2025 | 23:58

Ο τομέας της παραγωγής αργοσβήνει – Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη

Αλλαγές πρέπει να εφαρμόσει η Ευρώπη στον τομέα της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών, υπό το πρίσμα των σύγχρονων αναγκών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
A
A
Συχνά η βιομηχανία συνδέεται με την παραγωγή, η οποία μπορεί να είναι σημαντική για την καινοτομία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας ή για την εθνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη χρειάζεται πλέον μια βιομηχανική πολιτική για την παροχή υπηρεσιών.

Η σημασία της παραγωγής για τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και καλών θέσεων εργασίας, που αποτελούν το θεμέλιο υγιών πολιτικών συστημάτων και βιώσιμων δημοκρατιών, έχει μειωθεί σημαντικά και συνεχίζει να μειώνεται.

Μειωμένος ο αριθμός όσων εργάζονται στην παραγωγή στην Ευρώπη

Σήμερα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο το 15 % περίπου του εργατικού δυναμικού απασχολείται στην παραγωγή – και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να μειώνεται. Φαίνεται δύσκολο να αντιστραφεί αυτή η πτώση, δεδομένων των τάσεων στην τεχνολογία και του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, ο παραγωγικός κλάδος δεν θα δύναται να απορροφά εργατικό δυναμικό, αλλά, στην πραγματικότητα, θα αποβάλλει εργατικό δυναμικό. Αν ληφθεί επίσης υπόψη το μικρό ποσοστό των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα, το μόνο που απομένει ως τομέας όπου θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας είναι ο τομέας των υπηρεσιών.

Επιθυμητό είναι να υπάρξουν καλές θέσεις εργασίας και υπηρεσίες, οι οποίες για να δημιουργηθούν, συχνά πρώτες σκέψεις είναι η εκπαίδευση, οι δεξιότητες και η κατάρτιση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ντάνι Ρόντρικ στο Social Europe. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι τουλάχιστον το ήμισυ των μελλοντικών θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών δεν απαιτούν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Πρόκειται για θέσεις εργασίας στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των πωλήσεων και των γραφειακών εργασιών, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, των κατασκευών, των μεταφορών, της αποθήκευσης και του εφοδιασμού, καθώς και των υπηρεσιών εστίασης και διαμονής. Η απλή επένδυση στην εκπαίδευση δεν θα είναι η λύση. Πρέπει γίνουν πιο εκτεταμένες προσπάθειες.

Οι καλές θέσεις εργασίας στηρίζονται στην παραγωγικότητα με την ευρύτερη έννοια του όρου.

Φυσικά, η αύξηση της συλλογικής διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, οι καλύτερες εργασιακές ρυθμίσεις, οι κατώτατοι μισθοί και οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς έχουν μια σταθερή βάση – και μια διαδρομή προς τη μεσαία τάξη.

Τελικά όμως, οι καλές θέσεις εργασίας στηρίζονται στην παραγωγικότητα με την ευρύτερη έννοια του όρου: μια υπηρεσία που έχει αξία για τους πελάτες και συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα της υπηρεσίας. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο χρειαζόμαστε πραγματικά μια βιομηχανική πολιτική: για να αντιμετωπιστεί το εμπόδιο της παραγωγικότητας στον τομέα των υπηρεσιών.

Επίκεντρο οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτομίες

Σρόχος είναι η χρήση νέων τεχνολογιών και νέων οργανωτικών καινοτομιών. Για παράδειγμα, στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας τα νέα τεχνολογικά εργαλεία θα μπορούσαν να παρέχουν στους εργαζόμενους πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια και αυτονομία σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα καθηκόντων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αλλαγή των ωραρίων γευμάτων, την ανάληψη πρόσθετων ιατρικών καθηκόντων, την ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που φροντίζουν. Τα οφέλη για την παραγωγικότητα θα ήταν η αύξηση της ικανοποίησης των ατόμων που δέχονται φροντίδα. Θα μειώνονταν τα ποσοστά εισαγωγής σε νοσοκομεία, το κόστος του ιατρικού συστήματος, η συχνότητα εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, ενώ θα αυξάνονταν η αυτονομία, η ικανότητα δράσης και η ικανοποίηση από την εργασία των εργαζομένων.

Ομοίως, στο άρθρο του Social Europe τονίζεται ότι σε τομείς όπως το λιανικό εμπόριο και η εκπαίδευση, μπορούν να αξιοποιηθούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και άλλες μορφές τεχνολογικής υποστήριξης για να μπορούν οι πωλητές ή οι εκπαιδευτικοί με σχετικά χαμηλότερες δεξιότητες να παρέχουν πιο εξατομικευμένες και εξελιγμένες υπηρεσίες στους πελάτες ή τους μαθητές τους. Θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες των ομάδων μαθητών ή σε συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στις διοικητικές τους εργασίες.

Εντούτοις, αυτές οι τεχνολογίες δεν βοηθούν πάντα όσους τις χρειάζονται.

Η βιομηχανική παραγωγικότητα των υπηρεσιών δεν έχει να κάνει με επιδοτήσεις ή εμπορική προστασία. Έχει να κάνει με την εφαρμογή οργανωτικών και τεχνολογικών καινοτομιών που βοηθούν τους εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών να γίνουν πιο παραγωγικοί και να παρέχουν ένα ευρύτερο φάσμα πιο εξελιγμένων εργασιών.

Εντούτοις, αυτές οι τεχνολογίες δεν βοηθούν πάντα όσους τις χρειάζονται. Πράγματι, πολύ συχνά οδηγούν σε χειρότερες θέσεις εργασίας, όχι σε καλύτερες. Εκεί είναι που η κυβέρνηση και ο δημόσιος τομέας πρέπει να κατευθύνουν την τεχνολογία ώστε να επικεντρωθεί σε αυτού του είδους τις βιομηχανικές πολιτικές που στοχεύουν στις υπηρεσίες. Αυτές θα πρέπει να είναι συνεργατικές συμφωνίες μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και των υποεθνικών μονάδων, των δήμων και των περιφερειών. Αυτή η τοπική πειραματική προσπάθεια θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση τρόπων για την επίτευξη αυτού του είδους των νέων συμφωνιών.

Economy
ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

Business
ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.10.25

Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Η Euronext δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, με τον Στέφαν Μπουτζνά να επικροτεί την πρόταση Μερτς και να υπερθεματίζει

Σύνταξη
Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη
Αναγκαία η καινοτομία 16.10.25

Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει το σκηνικό του εργασιακού τομέα, στοχεύοντας σε ανανέωση, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες επιταγές, αν θέλει να συνεχιστεί η ανάπτυξή της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Σύνταξη
Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;
Διεθνής Οικονομία 15.10.25

Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;

Η πολυτέλεια αλλάζει πρόσωπο: αυτά που κάποτε θεωρούνταν κορυφαία αγαθά χάνουν τη λάμψη τους. Τι παίρνει πλέον την θέση τους;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
Υπάρχει εξήγηση 17.10.25

Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού - Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις

Τα apps καιρού συχνά πέφτουν έξω στις προγνώσεις για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πρόβλεψης καιρού, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν.

Σύνταξη
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
