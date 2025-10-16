newspaper
Σημαντική είδηση:
16.10.2025 | 15:21
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 16 Οκτωβρίου 2025 | 18:17

Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει το σκηνικό του εργασιακού τομέα, στοχεύοντας σε ανανέωση, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες επιταγές, αν θέλει να συνεχιστεί η ανάπτυξή της

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Νέα αμερικανική έρευνα αποκαλύπτει το μυστικό για να γερνάμε καλύτερα

Νέα αμερικανική έρευνα αποκαλύπτει το μυστικό για να γερνάμε καλύτερα

Spotlight

Η οικονομική ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη επιβραδύνεται, αλλά οι περιοχές παραμένουν ουσιαστικά ανθεκτικές. Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιεί ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας από μόνη της δεν θα στηρίξει την ανάπτυξη σε μια περιοχή που διχάζεται μεταξύ ενός εργατικού δυναμικού που γερνάει και των ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών εργασίας.

Παρόμοια φαίνεται ότι είναι η κατάσταση και στην Κεντρική Ασία.

Πιθανή η επιβάρυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας σε όλη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (Europe and Central Asia/ECA) προβλέπεται να μειωθεί κατά 17 εκατομμύρια τις επόμενες δεκαετίες – μια δημογραφική μεταβολή που θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά την ανάπτυξη, εκτός εάν οι χώρες επενδύσουν πιο αποφασιστικά σε δεξιότητες, καινοτομία και ιδιωτικές επιχειρήσεις, προειδοποίησε η Παγκόσμια Τράπεζα στην τελευταία της περιφερειακή οικονομική ενημέρωση.

Η πρόκληση, σύμφωνα με την Τράπεζα, δεν είναι μόνο η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας.

Η ανάπτυξη στην περιοχή προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,4% το 2025, από 3,7% πέρυσι, με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας να συγκεντρώνονται σε τομείς χαμηλής ειδίκευσης και χαμηλών αμοιβών, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euractiv.

Η πρόκληση, σύμφωνα με την Τράπεζα, δεν είναι μόνο η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητάς τους.

Η πηγή του προβλήματος

Για τον επικεφαλής οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ιβαΐλο Ιζβόρσκι, το επίμονο πρόβλημα παραγωγικότητας της περιοχής πηγάζει από την άνιση ανταγωνιστική θέση που θέτει σε μειονεκτική θέση τις μικρότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

«Το ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι συχνά στραμμένο υπέρ των υφιστάμενων επιχειρήσεων, τόσο των κρατικών όσο και των ιδιωτικών», δήλωσε ο Ιζβόρσκι στο Euractiv. «Η πειθαρχία των υφιστάμενων επιχειρήσεων, η άρση των φραγμών εισόδου και η εγγύηση της ανταγωνιστικής ουδετερότητας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων».

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η απόκτηση δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους.

Είπε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να απλοποιήσουν τους κανονισμούς, να διευρύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δεξιοτήτων μέσω καλύτερων εκπαιδευτικών συστημάτων.

«Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι ζωτικής σημασίας για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου και για να μπορέσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν», πρόσθεσε.

Οι χώρες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη περιφερειακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Ο Ιζβόρσκι επεσήμανε επίσης τις αποκλίνουσες δημογραφικές τάσεις στην περιοχή – με τη γήρανση του πληθυσμού στα Δυτικά Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη και την αύξηση του νεανικού πληθυσμού στην Κεντρική Ασία – ως κίνδυνο και ευκαιρία.

Οι χώρες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη περιφερειακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η οποία βασίζεται σε συμφωνίες μετανάστευσης που επενδύουν στην κατάρτιση και την εκπαίδευση στις χώρες προέλευσης, είπε.

Ο Ιζβόρσκι πρόσθεσε ότι οι παγκόσμιες συνεργασίες για την απόκτηση δεξιοτήτων θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κάλυψη των ελλείψεων σε μια χώρα, ενώ οι εργαζόμενοι σε άλλες χώρες θα αναβαθμίζουν τις ικανότητές τους.

Οι προκλήσεις

Στην Αλβανία, για παράδειγμα, ο κατασκευαστικός τομέας – ένας από τους κύριους οικονομικούς κινητήρες της χώρας – αντικατοπτρίζει πολλές από τις διαρθρωτικές προκλήσεις της περιοχής.

Ο Ένις Σέχου, επικεφαλής της ανάπτυξης επιχειρήσεων σε μια ιδιωτική εταιρεία του κλάδου των χημικών και των κατασκευών, δήλωσε ότι το κλειδί για την υψηλότερη ποιότητα της απασχόλησης βρίσκεται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων και του ιδιωτικού τομέα.

«Αν και η Αλβανία διαθέτει εξειδικευμένα σχολεία και κέντρα κατάρτισης, πολλά από αυτά εξακολουθούν να εστιάζουν στις παραδοσιακές πρακτικές και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου», δήλωσε ο Σέχου στο Euractiv.

«Η επέκταση των προγραμμάτων μαθητείας σε ιδιωτικές εταιρείες και η δημιουργία συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων, τεχνικών σχολών και κατασκευαστικών εταιρειών θα συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης», πρόσθεσε.

«Για να διατηρήσουμε την ανάπτυξη, πρέπει να προσελκύσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να διατηρήσουμε τα ταλέντα».

Ο Σέχου δήλωσε ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι ήδη οξεία, με τους ειδικευμένους εργαζόμενους να μεταναστεύουν στο εξωτερικό και τους νέους να δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για τις καριέρες στον κατασκευαστικό τομέα.

«Για να διατηρήσουμε την ανάπτυξη, πρέπει να προσελκύσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να διατηρήσουμε τα ταλέντα», είπε. «Οι εταιρείες προωθούν τις κατασκευές ως ένα σύγχρονο, ψηφιακό επάγγελμα – χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη μοντελοποίηση, τοπογραφική αποτύπωση με drones και έξυπνες τεχνολογίες δόμησης – αλλά για να διατηρήσουν τους εργαζομένους στην Αλβανία απαιτούνται καλύτερες αμοιβές, εργασιακή ασφάλεια και ασφαλέστεροι χώροι εργασίας».

Αναγκαίο κρίνεται να σταματήσει η εφαρμογή παραδοσιακών τακτικών που δεν ταιριάζουν στο «σήμερα».

Προέτρεψε την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα δημόσια έργα υποδομής ως μοχλό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων – προσφέροντας φορολογικά κίνητρα στις εταιρείες που επενδύουν στην κατάρτιση και απαιτώντας από τους εργολάβους να προσλαμβάνουν μαθητευόμενους ή να παρέχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση.

Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο την Αλβανία, καθώς παρόμοιες είναι οι συνθήκες και σε άλλες χώρες, όπως και η Ελλάδα, παρότι πραγματοποιούνται προσπάθειες για την σύνδεση των επαγγελματικών σχολείων με την αγορά εργασίας.

Απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις

Ο Ιζβόρσκι τόνισε ότι η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας θα εξαρτηθεί από μια πολυδιάστατη στρατηγική μεταρρυθμίσεων που θα συνδέει την εκπαίδευση, τις επενδύσεις και τη διακυβέρνηση.

«Η καλύτερη προστασία είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων», δήλωσε.

Αυτό σημαίνει ισχυρές επενδύσεις σε φυσικές και ψηφιακές υποδομές, καλύτερη διακυβέρνηση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού για τις μικρές επιχειρήσεις.

Με τους πολέμους, τις κυρώσεις και τις μεταβαλλόμενες εμπορικές οδούς να αναδιαμορφώνουν την οικονομική γεωγραφία της περιοχής, η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο η δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και η μετατροπή τους σε παραγωγικές, καινοτόμες και προσαρμόσιμες.

Σε όλη την Ευρώπη, η πολιτική κατεύθυνση είναι σαφής: κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού για τις μικρές επιχειρήσεις.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, θα είναι μια περιοχή που όχι μόνο δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά και καλύτερες, ικανές να διατηρήσουν την ευημερία σε έναν όλο και πιο αβέβαιο κόσμο.

Και καθώς η γειτονιά της Ευρώπης μεταμορφώνεται, η οικονομική της ανθεκτικότητα μπορεί να εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικά αυτές οι νέες θέσεις εργασίας θα μετατραπούν σε κινητήριες δυνάμεις καινοτομίας – όχι μόνο για την ανάκαμψη, αλλά και για την ανανέωση.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε για 4η ημέρα το σφυροκόπημα των πωλητών

Stream newspaper
Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Σύνταξη
Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;
Διεθνής Οικονομία 15.10.25

Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;

Η πολυτέλεια αλλάζει πρόσωπο: αυτά που κάποτε θεωρούνταν κορυφαία αγαθά χάνουν τη λάμψη τους. Τι παίρνει πλέον την θέση τους;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών
Ελλάδα 16.10.25

Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών

Εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν διαβατήρια, ταυτότητες και πλήθος καρτών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ

Σύνταξη
Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
Global Sumud Floatilla 16.10.25

Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper ότι δέχτηκε ξυλοδαρμό και βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό, αφού απήχθη σε διεθνή ύδατα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κ. Μητσοτάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ας έρθουν Φραπές και Χασάπης» στην εξεταστική
Στροφή 16.10.25

Μητσοτάκης: «Ας έρθουν Φραπές και Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Από την άρνηση στην κατάφαση

Διάθεση να διευρυνθεί η λίστα των μαρτύρων της εξεταστικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον πρωθυπουργό. Αλλαγή στάσης καθώς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν δεχόταν την κλήτευσή τους ως μάρτυρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Λάρισα, αλλά και για τη διαχείριση που χρειάζεται να γίνει ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σύνταξη
Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Παρασκήνιο 16.10.25

Έρχεται κοινό μέτωπο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης – Το πηγαδάκι με νόημα στη Βουλή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας αναμένεται να λάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια κοινή αντίδραση στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»
Μπάσκετ 16.10.25

«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»

Ο αναλυτής Γκίτις Μπλαζέβιτσιους υποστήριξε πως κάποια στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή
«Δεν είναι καλά!» 16.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή

Το νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρας σοκάρει με τις αποκαλύψεις του -είναι αλήθειες ή απλά ένας τρόπος να βγάλει λεφτά από τη φήμη της;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση
Δευτερολογία 16.10.25

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης μετατρέπει τη Βουλή σε πολιτικό καφενείο – Προσωπικό σόου για να συσπειρώσει την κυβέρνηση

«Ισχυρή δεν μπορεί να είναι μία χώρα αποκλειστικά και μόνο επενδύοντας στις φρεγάτες», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Πυρά κατά του πρωθυπουργού από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»
Ελλάδα 16.10.25

Σοκάρει η γυναίκα του αστυνομικού της Βουλής που βίαζε και βασάνιζε την ίδια και τα παιδιά τους – «Σχεδίαζε να μας εκδίδει»

Η γυναίκα σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της και σοκάρει με τα όσα περιγράφει - Μάλιστα αναφέρει ότι ο σύζυγός της ήθελε να ανοίξουν οίκο ανοχής και να εκδίδει την ίδια και τις κόρες τους

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Δ. Κουτσούμπας: Κοροϊδεύετε συνειδητά τον ελληνικό λαό

«Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας μπαίνει πιο βαθιά στη δίνη ανταγωνισμών και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για νέες περιπέτειες» ανέφερε στη δευτερολογία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;
Relationsex 16.10.25

Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;

Σε μία εποχή που ο χρόνος είναι χρήμα, κάποιοι εύποροι άνδρες εγκαταλείπουν τα dating apps και πληρώνουν ακριβά για να βρουν την αγάπη μέσα από εξειδικευμένους matchmakers

Σύνταξη
Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
Τένις 16.10.25

Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του

Έστω και αν δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα σετ απέναντι στον Σίνερ, ο Στέφανος Τσιτσιπας εξασφάλισε το απίστευτο ποσό του 1.5 εκατομμύριο δολαρίων μόνο από τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam!

Σύνταξη
Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ
Ελλάδα 16.10.25

Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε καρκινοπαθή που επρόκειτο να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία, χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό σκεύασμα φαρμάκου - Η υγεία του ασθενή δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο

Σύνταξη
Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)
Μπάσκετ 16.10.25

Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε ο Βασίλης Σπανούλης και κερδίζει τις εντυπώσεις με την εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει στο Περιστέρι.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεσσηνία: Αίτημα αναπαράστασης κατέθεσαν οι συγγενείς του 68χρονου – Τι λένε για το έγκλημα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 16.10.25

Το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος στη Φοινικούντα, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων και η καταγγελία για βιασμό

Ο δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα στη Φοινικούντα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ - Τι λέει για τον βιασμό ο 22χρονος που παραδόθηκε

Σύνταξη
