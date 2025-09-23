newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
22.09.2025 | 22:56
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Αγορά εργασίας: Κύμα απολύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαθήρια
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:21

Αγορά εργασίας: Κύμα απολύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαθήρια

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη είναι δύσκολη και γίνεται ακόμα δυσκολότερη από την επίμονη χαμηλή ζήτηση για πολλά προϊόντα αλλά και τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Spotlight

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Αν και διάγει περίοδο ιστορικών χαμηλών σε ποσοστά ανεργίας αντιμετωπίζει και μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις.

Η δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί κλυδωνισμούς. Την ίδια στιγμή η επίμονα χαμηλή ζήτηση για πολλά προϊόντα έχουν αναγκάσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να παγώσουν τις προσλήψεις ή να περικόψουν θέσεις εργασίας.

Ευρωπαϊκές εταιρείες μειώνουν τις θέσεις εργασίας ως απάντηση στην επιβράδυνση της οικονομίας

Η αυτοκινητοβιομηχανία μετρά σοβαρές απώλειες λόγω οικονομικής επιβράδυνση και χαμηλής ζήτησης. Ο τραπεζικός κλάδος, η βιομηχανία, αλλά και κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια «αιμορραγούν» κάτι που μεταφράζεται σε πολλές χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters κατέγραψε μερικές από τις εταιρείες μεγαθήρια που αναγκάστηκαν να «παγώσουν» τις προσλήψεις ή να περικόψουν θέσεις εργασίας.

Κατασκευαστές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών

  • Bosch

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων αυτοκινήτων θα προχωρήσει σε περικοπές έως και 1.100 θέσεων εργασίας έως το 2029, λόγω της πτώσης των πωλήσεων εν μέσω της ραγδαίας επιδείνωσης της αγοράς αυτοκινήτων, όπως ανακοίνωσε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας στις 22 Ιουλίου.

  • Daimler Truck

Η κατασκευάστρια εταιρεία φορτηγών επιβεβαίωσε στις 1 Αυγούστου τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι θα προχωρήσει σε περικοπή 2.000 θέσεων εργασίας στα εργοστάσιά της στις ΗΠΑ και το Μεξικό, επιπλέον των 5.000 θέσεων εργασίας που είχε ήδη ανακοινώσει στη Γερμανία.

  • Stellantis

Ο κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας επέκτεινε το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Ιταλία, οδηγώντας τη συνολική προγραμματισμένη μείωση του εργατικού δυναμικού σε σχεδόν 2.500 το 2025.

  • Volkswagen

Ο οικονομικός διευθυντής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσε στις 30 Απριλίου ότι η εταιρεία είχε μειώσει το προσωπικό της στη Γερμανία κατά περίπου 7.000 άτομα από την έναρξη του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους, στα τέλη του 2023.

  • Volvo

Εκπρόσωπος της σουηδικής εταιρείας στον τομέα των φορτηγών ανακοίνωσε την άνοιξη του 2025 ότι η εταιρεία σχεδιάζει να απολύσει έως και 800 εργαζομένους σε τρία εργοστάσια στις ΗΠΑ τους επόμενους τρεις μήνες. Θα περικόψει επίσης 3.000 θέσεις εργασίας, κυρίως υπαλλήλων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης καθώς παλεύει με το υψηλό κόστος, την επιβράδυνση της ζήτησης και την αβεβαιότητα σχετικά με τους εμπορικούς δασμούς.

Τράπεζες

  • Commerzbank

Η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου ότι συμφώνησε με το συμβούλιο εργαζομένων τους όρους για την περικοπή περίπου 3.900 θέσεων εργασίας έως το 2028, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που θα τη βοηθήσει να επιτύχει πιο φιλόδοξους στόχους κερδοφορίας.

  • HSBC

Σχεδιάζει να μειώσει 348 θέσεις εργασίας στη Γαλλία μέσω ενός προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, που αντιστοιχεί σε περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού της τράπεζας στη χώρα, όπως ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου.

  • Lloyds

Η βρετανική τράπεζα θα εξετάσει την απόλυση περίπου του ήμισυ από τα 3.000 μέλη του προσωπικού που κρίνονται ότι βρίσκονται στο κατώτερο 5% για να μειώσει το κόστος.

  • UBS

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ενημέρωσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ιταλία, την 1η Απριλίου, για τα σχέδιά της να απολύσει 180 υπαλλήλους στη χώρα, περίπου το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της εκεί.

Ενέργεια

  • OMV

Η αυστριακή εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου σχεδιάζει να απολύσει 2.000 υπαλλήλους, ή το 1/12 του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Kurier, στις 4 Σεπτεμβρίου.

  • Uniper

Η κρατική εταιρεία κοινής ωφέλειας ανακοίνωσε στις 3 Ιουλίου ότι θα απολύσει 400 υπαλλήλους, ή περίπου το 5% του προσωπικού της, λόγω των δύσκολων συνθηκών στην αγορά ενέργειας.

Βιομηχανία

  • STMicroelectronics

Ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλο-ιταλικής εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ δήλωσε στις 4 Ιουνίου ότι αναμένει 5.000 αποχωρήσεις από την εταιρεία τα επόμενα τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των 2.800 απολύσεων που ανακοινώθηκαν για το 2025.

  • Syensqo

Η βελγική εταιρεία παραγωγής χημικών επιταχύνει τα μέτρα αναδιάρθρωσης, τα οποία περιλαμβάνουν την κατάργηση περίπου 200 θέσεων εργασίας, λόγω της αβεβαιότητας της ζήτησης που προκαλεί η παγκόσμια οικονομική αναταραχή, όπως ανακοίνωσε στις 15 Μαΐου.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ η ΕΕ εξετάζει μέτρα στήριξης της οικονομίας. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, αλλά η τάση δείχνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται γρήγορες μεταρρυθμίσεις για να αποφύγει βαθύτερη κρίση.

Ηλεκτρισμός
Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Eurelectric: Πράσινη αλλά και ασταθής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ

Τράπεζες
Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

Μεγάλου: Η υπέρβαση των στόχων το 2025 επιτρέπει τη διανομή προμερίσματος

inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Eurelectric 23.09.25

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

Χρήστος Κολώνας
Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα
Σύστημα «Ήλιος» 23.09.25

Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασαν οι συντάξεις τον Ιούλιο, με τη μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται στα 783 ευρώ μικτά, από 843 ευρώ τον Ιούνιο. Στα 776 ευρώ οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρίβεια: Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» – Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών
Μεγάλες πιέσεις 23.09.25

Η «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια - Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των τιμών

«Θηλιά» για τα ελληνικά νοικοκυριά η ακρίβεια. Οι τιμές σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια τραβούν την ανηφόρα. Οι κύριες αιτίες που επιμένει ο πληθωρισμός. Το τέλος του αφηγήματος περί εισαγόμενης κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
ΕΚΚΕ 22.09.25

Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της
Εμβληματική καλλιτέχνιδα 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της

Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα – Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla
Διαδραστικός χάρτης 24.09.25

Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» εν πλω για τη Γάζα - Ζωντανά η πορεία του στόλου Flotilla

Πλώρη για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας έχει βάλει το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του στόλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια
Πάτρα 24.09.25

Βίντεο ντοκουμέντο: Ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια

Τα τέσσερα κορίτσια στην Πάτρα για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν το 13χρονο παιδί - Έφτασαν στο σημείο να το απειλήσουν ότι αν δεν έκανε ό,τι του ζητούσαν θα το μαχαίρωναν

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προσπάθεια να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή
Εξελίξεις 23.09.25

«Παράθυρο» συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Ο τουρκικός Τύπος για την αναβολή και το παρασκήνιο

Διπλωματικές προσπάθειες να βρεθεί «παράθυρο» προκειμένου να γίνει τελικά το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Πώς φτάσαμε στην αιφνιδιαστική αναβολή. Το πρόγραμμα των δύο ανδρών στη μεγαλούπολη των ΗΠΑ και τα σχόλια στον τουρκικό Τύπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν
«Έτσι τους χτυπήσαμε» 23.09.25

Νέο αμερικανικό βίντεο με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Βίντεο με τη δράση ενός εκ των πιο ισχυρών όπλων για βαθιά υπόγεια πλήγματα υψηλής αξίας - Η μυστική αποστολή των B-2 και η επιχείρηση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν

Σύνταξη
Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ
Icon 23.09.25

Το κυνήγι του θησαυρού: Fashionistas και συλλέκτες μόδας «λεηλατούν» τη θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ

Η θρυλική γκαρνταρόμπα της Άιρις Άπφελ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό, καθώς εκατοντάδες κομμάτια από την προσωπική της συλλογή διατίθενται προς πώληση, προκαλώντας φρενίτιδα στους φανατικούς της μόδας που σπεύδουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]
Μία σύλληψη 23.09.25 Upd: 00:12

Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο – Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες [βίντεο]

Η νορβηγική αστυνομία αναφέρει ότι μια χειροβομβίδα εξερράγη στο κέντρο του Όσλο. Ανακάλυψαν επίσης τουλάχιστον μία επιπλέον χειροβομβίδα που είχε ρίξει ο δράστης και δεν εξερράγη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη
«Καλή τύχη σε όλους!» 23.09.25

Τραμπ: Με τη στήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα χαμένα εδάφη

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ

Σύνταξη
Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ 23.09.25

Ξεσπά η ιταλική αντιπολίτευση: «Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;»

Στην τοποθέτησή της στα Ηνωμένα Έθνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησε για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «υπό όρους».

Σύνταξη
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Eurelectric 23.09.25

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

Χρήστος Κολώνας
LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει

Ο Γκριμάλντο παραδέχθηκε ότι το καλοκαίρι σκέφτηκε να φύγει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως παρέμεινε επειδή «τουλάχιστον ένας χρόνος εδώ θα μου κάνει καλό, οπότε θα απολαύσω αυτή τη σεζόν»

Βάιος Μπαλάφας
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια
«Manchild» 23.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια

«Αισθάνομαι πραγματικά λατρεία για μερικούς από αυτούς. Και πραγματικά μπερδεμένη για κάποιους άλλους» ανέφερε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε πρόσφατη συνέντευξη της στην Vogue.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 23.09.25

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ

O επίδοξος δολοφόνος του νυν προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καταδικάστηκε σε όλες τις κατηγορίες για αυτό που το δικαστήριο έκρινε ως «απόπειρα δολοφονίας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»
Θάνατος Παναγιωτάκη 23.09.25

Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν πρέπει να είχαν περάσει 20 λεπτά και μου φωνάζει: “Τι έκανες στο παιδί;“»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου υποστήριξε κλαίγοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στον θάνατο του Παναγιωτάκη και παράλληλα παρουσίασε μια νέα εκδοχή της πολύκροτης υπόθεσης

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Στο One Channel 23.09.25

Ο Π. Μαρινάκης απαντά στην κριτική για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
