Αγορά εργασίας: Κύμα απολύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαθήρια
Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη είναι δύσκολη και γίνεται ακόμα δυσκολότερη από την επίμονη χαμηλή ζήτηση για πολλά προϊόντα αλλά και τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ.
Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Αν και διάγει περίοδο ιστορικών χαμηλών σε ποσοστά ανεργίας αντιμετωπίζει και μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις.
Η δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί κλυδωνισμούς. Την ίδια στιγμή η επίμονα χαμηλή ζήτηση για πολλά προϊόντα έχουν αναγκάσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να παγώσουν τις προσλήψεις ή να περικόψουν θέσεις εργασίας.
Ευρωπαϊκές εταιρείες μειώνουν τις θέσεις εργασίας ως απάντηση στην επιβράδυνση της οικονομίας
Η αυτοκινητοβιομηχανία μετρά σοβαρές απώλειες λόγω οικονομικής επιβράδυνση και χαμηλής ζήτησης. Ο τραπεζικός κλάδος, η βιομηχανία, αλλά και κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια «αιμορραγούν» κάτι που μεταφράζεται σε πολλές χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας.
Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters κατέγραψε μερικές από τις εταιρείες μεγαθήρια που αναγκάστηκαν να «παγώσουν» τις προσλήψεις ή να περικόψουν θέσεις εργασίας.
Κατασκευαστές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών
- Bosch
Η γερμανική εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων αυτοκινήτων θα προχωρήσει σε περικοπές έως και 1.100 θέσεων εργασίας έως το 2029, λόγω της πτώσης των πωλήσεων εν μέσω της ραγδαίας επιδείνωσης της αγοράς αυτοκινήτων, όπως ανακοίνωσε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας στις 22 Ιουλίου.
- Daimler Truck
Η κατασκευάστρια εταιρεία φορτηγών επιβεβαίωσε στις 1 Αυγούστου τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι θα προχωρήσει σε περικοπή 2.000 θέσεων εργασίας στα εργοστάσιά της στις ΗΠΑ και το Μεξικό, επιπλέον των 5.000 θέσεων εργασίας που είχε ήδη ανακοινώσει στη Γερμανία.
- Stellantis
Ο κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας επέκτεινε το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Ιταλία, οδηγώντας τη συνολική προγραμματισμένη μείωση του εργατικού δυναμικού σε σχεδόν 2.500 το 2025.
- Volkswagen
Ο οικονομικός διευθυντής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσε στις 30 Απριλίου ότι η εταιρεία είχε μειώσει το προσωπικό της στη Γερμανία κατά περίπου 7.000 άτομα από την έναρξη του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους, στα τέλη του 2023.
- Volvo
Εκπρόσωπος της σουηδικής εταιρείας στον τομέα των φορτηγών ανακοίνωσε την άνοιξη του 2025 ότι η εταιρεία σχεδιάζει να απολύσει έως και 800 εργαζομένους σε τρία εργοστάσια στις ΗΠΑ τους επόμενους τρεις μήνες. Θα περικόψει επίσης 3.000 θέσεις εργασίας, κυρίως υπαλλήλων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης καθώς παλεύει με το υψηλό κόστος, την επιβράδυνση της ζήτησης και την αβεβαιότητα σχετικά με τους εμπορικούς δασμούς.
Τράπεζες
- Commerzbank
Η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου ότι συμφώνησε με το συμβούλιο εργαζομένων τους όρους για την περικοπή περίπου 3.900 θέσεων εργασίας έως το 2028, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που θα τη βοηθήσει να επιτύχει πιο φιλόδοξους στόχους κερδοφορίας.
- HSBC
Σχεδιάζει να μειώσει 348 θέσεις εργασίας στη Γαλλία μέσω ενός προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, που αντιστοιχεί σε περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού της τράπεζας στη χώρα, όπως ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου.
- Lloyds
Η βρετανική τράπεζα θα εξετάσει την απόλυση περίπου του ήμισυ από τα 3.000 μέλη του προσωπικού που κρίνονται ότι βρίσκονται στο κατώτερο 5% για να μειώσει το κόστος.
- UBS
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ενημέρωσε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ιταλία, την 1η Απριλίου, για τα σχέδιά της να απολύσει 180 υπαλλήλους στη χώρα, περίπου το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της εκεί.
Ενέργεια
- OMV
Η αυστριακή εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου σχεδιάζει να απολύσει 2.000 υπαλλήλους, ή το 1/12 του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Kurier, στις 4 Σεπτεμβρίου.
- Uniper
Η κρατική εταιρεία κοινής ωφέλειας ανακοίνωσε στις 3 Ιουλίου ότι θα απολύσει 400 υπαλλήλους, ή περίπου το 5% του προσωπικού της, λόγω των δύσκολων συνθηκών στην αγορά ενέργειας.
Βιομηχανία
- STMicroelectronics
Ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλο-ιταλικής εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ δήλωσε στις 4 Ιουνίου ότι αναμένει 5.000 αποχωρήσεις από την εταιρεία τα επόμενα τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των 2.800 απολύσεων που ανακοινώθηκαν για το 2025.
- Syensqo
Η βελγική εταιρεία παραγωγής χημικών επιταχύνει τα μέτρα αναδιάρθρωσης, τα οποία περιλαμβάνουν την κατάργηση περίπου 200 θέσεων εργασίας, λόγω της αβεβαιότητας της ζήτησης που προκαλεί η παγκόσμια οικονομική αναταραχή, όπως ανακοίνωσε στις 15 Μαΐου.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ η ΕΕ εξετάζει μέτρα στήριξης της οικονομίας. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, αλλά η τάση δείχνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται γρήγορες μεταρρυθμίσεις για να αποφύγει βαθύτερη κρίση.
