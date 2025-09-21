newspaper
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Διεθνής Οικονομία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:00

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Spotlight

Όταν ο Michael Ferry έψαχνε για δουλειά την τελευταία φορά, το iPhone δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει και η λέξη «uber» ήταν απλώς γερμανική. Ο τεχνικός, ο οποίος απολύθηκε πρόσφατα, εισέρχεται σε μια αγορά εργασίας που είναι πολύ διαφορετική από αυτή του 2005, όταν βρήκε δουλειά σε μια εταιρεία λογισμικού μέσω ιστοσελίδας και παρέμεινε στον ίδιο εργοδότη για χρόνια.

Ο Ferry, που είναι σαρανταπεντάρης και ζει κοντά στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, είπε ότι είχε ευκαιρίες να φύγει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έμεινε επειδή αγαπούσε τη δουλειά του. «Ήμουν άνετα, αλλά όχι ικανοποιημένος», όπως εξήγησε στο Business Insider.

Ο ίδιος διαφέρει επίσης από πολλούς συναδέλφους του στην αγορά εργασίας, οι οποίοι δεν τείνουν να παραμένουν στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις αρχές του 2024, οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ είχαν παραμείνει στον εργοδότη τους κατά μέσο όρο 3,9 χρόνια, ο χαμηλότερος αριθμός από το 2002, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας από μια διετή έρευνα.

Για εργαζόμενους όπως ο Ferry, όμως, που έχουν περάσει πολλά χρόνια στον ίδιο εργοδότη, η επανένταξη στην αγορά εργασίας μπορεί να είναι δυσάρεστη. Υπάρχουν βιντεοσυνεντεύξεις, βιογραφικά που αναλύονται από αλγόριθμους και μια αγορά γεμάτη νεότερους ανταγωνιστές. Επιπλέον, υπάρχει ο φόβος ότι η μακροχρόνια παραμονή σε έναν εργοδότη μπορεί να υποδηλώνει περιορισμένες δεξιότητες ή έλλειψη πρωτοβουλίας.

Ο παράγοντας της ηλικίας

Η Terry Armstrong, μια γραφίστρια που ζει κοντά στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, αναζητά εργασία για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Έχει περάσει από το να υποβάλλει αιτήσεις για περίπου τρεις θέσεις εργασίας την εβδομάδα σε μία, επειδή όταν υποβάλλει το βιογραφικό της, δεν λαμβάνει απάντηση. Αυτό την έχει κάνει λιγότερο ενθουσιώδη και πρόθυμη να πατήσει το κουμπί «υποβολή αίτησης».

Σε λίγους μήνες θα γίνει 65 ετών εν τω μεταξύ και υποψιάζεται ότι η ηλικία της έχει να κάνει με την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των εργοδοτών. Η πολυετής εμπειρία μου «κάνει τους εργοδότες να συνειδητοποιούν ότι πλησιάζω την ηλικία συνταξιοδότησης», ανέφερε στο Business Insider.

Για να συμπληρώσει το επίδομα ανεργίας της, κάνει κάποιες freelance εργασίες γραφιστικής. Αυτό της αποφέρει περίπου 1.500 δολάρια (1.276 ευρώ) το μήνα, τα οποία καλύπτουν την υποθήκη του σπιτιού της.

Η Armstrong έχει κουραστεί να ψάχνει για δουλειά και έτσι σκέφτεται να υποβάλει αίτηση στο Home Depot (σ.σ. το αμερικανικό ΙΚΕΑ) ή στα Starbucks – μέρη επειδή, όπως λέει, βλέπει κι άλλους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να εργάζονται. «Με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση έχει γίνει όλο και πιο απογοητευτική», λέει με θλίψη.

«Iσόβιος» εργαζόμενος δεν σημαίνει τεμπέλης

Ορισμένοι εργοδότες μπορεί να βλέπουν με σκεπτικισμό τους ανθρώπους που εργάζονται στην ίδια θέση για πολλά χρόνια, αλλά είναι δυνατό να μετατρέψετε τη μακροχρόνια παραμονή σε πλεονέκτημα, εξηγεί η Colleen Paulson, σύμβουλος καριέρας που συνεργάζεται κυρίως με άτομα της γενιάς Χ και της γενιάς του Baby Boom.

Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι μπορούν να «ανατρέψουν το σενάριο» τονίζοντας την αφοσίωσή τους. Η Paulson, ιδρύτρια της «Ageless Careers», είπε ότι οι βετεράνοι του χώρου εργασίας, των οποίων οι θεσμικές μνήμες μπορεί να εκτείνονται σε δεκαετίες, είναι πιθανό να έχουν αλλάξει ρόλους μέσα σε έναν οργανισμό και να έχουν εξακολουθήσει να εκτίθενται σε διαφορετικά πράγματα.

Αυτό ακριβώς είναι που βίωσε και ο Ferry. Ξεκίνησε σε μια εταιρεία λογισμικού το 2005, την οποία αργότερα εξαγόρασε μια άλλη – η Oracle. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, παρέμεινε στην εταιρεία. Συνολικά, εργάστηκε στις δύο εταιρείες για περίπου 20 χρόνια.

Αν και ο πιο πρόσφατος τίτλος της θέσης του ως ανώτερος server administrator δεν άλλαξε τα τελευταία δώδεκα χρόνια, η εργασία του άλλαξε, τόνισε. Στην αρχή, η δουλειά του περιστρεφόταν γύρω από τα τοπικά κέντρα δεδομένων. Τελικά, μεταφέρθηκε στο cloud. Ο Ferry πάντα μάθαινε να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να βελτιώνει τις ροές εργασίας: «Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που πάντα αναζητά το ‘πώς μπορώ να το βελτιώσω αυτό;».

«Μεγάλωσε και μάθε»

Η Paulson, η σύμβουλος καριέρας, ενθαρρύνει τους αιτούντες εργασία, που έχουν ολοκληρώσει μια μακρά θητεία σε έναν μόνο εργοδότη, να πουν: «Μπόρεσα να εξελιχθώ, να μάθω και να προοδεύσω, και έτσι μπορώ να βοηθήσω την εταιρεία σας με τους ίδιους τρόπους».
Υπογράμμισε, μάλιστα, πως όσοι έχουν εργαστεί για χρόνια σε μια θέση μπορούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους ως ειδικούς στον τομέα τους. Μπορούν να αναφέρουν ονόματα πελατών, να επισημάνουν στοιχεία που αποδεικνύουν την επιτυχία τους και να αναδείξουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που σχετίζονται με τη θέση που επιδιώκουν.

Είναι πιθανό, είπε, οι εργοδότες να θεωρούν τους μακροχρόνιους εργαζόμενους ως υπερβολικά καταρτισμένους ή πολύ ακριβούς. Η Paulson είχε πελάτες που κατείχαν ηγετικές θέσεις και ήθελαν να επιστρέψουν σε ρόλους ατομικής συνεισφοράς. Επομένως, δεν έχουν πρόβλημα να κερδίζουν λιγότερα.

Ακόμα και αν οι εργοδότες δεν ανησυχούν για το ενδεχόμενο να πληρώνουν υπερβολικά υψηλούς μισθούς σε έμπειρους εργαζόμενους, η Paulson σημείωσε ότι ενδέχεται να ανησυχούν πως αυτοί οι εργαζόμενοι θα φύγουν αν βρουν καλύτερη προσφορά αλλού. «Πρέπει πραγματικά να πείσεις την εταιρεία για το ενδιαφέρον σου και να εξηγήσεις γιατί θέλεις τη δουλειά», τόνισε.

Ο Ferry, ο απολυμένος τεχνικός, θέλει να βρει ξανά μια δουλειά που αγαπά, ώστε να μπορεί να μείνει για χρόνια, ίσως ακόμα και μέχρι τη συνταξιοδότηση. Καθώς αναζητά εργασία για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, περνάει περισσότερο χρόνο στο LinkedIn, το οποίο ήταν μόλις λίγων ετών όταν έψαχνε για δουλειά την τελευταία φορά. «Την τελευταία εβδομάδα, το έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο από ό,τι τα τελευταία πέντε χρόνια», όπως είπε.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Vita.gr
Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Νέα έρευνα 20.09.25

Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη - Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Η διαφορετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη - Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχουν παραγκωνιστεί - Τι δείχνει έρευνα για τη σημασία της εργασιακής κινητικότητας στην οικονομία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19.09.25

Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης για τις χώρες της ευρωζώνης - Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Start.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
