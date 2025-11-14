newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14 Νοεμβρίου 2025 | 22:50

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Spotlight

Για δεκαετίες, το οικονομικό δόγμα του Παγκόσμιου Βορρά υπήρξε το κυρίαρχο υπόδειγμα: μια Οικονομία της Αγοράς βασισμένη στην απορρύθμιση και συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, τη χρηματοπιστωτική υπεροχή, την ελεύθερη ροή κεφαλαίων και πάνω απ’ όλα την κατανάλωση.

Αντίθετα, ο Παγκόσμιος Νότος συχνά αντιμετωπιζόταν ως μια δεξαμενή φθηνής εργασίας ή ως απλός παραγωγός πρώτων υλών.

Σήμερα, αυτή η διπολική αντίληψη καταρρέει. Παρακολουθούμε μια θεμελιώδη μετάθεση του παγκόσμιου οικονομικού βάρους. Το μέλλον δεν ανήκει πλέον στις κορεσμένες και χρηματοπιστωτικά υπερφορτωμένες οικονομίες του Βορρά, αλλά στις δυναμικές, παραγωγικά προσανατολισμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες του Νότου. Η «Οικονομία της Παραγωγής» -η οποία δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική, την επένδυση σε υποδομές, την κατασκευή και τη διαχείριση πόρων- αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Η μετάβαση αυτή δεν είναι μόνο ποσοτική (μεγαλύτερο ΑΕΠ). Είναι και ποιοτική, σηματοδοτώντας μια επιστροφή στις βασικές αρχές της πραγματικής αξίας. Ενώ ο Βορράς εξαρτάται από τον χρηματοπιστωτικό δανεισμό και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ο Νότος χτίζει το μέλλον του πάνω σε απτές, παραγωγικές ικανότητες. Το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας θα γραφτεί από τις χώρες που παράγουν, όχι από αυτές που απλώς καταναλώνουν.

Το μοντέλο του Παγκόσμιου Βορρά -το οποίο επικράτησε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο- αγγίζει τα διαρθρωτικά του όρια, παρουσιάζοντας τρία σοβαρά ρήγματα:

1. Για πολλές ανεπτυγμένες χώρες, η ανάπτυξη έχει αποσυνδεθεί από την πραγματική παραγωγικότητα. Αυτό που έχει αναπτυχθεί είναι το μοντέλο του rentier (του εισοδηματία), με τα κέρδη προέρχονται από την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων, τα ακίνητα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη διαχείριση του χρέους, αντί από την κατασκευή ή την ουσιαστική καινοτομία.

Συστημική ευθραυστότητα: Η υπερβολική εξάρτηση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές οδήγησε σε συστημική αστάθεια, με αποκορύφωμα την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Στασιμότητα μισθών: Καθώς τα εταιρικά κέρδη διοχετεύονται στη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία και όχι στην επένδυση σε εργατικό δυναμικό ή παραγωγικές υποδομές, οι πραγματικοί μισθοί για τη μεσαία τάξη έχουν μείνει στάσιμοι, τροφοδοτώντας την πολιτική πόλωση και τον λαϊκισμό.

2. Η μαζική ανάθεση της μεταποίησης στο εξωτερικό, για βραχυπρόθεσμη βελτιστοποίηση των κερδών, ελαχιστοποίησε την παραγωγική ικανότητα πολλών χωρών του Βορρά. Η εξάρτηση από την «just-in-time» παραγωγή, αν και αποδοτική σε συνθήκες ειρήνης, αποδείχθηκε στρατηγική αδυναμία.

Στρατηγική εξάρτηση: Η πανδημία COVID-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εμπορικές εντάσεις αποκάλυψαν την κρίσιμη εξάρτηση του Βορρά από τον Νότο για τα πάντα: από ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα μέχρι βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας έγινε πλέον πρωταρχικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

3. Ο Παγκόσμιος Βορράς αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου δημογραφική πρόκληση: γήρανση του πληθυσμού και συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού. Αυτή η τάση επιβαρύνει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας και, το σημαντικότερο, θέτει ένα φυσικό όριο στη μελλοντική επέκταση της κατανάλωσης και της παραγωγικότητας.

Οικονομία της συνταξιοδότησης: Πολλές δυτικές χώρες μετατρέπονται σε «οικονομίες συνταξιοδότησης», όπου ένα αυξανόμενο ποσοστό του ΑΕΠ δίδεται στη φροντίδα και τη συνταξιοδότηση, αντί για παραγωγικές επενδύσεις.

Στον αντίποδα, ο Παγκόσμιος Νότος υιοθετεί ένα μοντέλο που εστιάζει στην αύξηση της πραγματικής αξίας, συνδυάζοντας την κρατική στρατηγική με τον δυναμισμό της αγοράς:

1. Ενώ ο Βορράς γερνά, ο Νότος αναπτύσσεται. Η Νότια Ασία, η Αφρική και η Λατινική Αμερική διαθέτουν μια πληθώρα νέων, αυξανόμενων εργατικών δυνάμεων. Αυτό το «δημογραφικό μέρισμα» δεν είναι μόνο μια δεξαμενή εργαζομένων, αλλά και η βάση για μια εκρηκτική αύξηση της μελλοντικής εγχώριας κατανάλωσης.

Από εξαγωγική σε καταναλωτική δύναμη: Χώρες όπως η Ινδία και η Ινδονησία μεταβαίνουν από την απλή εξυπηρέτηση των εξαγωγών του Βορρά στη δημιουργία τεράστιων, αυτοσυντηρούμενων εσωτερικών αγορών. Αυτή η ανθεκτική εγχώρια ζήτηση καθιστά τις οικονομίες τους λιγότερο ευάλωτες στις διακυμάνσεις της παγκόσμιας ζήτησης.

2. Οι χώρες του Νότου δεν ακολούθησαν το δόγμα του «αόρατου χεριού» της αγοράς. Αντίθετα, εφάρμοσαν τη στρατηγική «Βιομηχανική πολιτική υπό την ηγεσία του Κράτους (SLIP), ένα μοντέλο που αποδείχθηκε επιτυχημένο στην Ανατολική Ασία.

Κίνα: Το σχέδιο «Made in China 2025» δεν αφορά μόνο την παραγωγή, αλλά και την κυριαρχία σε στρατηγικούς τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρικά οχήματα (EVs) και η αεροδιαστημική. Οι κρατικές επιδοτήσεις και οι επενδύσεις σε υποδομές την έχουν μετατρέψει σε πραγματική υπερδύναμη.

Ινδία: Μέσω των προγραμμάτων «Production-Linked Incentive» (PLI), η Ινδία έχει κατακτήσει τον τομέα της μεταποίηση στο πεδίο των ηλεκτρικών, των φαρμακευτικών προϊόντων και των τηλεπικοινωνιών, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγική της ικανότητα και δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Αφρική/Νοτιοανατολική Ασία: Έθνη όπως το Βιετνάμ και η Ινδονησία επενδύουν μαζικά σε λιμάνια, δρόμους και ψηφιακές υποδομές, καθιστώντας τα έναν αναντικατάστατο κόμβο στις νέες, γεωγραφικά διαφοροποιημένες, παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

3. Η παγκόσμια μετάβαση στην πράσινη ενέργεια βασίζεται σε κρίσιμα ορυκτά (λίθιο, κοβάλτιο, σπάνιες γαίες) που εξορύσσονται και επεξεργάζονται κυρίως στον Παγκόσμιο Νότο. Αυτό παρέχει στον Νότο μια νέα γεω-οικονομική μόχλευση.

Παράλληλα, οι χώρες του Νότου απαιτούν ολοένα και περισσότερο όχι μόνο την εξόρυξη, αλλά και την επεξεργασία και την κατασκευή αυτών των υλικών σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, χώρες όπως η Ινδονησία απαγορεύουν τις εξαγωγές ακατέργαστου νικελίου, προκειμένου να αναγκάσουν την κατασκευή μπαταριών εντός της χώρας. Ο Νότος δεν είναι πλέον πρόθυμος να αποτελεί απλά και μόνο τον προμηθευτή πρώτων υλών.

Η οικονομική ισχύς μετουσιώνεται αναπόφευκτα σε γεωπολιτική επιρροή. Η ενίσχυση της Οικονομίας της Παραγωγής στον Παγκόσμιο Νότο διαμορφώνει έναν νέο πολυπολικό κόσμο:

1. Η επέκταση και η αυξημένη επιρροή ομάδων όπως οι BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική, και πρόσφατα άλλα κράτη) σηματοδοτούν μια αλλαγή. Οι συμμαχίες αυτές επιδιώκουν εναλλακτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και εμπορίου, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά δυτικά θεσμικά όργανα (όπως η G7, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα) που θεωρούνται ότι εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα του Βορρά.

Απο-δολαριοποίηση: Υπάρχει μια αυξανόμενη ώθηση για εμπορικές συναλλαγές σε τοπικά νομίσματα, μειώνοντας τη χρήση του δολαρίου και, κατ’ επέκταση, τη χρηματοπιστωτική επιρροή των ΗΠΑ.

2. Ο Παγκόσμιος Νότος προτιμά τις μακροπρόθεσμες, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές έναντι της παραδοσιακής, συχνά δεσμευτικής, αναπτυξιακής βοήθειας του Βορρά. Οι επενδύσεις σε δρόμους, λιμάνια, σιδηροδρόμους και ενεργειακά δίκτυα αποτελούν το απτό θεμέλιο της Οικονομίας της Παραγωγής.

Έμφαση σε απτά περιουσιακά στοιχεία: Αυτή η προσέγγιση εστιάζει στη δημιουργία πραγματικών, παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων που αυξάνουν την εθνική παραγωγική ικανότητα, αντί για βραχυπρόθεσμες «ενέσεις» ρευστότητας.

3. Τέλος, πολλές χώρες του Νότου έχουν αναγνωρίσει ότι η παραγωγική ικανότητα εξαρτάται από την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι μαζικές, κρατικά υποστηριζόμενες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τον ψηφιακό αλφαβητισμό δημιουργούν μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη μελλοντική εργατική δύναμη, έτοιμη για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

Το νέο κέντρο βάρους

Η ιστορία των τελευταίων εκατό ετών κυριαρχήθηκε από τη Δύση. Η ιστορία του 21ου αιώνα θα καθοριστεί από τον Παγκόσμιο Νότο.

Το μοντέλο της Οικονομίας της Αγοράς, όπως εφαρμόστηκε στον Βορρά -με την υπερβολική χρηματοπιστωτικοποίηση, την αποβιομηχάνιση και τη δημογραφική στασιμότητα- έχει περιέλθει σε ένα σημείο καμπής. Η οικονομική του δυναμική φθίνει, ενώ η κοινωνική του συνοχή δοκιμάζεται.

Αντίθετα, το μοντέλο της Οικονομίας της Παραγωγής που εφαρμόζεται στον Παγκόσμιο Νότο -το οποίο συνδυάζει τον δυναμισμό των αγορών με τη στρατηγική καθοδήγηση του κράτους για την ενίσχυση της βιομηχανίας και των υποδομών- αποδεικνύεται πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και ικανό να δημιουργήσει ευρεία ανάπτυξη.

Το κέντρο βάρους της παγκόσμιας ανάπτυξης και καινοτομίας μετατοπίζεται προς τις αναπτυσσόμενες αγορές. Το μέλλον δεν ανήκει σε εκείνους που απλώς διαχειρίζονται χρέη και χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά σε εκείνους που επενδύουν σε εργοστάσια, υποδομές, ανθρώπινο κεφάλαιο και τεχνολογίες αιχμής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Wall Street
Wall Street: Το roller coaster των μετοχών τεχνολογίας – Από τη βουτιά στα κέρδη

Wall Street: Το roller coaster των μετοχών τεχνολογίας – Από τη βουτιά στα κέρδη

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Διεθνής Οικονομία 12.11.25

Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο αποδείχθηκε πως ήταν πλέον αργά. Μόνο ο Άλεκ Πίτερς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεχώρισαν από τους ερυθρόλευκους.

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες – Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση
Στη Στοκχόλμη 14.11.25

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες στη Σουηδία - Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση

Μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία κάνουν λόγο για τροχαίο δυστύχημα - Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου - Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων

Σύνταξη
«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας (2-0) σε ιστορικό φιλικό (vid)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας σε ιστορικό φιλικό (vid)

Γκολ και ασίστ για τον Λιονέλ Μέσι στη φιλική νίκη της Εθνικής Αργεντινής με 2-0 επί της Ανγκόλας που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία
Διπλωματική περιοδεία 14.11.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου. Την Κυριακή θα βρίσκεται στην Ελλάδα και τη Δευτέρα στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει
Συνθετικό έγκλημα 14.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει

Drones θα εντοπίζουν «κατάλληλους χώρους» για εξαφάνιση πτωμάτων, σκυλιά-ρομπότ θα κάνουν διαρρήξεις. Kυβερνοεπιθέσεις και απάτες deepfake. Η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με τα άλλα, αλλάζει το έγκλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Ποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη
Τεχνολογική κούρσα 14.11.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθούν οι χώρες όπου έχει ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινή ζωή

Σύνταξη
Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο προπονητής της Πορτογαλίας υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε εναντίον της Ιρλανδίας και τα …έριξε στις κάμερες αλλά και στους αντιπάλους!

Βάιος Μπαλάφας
Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα
Σχέδιο δύο φάσεων 14.11.25

Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα

Η Γερμανία πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, μετά τον συμβιβασμό εντός της κυβερνητικής συμμαχίας. T πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε εθελοντική βάση

Σύνταξη
Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης
Άλλα Αθλήματα 14.11.25

Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης

Έτσι στήνεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι NFL στην Ισπανία: Εκτιμώμενο οικονομικό αποτύπωμα 70 εκατ. ευρώ και ένα τεράστιο επιχειρησιακό σχέδιο μεταμορφώνουν τη Μαδρίτη ενόψει του «mini Super Bowl».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γαλλία: Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» – Τι λένε επιζώντες
Μνήμη και ελπίδα 14.11.25

Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» στην Γαλλία - Τι λένε επιζώντες

Τέσσερις επιζώντες από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών το 2015 στην Γαλλία περιγράφουν στην «Libération» πώς πέρασαν αυτή τη δεκαετία αλλά και πώς βλέπουν το μέλλον

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια
Και άλλων 14 14.11.25

Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Ο εισαγγελέας Πιτ Δασκαλάκης αυτοδιορίστηκε αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες
Στόχος η καταστολή 14.11.25

Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες

Το AfD χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χαρακτηρίσει τρομοκρατικές αντιεξουσιαστικές ομάδες από τη Γερμανία και την Ευρώπη (δύο ελληνικές). Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο

Σύνταξη
LIVE: Πολωνία – Ολλανδία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Μπάσκετ 14.11.25

Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κροατία – Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λουξεμβούργο – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ-Χάγια, λένε οι New York Times
Θα γίνει; 14.11.25

New York Times: Ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ Χάγια

Οι New York Times επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα - Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο απεσταλμένος του Τραμπ θα συζητήσει με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Ομηρικό ρίσκο 14.11.25

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς

Ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν τονίζει ότι δεν υπάρχει θέμα με τον προπονητή Νίκο Κόβατς

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο