newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 07 Νοεμβρίου 2025 | 20:31

Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η τέχνη της ηρεμίας: 3 συνήθειες που μπορούν να χαλαρώσουν το νου άμεσα

Η τέχνη της ηρεμίας: 3 συνήθειες που μπορούν να χαλαρώσουν το νου άμεσα

Spotlight

Η κλίμακα της επανάστασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κίνα είναι σχεδόν αδύνατο να κατανοηθεί από τον ανθρώπινο νου. Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, η χώρα είχε εγκαταστήσει 887 γιγαβάτ ηλιακής ενέργειας, σχεδόν το διπλάσιο από το συνολικό ποσό της Ευρώπης και της Αμερικής. Ο Economist γράφει για την πράσινη επανάσταση της Κίνας, χωρίς να συνυπολογίσει την -επίσης καθαρή- πυρηνική ενέργεια.

Οι 22 εκατομμύρια τόνοι χάλυβα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή νέων ανεμογεννητριών και ηλιακών πάνελ το 2024 θα ήταν αρκετοί ώστε να χτίζεται μια γέφυρα σαν του Γκόλντεν Γκέιτ κάθε εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας εκείνου του έτους. Χονδρικά 220.

Η Κίνα παρήγαγε 1.826 τεραβατώρες αιολικής και ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας το 2024, πέντε φορές περισσότερη από την ενέργεια που περιέχεται και στα 600 πυρηνικά όπλα της. Στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, το χαρακτηριστικό μέτρο μιας «υπερδύναμης» ήταν ο συνδυασμός της ηπειρωτικής έκτασης και ενός πυρηνικού οπλοστασίου που απειλούσε τον κόσμο.

Η συνένωση της τεράστιας παραγωγικής ικανότητας της Κίνας και της αδηφάγου όρεξής της για άφθονη, φθηνή, εγχώρια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αξίζει να θεωρηθεί με παρόμοιο τρόπο που αλλάζει τον κόσμο. Έχουν κάνει την Κίνα ένα νέο είδος υπερδύναμης: μια υπερδύναμη που χρησιμοποιεί καθαρή ηλεκτρική ενέργεια σε πλανητική κλίμακα.

Πιο φθηνή ενέργεια σε άφθονη ποσότητα

Ως αποτέλεσμα, η Κίνα αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές προοπτικές του κόσμου, τη γεωπολιτική του και την ικανότητά του να περιορίσει τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι χώρες δεν έχουν ακόμη απανθρακοποιήσει τις οικονομίες τους είναι επειδή δεν διαθέτουν τα μέσα για να το πράξουν. Και αυτό είναι που διορθώνει η Κίνα.

Παρέχει στον κόσμο ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες καθαρής ενέργειας σε τιμές φθηνότερες από οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα και του φυσικού αερίου. Η Κίνα μπορεί να παράγει σχεδόν ένα τεραβάτ ανανεώσιμης ενέργειας σε ένα χρόνο. Αυτό αρκεί για να τροφοδοτήσει με ενέργεια περισσότερες από 300 μεγάλες πυρηνικές μονάδες.

Η δυναμική που δημιούργησε όλη αυτή την παραγωγική ικανότητα απέχει πολύ από το να εξαντληθεί. Η τεράστια ζήτηση της Κίνας – παράγει το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας του κόσμου – καλύπτεται από μια ολοένα και πιο αποδοτική παραγωγή, η οποία καθιστά το τελικό προϊόν όλο και φθηνότερο.

Αυτό με τη σειρά του, της επιτρέπει να καλύψει ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση, και ούτω καθεξής. Οι επιδοτήσεις που άρχισαν να δημιουργούν αυτόν τον θετικό κύκλο είναι όλο και λιγότερο καίριες, μάλιστα, πολλές από αυτές καταργούνται.

Η Κίνα έχει ήδη πιάσει ή υπερβεί τους στόχους που είχε θέσει η ίδια για την καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής

Χάρη σε αυτή την ικανότητα —και στην τάση να θέτει εύκολα στόχους— η Κίνα έχει υπερβεί, ή είναι σε πορεία να υπερβεί, τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή από την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού πριν από δέκα χρόνια.

Οι πολιτικοί, οι διαπραγματευτές, οι ομάδες πίεσης και οι συνοδοί που θα συγκεντρωθούν στη Βραζιλία για την σύνοδο της Σύμβασης-πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, θα το κάνουν σε ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις τελευταίες δεσμεύσεις της Κίνας να υπερδιπλασιάσει την ικανότητα της χώρας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να επιτύχει μια μέτρια αλλά ποσοτικοποιημένη μείωση των εκπομπών έως το 2035. (Και οι δύο στόχοι ενδέχεται να ξεπεραστούν.)

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Κίνα εξάγει την επανάστασή της στον υπόλοιπο κόσμο. Η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ απορρίπτει τις ανανεώσιμες τεχνολογίες. Στην Ευρώπη, η βιομηχανία υποβαθμίζεται και οι ψηφοφόροι εξεγείρονται ενάντια στις δαπανηρές πράσινες πολιτικές.

Ωστόσο, είναι στις αναπτυσσόμενες χώρες που θα κερδηθεί ή θα χαθεί ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής και είναι ακριβώς εκεί που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Κίνας θα κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

Ο ρόλος της Κίνας ως υπεύθυνης υπερδύναμης

Η Κίνα κερδίζει πλέον περισσότερα χρήματα από την εξαγωγή πράσινης τεχνολογίας από ό,τι η Αμερική από την εξαγωγή ορυκτών καυσίμων. Αυτή η τάση θα συνεχιστεί απλώς και μόνο επειδή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι φθηνές. Αν αμφιβάλλετε για την ελκυστικότητά τους, μετρήστε τους ηλιακούς συλλέκτες στις στέγες του Πακιστάν.

Το έργο που επιτελεί η Κίνα για τη μείωση των εκπομπών στο εσωτερικό της – φθηνότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άφθονη αποθήκευση που καθιστά τις ΑΠΕ ουσιαστικά χρήσιμες, καλύτερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, μακρές γραμμές μεταφοράς και κάθε είδους σχετική τεχνογνωσία – θα είναι όλο και πιο σχετικό και εμπορεύσιμο πέρα από τα σύνορά της.

Αυτή η μηχανή κατά των εκπομπών ρύπων λειτουργεί με βάση το ατομικό συμφέρον. Η χρήση καθαρότερης τεχνολογίας σε τρίτες χώρες μειώνει τους κλιματικούς κινδύνους για την Κίνα, καθώς συμβάλλει στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών. Ταυτόχρονα, αποφέρει οικονομικά οφέλη.

Για πολλά χρόνια, τα οικονομικά και κλιματικά συμφέροντα των χωρών θεωρούνταν συχνά αντικρουόμενα, ενθαρρύνοντας τους «τζαμπατζήδες», οι οποίοι επιδιώκουν τα οφέλη της επιβράδυνσης της κλιματικής αλλαγής, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το κόστος της. Σήμερα, τα οικονομικά και κλιματικά κίνητρα του μεγαλύτερου κατασκευαστή στον κόσμο και πολλών από τις εξαγωγικές αγορές του ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο.

Οι ΑΠΕ ως κύρια μορφή ενέργειας παρά ως συμπλήρωμα του άνθρακα

Η ιδέα ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές άνθρακα που βασίζεται στη βιομηχανική ικανότητα της Κίνας προκαλεί ανησυχίες. Από τη μία πλευρά, η Κίνα εξακολουθεί να φαίνεται απρόθυμη να εγκαταλείψει τον άνθρακα όσο γρήγορα θα μπορούσε.

Αν δεσμευόταν ολόψυχα να αναδιαμορφώσει την υποδομή του δικτύου της και τις αγορές ενέργειας της και να θέσει μια τιμή στις εκπομπές άνθρακα, θα μπορούσε να μεταβεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως συμπλήρωμα του συστήματος της χώρας που βασίζεται στον άνθρακα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μέσο για την κατάργηση του άνθρακα.

Για τον υπόλοιπο κόσμο, την Δύση δηλαδή, το θέμα που προκαλεί ανησυχία είναι η ασφάλεια. Η μονοκομματική Κίνα, υπό την απεριόριστη ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ, είναι καταπιεστική στο εσωτερικό της και αδίστακτα εγωιστική στο εξωτερικό, όπως σκιαγραφεί ο Economist την ματιά της Δύσης.

Ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματά της, όπως αυτά που έχει δημιουργήσει στον τομέα της προμήθειας σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών, καθιστά τρομακτική την προοπτική να εξαρτάται κανείς από αυτήν για οτιδήποτε έχει αξία.

Ο αέρας και ο ήλιος δεν στερεύουν, τα ορυκτά καύσιμα είναι ευάλωτα σε πιέσεις

Η Κίνα μπορεί να διασκεδάσει αυτές τις ανησυχίες μεταφέροντας μεγαλύτερα τμήματα της παραγωγικής της βάσης και της σχετικής τεχνολογίας σε εταιρείες στις οποίες επενδύει αλλού. Το να παγιδεύει φτωχές χώρες στο χρέος, όπως έχει κάνει η πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» σε ορισμένα μέρη, μόνο βλάπτει τις δικές της εμπορικές προοπτικές.

Ωστόσο, οι ανησυχίες της εποχής των ορυκτών καυσίμων – ότι κάποιος, κάπου, θα κλείσει την παροχή – δεν ισχύουν για τις τεχνολογίες που, μόλις εγκατασταθούν, παράγουν ενέργεια ανεξάρτητα από το τι έχουν να πουν οι κατασκευαστές τους. Τα ηλιακά πάνελ δεν μπορούν να υπονομευθούν με τον τρόπο που μπορεί να υπονομευθούν τα τσιπ πυριτίου.

Τα οφέλη από κάτι τέτοιο θα είναι τεράστια. Αν και η πιθανότητα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τέτοιο βαθμό ώστε να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε μόλις 1,5 °C —όπως συμφωνήθηκε στο Παρίσι— είναι πλέον μακρινή, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια προσφέρουν την καλύτερη ελπίδα για τον περιορισμό της περαιτέρω αύξησης.

Και ακόμη και αν η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί προτεραιότητα κάποιου, θα πρέπει να ενθουσιάζει η προοπτική της φθηνής, άφθονης, καθαρής ενέργειας και η υπόσχεσή της να βελτιώσει τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο κόσμος χρειάζεται αυτό που έχει να προσφέρει η Κίνα. Και πρέπει να το δεχτεί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η τέχνη της ηρεμίας: 3 συνήθειες που μπορούν να χαλαρώσουν το νου άμεσα

Η τέχνη της ηρεμίας: 3 συνήθειες που μπορούν να χαλαρώσουν το νου άμεσα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 07.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε
Σαφείς βολές 07.11.25

Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε

«Η Αμερική έχει αποτύχει παταγωδώς στο ζήτημα των όπλων και της εγκληματικότητας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται
Τόσο στοιχειωτική 07.11.25

Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται

Από σκληρές φωτογραφίες ηλικιωμένων χηρών γυναικών έως μια συγκλονιστική εικόνα της μητρότητας, η ιδιοφυΐα της Αμερικανίδας φωτογράφου αναδεικνύεται πλήρως σε μια νέα έκθεση, όπου ανακαλύπτει την ασχήμια που την περιβάλλει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»
Κόσμος 07.11.25

Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους του να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς πολλές περιοχές της χώρας έχουν παραλύσει από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών

Σύνταξη
Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους
Ελλάδα 07.11.25

Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
Για γενοκτονία 07.11.25

Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Αφορά συνολικά 37 πρόσωπα. Κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύνταξη
OT FORUM – Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος
OT FORUM 07.11.25

Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος

Για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι έγιναν σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη, λέγοντας πως δεν μπορείς να έρχεσαι Παρασκευή και να ανακοινώνεις ότι τη Δευτέρα κλείνουν 204 καταστήματα

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)
Hellenic Championship 07.11.25

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Πρωθυπουργός, ο προπονητής, αλλά και παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού παρακολούθησαν από κοντά τη νίκη του Τζόκοβιτς επί του Χάνφμαν με 2-0 στο Hellenic Championship.

Σύνταξη
«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο
Και την Ουγγαρία 07.11.25 Upd: 20:39

«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο

Ζωντανή εικόνα από τη συνάντηση Νόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι βλέπει θετικά όλα τα αιτήματα του Ούγγρου συμμάχου του, που επιθυμεί να κερδίσει από τη συνάντηση.

Σύνταξη
Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους

Πρωτοποριακή κίνηση από τη σκωτσέζικη ομάδα της πέμπτης κατηγορίας, που καλεί τους τετράποδους φίλους των φιλάθλων να γίνουν επίσημα μέλη της ποδοσφαιρικής της οικογένειας.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ
«Καυτή πατάτα» 07.11.25

Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ

Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, καθώς οι πιέσεις των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο δοκιμάζουν τις ισορροπίες της εξωτερικής και εσωτερικής του πολιτικής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο
Ελλάδα 07.11.25

Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Ο άνδρας ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες - Το όχημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή Σκούρτα στη Βοιωτία

Σύνταξη
Αϊβαζόγλου: «Αυτή θα είναι η μορφή του NBA Europe: Οι 12 μόνιμες ομάδες και μία από την Αθήνα»
Μπάσκετ 07.11.25

NBA Europe: 12 μόνιμες ομάδες, μία από την Αθήνα - Πότε κάνει τζάμπολ

Ο τζένεραλ μάνατζερ του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου, αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το φιλόδοξο πρότζεκτ. Τζάμπολ το 2027, με 12 μόνιμες ομάδες, 4 ανοικτές θέσεις και ομάδα από την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal
Σκληρή 07.11.25

Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal

Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα και μια θέση στις φιναλίστ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τα φωνητικά της σε death metal τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο