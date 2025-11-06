«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα προειδοποίησε την Πέμπτη ότι «εξτρεμιστικές δυνάμεις» διαδίδουν ψέματα για την κλιματική αλλαγή για πολιτικό όφελος, καθώς προέτρεψε τους συναδέλφους του ηγέτες σε μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής για το κλίμα στη Βραζιλία να αναλάβουν δράση ενάντια στην κλιματική κρίση.

«Χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη για να σχεδιάσουμε έναν δίκαιο τρόπο για να ανατρέψουμε την αποψίλωση των δασών, να ξεπεράσουμε τα ορυκτά καύσιμα και να κινητοποιήσουμε τους πόρους που απαιτούνται για τους στόχους αυτούς», δήλωσε ο Λούλα στους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των κλιματικών συνομιλιών COP30 των Ηνωμένων Εθνών στην παραθαλάσσια πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς, ο οποίος μίλησε μετά τον Λούλα, κατονόμασε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο ηγέτης των ΗΠΑ είπε ψέματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ φέτος, όταν χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή ως «τη μεγαλύτερη απάτη» στον κόσμο, σύμφωνα με το Reuters.

«Η κατάρρευση των οικοσυστημάτων απειλεί την παγκόσμια ειρήνη» λέει ο Γκουτέρες

Ο πρόεδρος Λούλα προειδοποίησε ότι «το παράθυρο για αποτελεσματική δράση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι έτοιμο να κλείσει». Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής συνάντησης εν όψει της 30ής Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30), που φιλοξενείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας, με τη συμμετοχή περίπου 50 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε την αποτυχία να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας ως «θανατηφόρα αμέλεια», προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε προσωρινή υπέρβαση των κλιματικών στόχων θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένη καταστροφή, μη αναστρέψιμη κατάρρευση του οικοσυστήματος και συνθήκες ακατάλληλες για την ανθρώπινη ζωή για δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποίησε πως αν καταρρεύσουν τα οικοσυστήματα θα επιδεινωθούν οι απειλές για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων «συνεχίζουν να παρεμποδίζουν τις προσπάθειες σταθεροποίησης του κλίματος, παραπλανώντας το κοινό και εμποδίζοντας την πρόοδο», τονίζοντας ότι το όριο θέρμανσης των 1,5 °C παραμένει «κόκκινη γραμμή για έναν βιώσιμο πλανήτη» και ζητώντας «ριζική μεταμόρφωση των παγκόσμιων πολιτικών για το κλίμα».