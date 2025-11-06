science
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
Περιβάλλον 06 Νοεμβρίου 2025 | 10:53

Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Spotlight

Δεκάδες ηγέτες χωρών θα συναντηθούν σήμερα στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας, δίπλα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, ενόψει της ετήσιας διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που ξεκινά επίσημα την επόμενη εβδομάδα, την ώρα που η μάχη κατά της παγκόσμιας θέρμανσης απειλείται από διχασμούς, διεθνείς εντάσεις και την απουσία των ΗΠΑ.

Περίπου πενήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποδέχτηκαν την πρόσκληση του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να επισκεφθούν την πόλη του Αμαζονίου λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της 30ής Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, από τις 10 έως 21 Νοεμβρίου).

Από τον κατάλογο απουσιάζουν οι ηγέτες τεσσάρων από τις πέντε πιο ρυπογόνες οικονομίες στον κόσμο – Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία και Ρωσία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία αρνείται την κλιματική αλλαγή, επέλεξε να μην εκπροσωπηθεί στις συνομιλίες.

Η επιλογή του Μπελέμ, πρωτεύουσας της πολιτείας Παρά, ήταν αμφιλεγόμενη λόγω των περιορισμένων υποδομών της, οι οποίες αύξησαν το κόστος ταξιδιού για μικρές αντιπροσωπείες και ΜΚΟ. Μάλιστα η Βραζιλία αναγκάστηκε να βρει χρηματοδότηση για να φιλοξενήσει δωρεάν αντιπροσώπους από τις φτωχότερες χώρες σε δύο ναυλωμένα κρουαζιερόπλοια.

Η πόλη των περίπου 1,4 εκατομμυρίου κατοίκων, από τους οποίους οι μισοί ζουν σε φαβέλες, δεν είχε φιλοξενήσει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια διεθνή εκδήλωση, και οι ομοσπονδιακές αρχές επένδυσαν σε ανακαινίσεις ή κατασκευές υποδομών.

Το Μπέλεμ δεν είχε τις υποδομές για τη φιλοξενία της συνόδου. Κάποιοι θα διανυκτερεύουν σε πλοία (Reuters)

Το Μπέλεμ δεν είχε τις υποδομές για τη φιλοξενία της συνόδου. Κάποιοι θα διανυκτερεύουν σε πλοία (Reuters)

«Αρκετά πια με τα λόγια»

Για την βραζιλιάνικη προεδρία, στόχος είναι να διασωθεί η διεθνής συνεργασία δέκα ετών μετά τη συμφωνία του Παρισιού, την ώρα που ο ΟΗΕ παραδέχεται πλέον επίσημα ότι η αύξηση της θερμοκρασίας τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπερβεί τον στόχο των 1,5°C σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο.

Ακτιβιστές της Oxfam στο Μπέλεμ της Βραζιλίας φορούν μάσκες ηγετών που «κοιμούνται στη δουλειά» (Reuters)

Ακτιβιστές της Oxfam στο Μπέλεμ της Βραζιλίας φορούν μάσκες ηγετών που «κοιμούνται στη δουλειά» (Reuters)

Η Βραζιλία δεν θα επιδιώξει νέες, εμβληματικές αποφάσεις στο Μπελέμ, θέλει όμως η COP30 να κατοχυρώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και να διασφαλίσει την τήρηση προηγούμενων υποσχέσεων, για παράδειγμα σχετικά με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Αρκετά με τα λόγια, ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε όσα έχουμε συμφωνήσει» δήλωσε ο Λούλα σε συνέντευξή του σε πρακτορεία ειδήσεων.

Η Βραζιλία θα παρουσιάσει την Τετάρτη ένα ταμείο προστασίας των δασών (TFFF), μαζί με μια δέσμευση για τετραπλασιασμό της παραγωγής βιώσιμων καυσίμων.

Αρκετές χώρες θέλουν επίσης να επεκτείνουν τις δεσμεύσεις τους για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, ενός από τα αέρια που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ ανακοίνωσε σήμερα μια επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της συλλογής δεδομένων παρακολούθησης μεθανίου από ένα παγκόσμιο δίκτυο δορυφόρων.

Χωρίς τις ΗΠΑ

Εκατόν εβδομήντα χώρες συμμετέχουν στην COP30, όμως οι ΗΠΑ, ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως, δεν θα στείλουν αντιπροσωπεία, προς ανακούφιση όσων φοβόντουσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα παρεμπόδιζε τη διαδικασία, όπως έκανε πρόσφατα, με την αναβολή κατά ένα έτος της υιοθέτησης ενός παγκόσμιου σχεδίου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές.

«Χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ μπορεί να υπάρξει μια πραγματική πολυμερής συζήτηση» δήλωσε ο Πέδρο Αμπραμόβαι, αντιπρόεδρος προγραμμάτων στα Ιδρύματα Ανοικτής Κοινωνίας και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Λούλα.

Ο Λούλα ντα Σίλβα σε συνέντευξη Τύπου στο Μπέλεμ ενόψει της COP30 (Reuters)

Ο Λούλα ντα Σίλβα σε συνέντευξη Τύπου στο Μπέλεμ ενόψει της COP30 (Reuters)

Όπως σημείωσε, ο Λούλα γενικά έχει επαφές με ηγέτες εκτός Λατινικής Αμερικής, στην Κίνα, την Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη. Σήμερα ο Βραζιλιάνος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ήδη χθες είχε διμερείς συνομιλίες με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αξιωματούχους από τη Φινλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όχι φιλανθρωπία»

Ένα μέρος των αναπτυσσόμενων χωρών παραμένει δυσαρεστημένο μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με κόπο πέρυσι στο Μπακού για τη χρηματοδότηση των μέτρων κλιματικής αλλαγής και θέλει να θέσει το ζήτημα ξανά στο τραπέζι.

«Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, είναι αναγκαιότητα» δήλωσε στο AFP ο Έβανς Νζουέβα διπλωμάτης από το Μαλάουι που προεδρεύει της ομάδας των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη (SIDS) επικεντρώνονται κυρίως στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω του περιορισμού των ορυκτών καυσίμων.

«Πολλές από τις χώρες μας δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε μια αύξηση της θερμοκρασίας που θα ξεπεράσει τους 2°C» δήλωσε στο AFP η Ιλάνα Σέιντ, διπλωμάτης από το αρχιπέλαγος Παλάου του Ειρηνικού και πρόεδρος των SIDS.

«Ορισμένες από τις χώρες μας δεν θα υπάρχουν πλέον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters / AFP

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Εξάρχου: Σε 36 ώρες νέο deal στο LNG

OT FORUM – Εξάρχου: Σε 36 ώρες νέο deal στο LNG

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

Το κολλητικό βακτήριο που εξαπλώνεται ανησυχητικά γρήγορα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

Metlen: Αυξημένα κατά 22% τα έσοδα – Σε πορεία επίτευξης για ετήσιο στόχο EBITDA

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών για την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ
Έσπασε ο θερμοστάτης 04.11.25

Νεκρός ο στόχος για το κλίμα, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ – Η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου

Ο πλανήτης οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε επικίνδυνους καύσωνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕΕ: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί
Ανθρώπινες πόλεις 03.11.25

Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προειδοποίησε πως ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα εξέλιπε αν μειώνονταν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06.11.25

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα
Ιδεολογικές μάχες 06.11.25

Ο Μαμντάνι και οι άλλοι – Τα κλειδιά των εκλογών στις ΗΠΑ που ίσως αλλάξουν το πολιτικό κλίμα

Η νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μία όψη των εκλογών στις ΗΠΑ. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν το Δημοκρατικό Κόμμα θα επιλέξει μια ανοιχτά πιο αριστερή πολιτική ή θα «συμβιβαστεί».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου
P-TEC 06.11.25

P-TEC: Μήνυμα διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών από Παπασταύρου, Κικίλια, Πιερρακάκη, Παπαστεργίου

Οι 4 υπουργοί αναφέρθηκαν στις πολιτικές για την προώθηση επενδύσεων με τον κ. Παπασταύρου να δηλώνει υπερήφανος για την υπογραφή συμφωνίας για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του "μπλοκ 2" στο Ιόνιο.

Σύνταξη
Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας
Η πρώτη αγάπη 06.11.25

Χαλαρή και χαρούμενη: Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει – αλλά όχι στην Αγγλία και την αγκαλιά της βασιλικής οικογένειας

Μετά από 8 χρόνια απουσίας, ώστε να αφοσιωθεί στα... γαλαζόαιματα καθήκοντά της, η Μέγκαν Μαρκλ επέστρεψε στο Χόλιγουντ, προκειμένου να παίξει στην ταινία Close Personal Friends.

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο