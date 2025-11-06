Δεκάδες ηγέτες χωρών θα συναντηθούν σήμερα στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας, δίπλα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, ενόψει της ετήσιας διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που ξεκινά επίσημα την επόμενη εβδομάδα, την ώρα που η μάχη κατά της παγκόσμιας θέρμανσης απειλείται από διχασμούς, διεθνείς εντάσεις και την απουσία των ΗΠΑ.

Περίπου πενήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποδέχτηκαν την πρόσκληση του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να επισκεφθούν την πόλη του Αμαζονίου λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της 30ής Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, από τις 10 έως 21 Νοεμβρίου).

Από τον κατάλογο απουσιάζουν οι ηγέτες τεσσάρων από τις πέντε πιο ρυπογόνες οικονομίες στον κόσμο – Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία και Ρωσία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία αρνείται την κλιματική αλλαγή, επέλεξε να μην εκπροσωπηθεί στις συνομιλίες.

Η επιλογή του Μπελέμ, πρωτεύουσας της πολιτείας Παρά, ήταν αμφιλεγόμενη λόγω των περιορισμένων υποδομών της, οι οποίες αύξησαν το κόστος ταξιδιού για μικρές αντιπροσωπείες και ΜΚΟ. Μάλιστα η Βραζιλία αναγκάστηκε να βρει χρηματοδότηση για να φιλοξενήσει δωρεάν αντιπροσώπους από τις φτωχότερες χώρες σε δύο ναυλωμένα κρουαζιερόπλοια.

Η πόλη των περίπου 1,4 εκατομμυρίου κατοίκων, από τους οποίους οι μισοί ζουν σε φαβέλες, δεν είχε φιλοξενήσει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια διεθνή εκδήλωση, και οι ομοσπονδιακές αρχές επένδυσαν σε ανακαινίσεις ή κατασκευές υποδομών.

«Αρκετά πια με τα λόγια»

Για την βραζιλιάνικη προεδρία, στόχος είναι να διασωθεί η διεθνής συνεργασία δέκα ετών μετά τη συμφωνία του Παρισιού, την ώρα που ο ΟΗΕ παραδέχεται πλέον επίσημα ότι η αύξηση της θερμοκρασίας τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπερβεί τον στόχο των 1,5°C σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο.

Η Βραζιλία δεν θα επιδιώξει νέες, εμβληματικές αποφάσεις στο Μπελέμ, θέλει όμως η COP30 να κατοχυρώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και να διασφαλίσει την τήρηση προηγούμενων υποσχέσεων, για παράδειγμα σχετικά με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Αρκετά με τα λόγια, ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε όσα έχουμε συμφωνήσει» δήλωσε ο Λούλα σε συνέντευξή του σε πρακτορεία ειδήσεων.

Η Βραζιλία θα παρουσιάσει την Τετάρτη ένα ταμείο προστασίας των δασών (TFFF), μαζί με μια δέσμευση για τετραπλασιασμό της παραγωγής βιώσιμων καυσίμων.

Αρκετές χώρες θέλουν επίσης να επεκτείνουν τις δεσμεύσεις τους για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, ενός από τα αέρια που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ ανακοίνωσε σήμερα μια επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της συλλογής δεδομένων παρακολούθησης μεθανίου από ένα παγκόσμιο δίκτυο δορυφόρων.

Χωρίς τις ΗΠΑ

Εκατόν εβδομήντα χώρες συμμετέχουν στην COP30, όμως οι ΗΠΑ, ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως, δεν θα στείλουν αντιπροσωπεία, προς ανακούφιση όσων φοβόντουσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα παρεμπόδιζε τη διαδικασία, όπως έκανε πρόσφατα, με την αναβολή κατά ένα έτος της υιοθέτησης ενός παγκόσμιου σχεδίου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές.

«Χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ μπορεί να υπάρξει μια πραγματική πολυμερής συζήτηση» δήλωσε ο Πέδρο Αμπραμόβαι, αντιπρόεδρος προγραμμάτων στα Ιδρύματα Ανοικτής Κοινωνίας και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Λούλα.

Όπως σημείωσε, ο Λούλα γενικά έχει επαφές με ηγέτες εκτός Λατινικής Αμερικής, στην Κίνα, την Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη. Σήμερα ο Βραζιλιάνος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ήδη χθες είχε διμερείς συνομιλίες με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αξιωματούχους από τη Φινλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όχι φιλανθρωπία»

Ένα μέρος των αναπτυσσόμενων χωρών παραμένει δυσαρεστημένο μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με κόπο πέρυσι στο Μπακού για τη χρηματοδότηση των μέτρων κλιματικής αλλαγής και θέλει να θέσει το ζήτημα ξανά στο τραπέζι.

«Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, είναι αναγκαιότητα» δήλωσε στο AFP ο Έβανς Νζουέβα διπλωμάτης από το Μαλάουι που προεδρεύει της ομάδας των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη (SIDS) επικεντρώνονται κυρίως στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω του περιορισμού των ορυκτών καυσίμων.

«Πολλές από τις χώρες μας δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε μια αύξηση της θερμοκρασίας που θα ξεπεράσει τους 2°C» δήλωσε στο AFP η Ιλάνα Σέιντ, διπλωμάτης από το αρχιπέλαγος Παλάου του Ειρηνικού και πρόεδρος των SIDS.

«Ορισμένες από τις χώρες μας δεν θα υπάρχουν πλέον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Reuters / AFP