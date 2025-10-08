newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 17:16

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδυναμώσει μέρος νομοθεσίας της για την κλιματική αλλαγή, λίγους μήνες μετά τη διμερή συμφωνία για τους δασμούς. Πρόκειται για μια ήδη ετεροβαρή εμπορική συμφωνία, στην οποία συναίνεσε η Κομισιόν για την αποφυγή εμπορικού πολέμου. Σύμφωνα με τους Financial Times, που είδαν έγγραφο της αμερικανικής κυβέρνησης, η Ουάσιγκτον ζήτησε από τις Βρυξέλλες να καταργήσουν την απαίτηση για τις μη ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν «σχέδια συμβατά με την κλιματική μετάβαση».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ η ΕΕ «επιβάλλει σημαντικά οικονομικά και κανονιστικά βάρη στις αμερικανικές εταιρείες»

Επίσης, απαιτεί από την ΕΕ να αλλάξει την περιβαλλοντική νομοθεσία για τις αλυσίδες εφοδιασμού, ώστε να μην αποκλείονται αμερικανικές και άλλες εταιρείες από «χώρες που επιβάλλουν υψηλού επιπέδου εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη».

Τα αιτήματα αυτά έρχονται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει τις Βρυξέλλες να χαλαρώσουν ή να ακυρώσουν τη νομοθεσία που περιορίζει τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους. Όλα τα παραπάνω προκαλούν νευρικότητα εντός της ΕΕ, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η εμπορική συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές τον Ιούλιο δεν θα ισχύσει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη και τα μέτρα που λαμβάνονται εμποδίζουν την ανάπτυξη.

«Αδικαιολόγητη κανονιστική υπέρβαση»

Οι κανόνες δέουσας εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης της ΕΕ τέθηκαν σε ισχύ το 2024, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Απαιτούν από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο μπλοκ να εντοπίζουν τυχόν περιβαλλοντικές και κοινωνικές βλάβες στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία και τη ρύπανση.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Financial Times, στο έγγραφό της η κυβέρνηση Τραμπ περιέγραψε τη νομοθεσία για τη κλιματική αλλαγή ως «σοβαρή και αδικαιολόγητη κανονιστική υπέρβαση» που «επιβάλλει σημαντικά οικονομικά και κανονιστικά βάρη στις αμερικανικές εταιρείες».

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η «εξωεδαφική εμβέλεια, οι επαχθείς υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι απαιτήσεις του σχεδίου κλιματικής μετάβασης και οι διατάξεις αστικής ευθύνης της νομοθεσίας θα επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται στην αγορά της ΕΕ».

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, με γνώση του θέματος, δήλωσαν στους Financial Times ότι οι ΗΠΑ έχουν γνωστοποιήσει τα αιτήματά τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τελευταίες ημέρες. Και πρόσθεσαν ότι, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εμπορικές διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ δεν προσφέρουν παραχωρήσεις σε αντάλλαγμα. «Είναι μονόδρομος», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Τι φοβούνται οι Αμερικανοί

Οι αμερικανικές εταιρείες φοβούνται ότι οι κανόνες δέουσας εταιρικής ευθύνης, που συνδέονται με τους κανονισμούς για την κλιματική αλλαγή, θα τις εκθέσουν σε αυξημένο κίνδυνο νομικών ενεργειών σε μια ήδη αμφιλεγόμενη αγορά. Ο λόγος είναι ότι οι κανόνες επιτρέπουν σε ομάδες ακτιβιστών να κινηθούν νομικά σε περίπτωση παιδικής εργασίας ή πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών από δραστηριότητες στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρουν οι Financial Times, αρκετές αμερικανικές εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα χρειαστεί να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους στην ΕΕ ως αποτέλεσμα των κανόνων για την εταιρική ευθύνη και τη βιωσιμότητα. Αυτοί οι κανόνες απαιτούν από τις εταιρείες να αναφέρουν εκατοντάδες σημεία δεδομένων που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Οι παραβιάσεις των κανόνων για την κλιματική αλλαγή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόστιμα έως και 5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών των εταιρειών.

Η σχετική νομοθεσία έχει ήδη δεχθεί επίθεση από αμερικανικές εταιρείες ενέργειας. Ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, έχει περιγράψει ως απειλή για τις αμερικανικές εταιρείες, αλλά και ως «εξουθενωτικές» κυρώσεις.

Οι διάτρητες ευρωπαϊκές «κόκκινες γραμμές»

Οι νέες αυτές απαιτήσεις προστίθενται στις ανησυχίες που έχει συμπεριλάβει η κυβέρνηση Τραμπ στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ που συνήφθη τον Ιούλιο στο Τέρνμπερι της Σκωτίας. Σε αυτήν αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει να επιβληθούν «αδικαιολόγητοι περιορισμοί» στο διατλαντικό εμπόριο και οι ΗΠΑ απαιτούσαν από την ΕΕ να κάνει αλλαγές για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η συμφωνία του Ιουλίου προέβλεπε ότι θα επιβληθούν δασμοί 15% δασμούς στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ,  αφήνοντας ανοιχτό περιθώριο για περαιτέρω παραχωρήσεις από τις Βρυξέλλες. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει δηλώσει ότι οι κανονισμοί της ΕΕ συνιστούν «κόκκινη γραμμή». Παρ’ όλα αυτά, έπειτα από πιέσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά και επιχειρήσεις, ήδη αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Μια σειρά κανονισμών που υποχρεώνουν τις εταιρείες να καταπολεμήσουν την αποψίλωση των δασών, τις καταχρήσεις στην εργασία και να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον αποδυναμώνονται ή καθυστερούν. Πλέον, και οι ΗΠΑ πιέζουν τις Βρυξέλλες να κάνουν κι άλλα βήματα προς τα πίσω.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η «συμφωνία-πλαίσιο» που επιτεύχθηκε στο Τέρνμπερι σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης διαδικασίας για την άρση των αθέμιτων εμπορικών φραγμών στην ΕΕ. Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον φόρο άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ. Αυτός θα ισχύσει από το 2026 για τις ρυπογόνες βιομηχανίες εκτός του μπλοκ, όπως οι κατασκευαστές χάλυβα και αλουμινίου.

Η Ουάσιγκτον αντιτίθεται επίσης σε επικείμενο κανονισμό της ΕΕ κατά της αποψίλωσης των δασών, ο οποίος θα απαγορεύει την εισαγωγή αγαθών όπως η ξυλεία και το κακάο, εάν οι παραγωγοί δεν αποδείξουν ότι δεν έχουν υλοτομηθεί δάση κατά την παραγωγή τους.

Γραφειοκρατία και απορρύθμιση

Οι Βρυξέλλες δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι θα καθυστερήσουν για δεύτερη φορά και για ένα έτος τους κανόνες για την αποψίλωση των δασών. Υποστήριξαν ότι η καθυστέρηση οφείλεται και κάποιο πρόβλημα συστήματος πληροφορικής.

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για την απλοποίηση των κανόνων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ατζέντας για τη μείωση της γραφειοκρατίας εντός του μπλοκ και καθώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες επίσης διστάζουν να εφαρμόσουν τους κανόνες.

Ωστόσο, η προσπάθεια απλούστευσης των κανονισμών έχει συναντήσει εμπόδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Αριστερά κυρίως κατηγορεί τους συντηρητικούς πολιτικούς ότι επιχειρούν απορρύθμιση και ότι συντάσσονται με την ακροδεξιά για να καταστρέψουν την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων – Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ
Νέες επιθέσεις 08.10.25

Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων - Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο

Σύνταξη
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Διαπραγματεύσεις 08.10.25

«Ο Τραμπ ζήτησε να πείσουμε τη Χαμάς να δεχτεί την πρότασή του για τη Γάζα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Γαλλία: «Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» – Οι δηλώσεις Λεκορνί
Αναζητούμε λύση 08.10.25

«Υπάρχει η θέληση να περάσουμε προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» - Δηλώσεις Λεκορνί εν μέσω διαβουλεύσεων

Το βράδυ ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει στον Εμανουέλ Μακρόν το επίπεδο συμφωνίας με τα κόμματα με τα οποία διαπραγματεύεται προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση στη Γαλλία που θα κάνει οικονομικές μεταρρυθμίσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης
Ποδόσφαιρο 08.10.25

ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης

Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet, Νώντας Παντελάκης, χειρουργήθηκε επιτυχώς και πλέον ξεκινάει την αποκατάσταση,με στόχο την επιστροφή στη δράση σε περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
Culture Live 08.10.25

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων – Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ
Νέες επιθέσεις 08.10.25

Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων - Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
