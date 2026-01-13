Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη συνεχίζουν να προσλαμβάνουν, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν μια αγορά πιο επιλεκτική. Οι προσλήψεις γίνονται πλέον με συγκεκριμένα κριτήρια, αναζητώντας συγκεκριμένες δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή, την τεχνολογία και την εξειδίκευση.

Η μεγάλη εικόνα αποτυπώνεται στα στοιχεία της Eurostat, όπου το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 2%, ενώ στην Ευρωζώνη στο 2,1%. Με άλλα λόγια, περίπου 2% των θέσεων παραμένουν ανοιχτές και αναζητούν εργαζόμενους. Το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τα υψηλά της περιόδου 2022-2023, αλλά παραμένει ιστορικά αυξημένο.

Σε χώρες όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο το ποσοστό των κενών θέσεων ξεπερνά το 3,5%, με την Ολλανδία να προσεγγίζει το 4,1%. Υπάρχουν βέβαια και τα παραδείγματα χωρών που τα ποσοστά των κενών θέσεων κινούνται σημαντικά χαμηλότερα.

Οι αποκλίσεις αυτές αντανακλούν το πού συγκεντρώνονται οι επενδύσεις, τα έργα υποδομών, η βιομηχανική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση προσωπικού στην Ευρώπη είναι:

● Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, με ποσοστά κενών θέσεων που ξεπερνούν το 3%, περιλαμβάνοντας υπηρεσίες outsourcing και προσωρινής απασχόλησης.

● Κατασκευές, με ποσοστά κοντά στο 2,7%, λόγω έργων υποδομών, ενεργειακών παρεμβάσεων και στεγαστικών επενδύσεων.

● Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, περίπου στο 2,4%, όπου εντάσσονται μηχανικοί, τεχνικοί σύμβουλοι και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

● Καταλύματα και εστίαση, γύρω στο 2,3%, κυρίως λόγω εποχικότητας και υψηλής κινητικότητας εργαζομένων.

● Πληροφορική και επικοινωνίες, με ποσοστό κοντά στο 2,2%, που παραμένει σταθερά υψηλό.

Ποιες ειδικότητες αναζητούνται στην πράξη

Μέσα σε αυτούς τους κλάδους, ξεχωρίζουν συγκεκριμένες ειδικότητες. Τα δεδομένα προσλήψεων προς το τέλος του 2025 και τις αρχές του 2026 δείχνουν τρεις καθαρές ομάδες ζήτησης.

Η πρώτη αφορά τεχνικές ειδικότητες όπως είναι εργοδηγοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί συντήρησης, υπεύθυνοι εργοταξίων. Η ζήτηση ενισχύεται από έργα υποδομών και ενεργειακές επενδύσεις. Είναι ενδεικτικό ότι οι εταιρείες δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις που απαιτούν εμπειρία και άμεση διαθεσιμότητα.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει θέσεις ψηφιακής υποστήριξης. Δεν πρόκειται μόνο για υψηλόβαθμες τεχνολογικές θέσεις, αλλά και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, ανάλυση δεδομένων, κυβερνοασφάλεια και κανονιστική συμμόρφωση.

Η τρίτη ομάδα αφορά ειδικότητες υγείας, ασφάλειας και συμμόρφωσης. Η άνοδος του κόστους ατυχημάτων, προστίμων και ασφαλιστικών κινδύνων έχει μετατρέψει αυτούς τους ρόλους σε κρίσιμη προϋπόθεση λειτουργίας για πολλές επιχειρήσεις.

Η ζήτηση στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας διαμορφώθηκε στο 1,8% το τρίτο τρίμηνο του 2025, ελαφρώς χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την ίδια στιγμή, η ανεργία παραμένει κοντά στο 8%, σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ο συνδυασμός αυτός δείχνει οτι το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς δεν είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού, αλλά εξειδικευμένων επαγγελματιών. Οι ίδιοι κλάδοι που προσλαμβάνουν στην Ευρώπη, τους συναντάμε και στην Ελλάδα. Τα στοιχεία δείνχουν οτι πρωταγωνιστούν οι κλάδοι των κατασκευών, ο τουρισμός, οι τεχνικές υπηρεσίες και η πληροφορική.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η νέες εργασιακές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν οδηγεί σε συρρίκνωση των θέσεων εργασίας, αλλά σε αναδιάταξη τους. Όπως αποδεικνύουν οι αγγελίες ζήτησης εργαζομένων, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να προσλαμβάνουν,δίνοντας ωστόσο προτεραιότητα σε θέσεις που συνδέονται με πληροφοριακά σύστημα, αυτοματισμούς και ψηφιακά εργαλεία.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, πάνω από το 14% των νέων αγγελιών σε κλάδους υψηλής ειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλάμβανε ρητή απαίτηση για δεξιότητες δεδομένων ή Τεχνητής Νοημοσύνης, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2022. Η ζήτηση δεν περιορίζεται στον στενό πυρήνα της τεχνολογίας. Τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο και logistics αναζητούν εργαζόμενους που μπορούν να αναλύουν δεδομένα, να υποστηρίζουν αυτοματοποιημένα συστήματα και να επιβλέπουν ψηφιακές διαδικασίες.

Σε χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, μία στις τέσσερις νέες θέσεις σε επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες ζητά πλέον κάποια μορφή data ή AI skills. Στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι χαμηλότερο αλλά αυξανόμενο. Το 8% – 10% των νέων αγγελιών το 2025 περιλάμβανε σχετική απαίτηση, κυρίως σε τράπεζες, εταιρείες πληροφορικής, μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται και στις αμοιβές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ρόλοι που συνδέονται με δεδομένα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης αμείβονται κατά μέσο όρο 20% έως 35% υψηλότερα από τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στον ίδιο κλάδο. Σε αγορές όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία, το μισθολογικό «πριμ» ξεπερνά συχνά το 40%, ιδίως όταν συνδυάζεται με εμπειρία και ικανότητα.

Στην Ελλάδα, το πλεονέκτημα είναι μικρότερο αλλά σαφές. Οι αποδοχές σε θέσεις που απαιτούν data ή AI skills κινούνται 15%-25% υψηλότερα από τον μέσο μισθό αντίστοιχων ειδικοτήτων χωρίς ψηφιακή εξειδίκευση. Η διαφορά αυτή αντανακλά όχι τόσο την τεχνολογική πολυπλοκότητα, όσο τη σχετική έλλειψη προσωπικού που μπορεί να συνδυάσει ψηφιακές δεξιότητες με γνώση της εγχώριας αγοράς και των κανονιστικών απαιτήσεων.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις δεν είναι καθαρά ερευνητικές. Πρόκειται για λειτουργικούς ρόλους που γεφυρώνουν την τεχνολογία με την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει οτι τα κριτήρια προσλήψεων αλλάζουν με τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν περισσότερο στοχευμένα, επιβραβεύοντας τεχνικές, ψηφιακές και λειτουργικές δεξιότητες, γεγονός που θα καθορίσει ποιοι βρίσκουν δουλειά και με ποιους όρους.