newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 09:20
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγορά εργασίας: Για ποιες θέσεις γίνονται προσλήψεις από τις επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
Οικονομία 13 Ιανουαρίου 2026 | 08:38

Αγορά εργασίας: Για ποιες θέσεις γίνονται προσλήψεις από τις επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Οι προσλήψεις γίνονται πλέον με συγκεκριμένα κριτήρια – Οι εργοδότες αναζητούν συγκεκριμένες δεξιότητες στην αγορά εργασίας

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Spotlight

Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη συνεχίζουν να προσλαμβάνουν, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν μια αγορά πιο επιλεκτική. Οι προσλήψεις γίνονται πλέον με συγκεκριμένα κριτήρια, αναζητώντας συγκεκριμένες δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή, την τεχνολογία και την εξειδίκευση.

Η μεγάλη εικόνα αποτυπώνεται στα στοιχεία της Eurostat, όπου το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 2%, ενώ στην Ευρωζώνη στο 2,1%. Με άλλα λόγια, περίπου 2% των θέσεων παραμένουν ανοιχτές και αναζητούν εργαζόμενους. Το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τα υψηλά της περιόδου 2022-2023, αλλά παραμένει ιστορικά αυξημένο.

Σε χώρες όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο το ποσοστό των κενών θέσεων ξεπερνά το 3,5%, με την Ολλανδία να προσεγγίζει το 4,1%. Υπάρχουν βέβαια και τα παραδείγματα χωρών που τα ποσοστά των κενών θέσεων κινούνται σημαντικά χαμηλότερα.

Οι αποκλίσεις αυτές αντανακλούν το πού συγκεντρώνονται οι επενδύσεις, τα έργα υποδομών, η βιομηχανική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση προσωπικού στην Ευρώπη είναι:

●     Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, με ποσοστά κενών θέσεων που ξεπερνούν το 3%, περιλαμβάνοντας υπηρεσίες outsourcing και προσωρινής απασχόλησης.

●     Κατασκευές, με ποσοστά κοντά στο 2,7%, λόγω έργων υποδομών, ενεργειακών παρεμβάσεων και στεγαστικών επενδύσεων.

●     Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, περίπου στο 2,4%, όπου εντάσσονται μηχανικοί, τεχνικοί σύμβουλοι και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

●     Καταλύματα και εστίαση, γύρω στο 2,3%, κυρίως λόγω εποχικότητας και υψηλής κινητικότητας εργαζομένων.

●     Πληροφορική και επικοινωνίες, με ποσοστό κοντά στο 2,2%, που παραμένει σταθερά υψηλό.

Ποιες ειδικότητες αναζητούνται στην πράξη

Μέσα σε αυτούς τους κλάδους, ξεχωρίζουν συγκεκριμένες ειδικότητες. Τα δεδομένα προσλήψεων προς το τέλος του 2025 και τις αρχές του 2026 δείχνουν τρεις καθαρές ομάδες ζήτησης.

Η πρώτη αφορά τεχνικές ειδικότητες όπως είναι εργοδηγοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί συντήρησης, υπεύθυνοι εργοταξίων. Η ζήτηση ενισχύεται από έργα υποδομών και ενεργειακές επενδύσεις. Είναι ενδεικτικό ότι οι εταιρείες δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις που απαιτούν εμπειρία και άμεση διαθεσιμότητα.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει θέσεις ψηφιακής υποστήριξης. Δεν πρόκειται μόνο για υψηλόβαθμες τεχνολογικές θέσεις, αλλά και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, ανάλυση δεδομένων, κυβερνοασφάλεια και κανονιστική συμμόρφωση.

Η τρίτη ομάδα αφορά ειδικότητες υγείας, ασφάλειας και συμμόρφωσης. Η άνοδος του κόστους ατυχημάτων, προστίμων και ασφαλιστικών κινδύνων έχει μετατρέψει αυτούς τους ρόλους σε κρίσιμη προϋπόθεση λειτουργίας για πολλές επιχειρήσεις.

Η ζήτηση στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας διαμορφώθηκε στο 1,8% το τρίτο τρίμηνο του 2025, ελαφρώς χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την ίδια στιγμή, η ανεργία παραμένει κοντά στο 8%, σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ο συνδυασμός αυτός δείχνει οτι το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς δεν είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού, αλλά εξειδικευμένων επαγγελματιών. Οι ίδιοι κλάδοι που προσλαμβάνουν στην Ευρώπη, τους συναντάμε και στην Ελλάδα. Τα στοιχεία δείνχουν οτι πρωταγωνιστούν οι κλάδοι των κατασκευών, ο τουρισμός, οι τεχνικές υπηρεσίες και η πληροφορική.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η νέες εργασιακές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν οδηγεί σε συρρίκνωση των θέσεων εργασίας, αλλά σε αναδιάταξη τους. Όπως αποδεικνύουν οι αγγελίες ζήτησης εργαζομένων, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να προσλαμβάνουν,δίνοντας ωστόσο  προτεραιότητα σε θέσεις που συνδέονται με πληροφοριακά σύστημα, αυτοματισμούς και ψηφιακά εργαλεία.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, πάνω από το 14% των νέων αγγελιών σε κλάδους υψηλής ειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλάμβανε ρητή απαίτηση για δεξιότητες δεδομένων ή Τεχνητής Νοημοσύνης, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2022. Η ζήτηση δεν περιορίζεται στον στενό πυρήνα της τεχνολογίας. Τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο και logistics αναζητούν εργαζόμενους που μπορούν να αναλύουν δεδομένα, να υποστηρίζουν αυτοματοποιημένα συστήματα και να επιβλέπουν ψηφιακές διαδικασίες.

Σε χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, μία στις τέσσερις νέες θέσεις σε επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες ζητά πλέον κάποια μορφή data ή AI skills. Στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι χαμηλότερο αλλά αυξανόμενο. Το  8% – 10% των νέων αγγελιών το 2025 περιλάμβανε σχετική απαίτηση, κυρίως σε τράπεζες, εταιρείες πληροφορικής, μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται και στις αμοιβές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ρόλοι που συνδέονται με δεδομένα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης αμείβονται κατά μέσο όρο 20% έως 35% υψηλότερα από τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στον ίδιο κλάδο. Σε αγορές όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία, το μισθολογικό «πριμ» ξεπερνά συχνά το 40%, ιδίως όταν συνδυάζεται με εμπειρία και ικανότητα.

Στην Ελλάδα, το πλεονέκτημα είναι μικρότερο αλλά σαφές. Οι αποδοχές σε θέσεις που απαιτούν data ή AI skills κινούνται 15%-25% υψηλότερα από τον μέσο μισθό αντίστοιχων ειδικοτήτων χωρίς ψηφιακή εξειδίκευση. Η διαφορά αυτή αντανακλά όχι τόσο την τεχνολογική πολυπλοκότητα, όσο τη σχετική έλλειψη προσωπικού που μπορεί να συνδυάσει ψηφιακές δεξιότητες με γνώση της εγχώριας αγοράς και των κανονιστικών απαιτήσεων.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις δεν είναι καθαρά ερευνητικές. Πρόκειται για λειτουργικούς ρόλους που γεφυρώνουν την τεχνολογία με την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει οτι τα κριτήρια προσλήψεων αλλάζουν με τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν περισσότερο στοχευμένα, επιβραβεύοντας τεχνικές, ψηφιακές και λειτουργικές δεξιότητες, γεγονός που θα καθορίσει ποιοι βρίσκουν δουλειά και με ποιους όρους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε η ροή πετρελαίου προς Σκόπια – Το μέτωπο των γεωτρήσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Τράπεζες
Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

Δάνεια: Συντηρητικοί στις χρηματοδοτικές επιλογές τους πλέον οι Έλληνες

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις
Οικονομία 13.01.26

Οι παγίδες για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων – Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί πανάκεια και απαιτεί προσεκτική μελέτη καθώς, πίσω από την ελευθερία της χωριστής ατομικής δήλωσης, κρύβονται τεκμήρια και επιπλέον φόροι

Σύνταξη
Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες
(αντι)Κοινωνική Πολιτική 13.01.26

Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ για το φιάσκο με τα επιδόματα: Παταγώδης αποτυχία της κυβέρνησης οι προπληρωμένες κάρτες

Στα κάγκελα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, για το νέο επιτελικό φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας. Τι δηλώνει στο in ο πρόεδρος της Ομοσπονδιας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Γιώργος Μακράκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025
Οικονομία 13.01.26

Άλλαξαν χέρια ακίνητα 4,2 δισ. ευρώ το 2025

Πάρκινγκ από «χρυσάφι» σε τιμές διαμερίσματος - Νέα άνοδος των τιμών, σε πτωτική τροχιά οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων - Οι προβλέψεις για το 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται
Πολιτική φαρμάκου 13.01.26

Φεύγουν από την αγορά 27 μοναδικά φάρμακα – συνολικά 230 αποσύρονται

Clawback, ελλείψεις πρώτων υλών και νεότερες θεραπείες, οι κυριότεροι λόγοι απόσυρσης – Τα φάρμακα αυτά προστίθενται στα 3.500 που έχουν αποσυρθεί την τελευταία 10ετία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα
Κόστος ζωής 13.01.26

Η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και το 2026 – Εξανεμίζονται οι ονομαστικές αυξήσεις στα εισοδήματα

Η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη, αλλά συνάρτηση του σωρευτικά υψηλού πληθωρισμού και της καθήλωσης των πραγματικών εισοδημάτων. Και σε αντίθεση με το κύμα ψύχους, δεν είναι περαστική αλλά μόνιμη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.01.26

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση Λιθουανού ευρωβουλευτή για το εάν εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των ναυτιλιακών εταιρειών Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου

Ειδικός Συνεργάτης
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 13.01.26

Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη

σε βάρος του 53χρονου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου της Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 16 ετών για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, όπου το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του

Σύνταξη
Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
Φόβος και συμφέροντα 13.01.26

Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν

Για την Τουρκία, αν καταρρεύσει το συνορεύον Ιράν με τα 90 εκατομμύρια κατοίκων -εκ των οποίων τα οκτώ Κούρδοι- θα δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου χαοτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία θα πληρώσει εν πολλοίς και η Άγκυρα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις
Euroleague 13.01.26

Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις

Ο τραυματισμός και το ντεφορμάρισμα του Ντίνου Μήτογλου άνοιξαν τη συζήτηση για την απόκτηση παίκτη στον Παναθηναϊκό, ωστόσο το πρόβλημα είναι βαθύτερο στην πράσινη frontline.

Σύνταξη
Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα δεν είναι σε καλή κατάσταση και μετά τη νέα εντός έδρας ήττα της από την Θέλτα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αναρωτήθηκε για το τι πρέπει να κάνει...

Σύνταξη
Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι
Ελλάδα 13.01.26

Πρόσβαση στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία ζητούν οι παθολόγοι

Οι εκπρόσωποι των γιατρών ζητούν την αποκλειστικά ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτού του είδους φαρμάκων, ακόμα και ως μη αποζημιούμενων, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη τάση της αυτοθεραπείας

Σύνταξη
Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 13.01.26

Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Ντάντε Έξουμ αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη που έχει σοβαρό τραυματισμό, δεν υπολογίζεται στους Μάβερικς και τα σενάρια για το μέλλον του σε NBA και Euroleague δίνουν και παίρνουν…

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση, λένε πηγές των New York Times
Κρίσιμες ώρες 13.01.26 Upd: 10:21

Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση στο Ιράν, λένε πηγές των New York Times

Τουλάχιστον 648 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν - Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη

Σύνταξη
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
5άστερο κανείς; 13.01.26

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους
The Economist 13.01.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους

Τα ιστορικά παραδείγματα από στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν το αποτέλεσμα που θέλει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο