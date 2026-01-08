Πόσο αυξήθηκαν οι μισθοί το 2025 – Που έγιναν οι περισσότερες προσλήψεις

Αύξηση της απασχόλησης (μεγάλη άνοδος στις προσλήψεις στις οικοδομές), αλλά και του μέσου μισθού καταγράφει ο e – ΕΦΚΑ μέσω των αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.369,07 ευρώ κατά τον Μάιο 2025, ενώ το μέσο ημερομίσθιο για ασφαλισμένους σε κοινές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 59,11 ευρώ. Εάν βέβαια συνυπολογιστεί και ο μέσος μισθός των εργαζόμενων με μερική απασχόληση, τότε συνολικά, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα δεν ξεπερνούσε τα 1.192,5 ευρώ.

Οι προσλήψεις

Αντιστοίχως τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν για το διάστημα Μάιος 2024 – Μάιος 2025 συνολική αύξηση στις προσλήψεις κατά 3,72% και αύξηση κατά 15,42% στις προσλήψεις στα οικοδομοτεχνικά έργα.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκθεσης, είναι θετικά σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση τις προσλήψεις γυναικών που υπολείπονται των ανδρών, αλλά και οι μέσοι μισθοί που λαμβάνουν οι γυναίκες υπολείπονται κατά 20% των ανδρών.

Το μέσο ημερομίσθιο σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ

Το μέσο ημερομίσθιο για ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση σε κοινές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 59,11 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.369,07 ευρώ. Αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχεται σε 34,46 ευρώ και 578,98 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 57,18 ευρώ και ο μέσος μισθός 958,91 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Η διαφορά μισθών σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις

Μεγάλη διαφορά διαπιστώνεται και στους μισθούς που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις με τους αντίστοιχους εργαζόμενους σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης (45,50 ευρώ) φθάνει – μόλις – το 72,72% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς (62,57 ευρώ).

Ο μέσος μισθός (1.032,19 ευρώ) στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, φθάνει το 70,85% του αντίστοιχου μισθού (1.457,14 ευρώ) εργαζόμενων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση (55,07 ευρώ) αντιπροσωπεύει το 88,08% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών (62,52 ευρώ), ενώ στη μερική απασχόληση το 92,41% (33,38 ευρώ για τις γυναίκες και 36,12 ευρώ για τους άνδρες).

Αναλυτικά τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,46% (από 2.716.437 ασφαλισμένους το 2024 σε 2.810.325 ασφαλισμένους το 2025), στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 15,42% (από 61.100 σε 70.524 ασφαλισμένους) και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,72% (από 2.777.537 σε 2.880.849 ασφαλισμένους).

Ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,65% (από 2.212.999 σε 2.337.996 ασφαλισμένους), ενώ με μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 3,51% (από 706.542 σε 681.747 ασφαλισμένους). Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 9,33% (από 341.629 σε 373.487 ασφαλισμένους).

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 47,75% σε 47,71%.

Πηγή: ot.gr