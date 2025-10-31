Σε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων γύρισε ο Σεπτέμβριος (2025) με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» να «μετρά» 9.196 χαμένες θέσεις εργασίας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη για τις προσλήψεις και τις απολύσεις τον Σεπτέμβριο του 2025

Μετά από μια δεκαετία θετικών αποτελεσμάτων ήρθε η φετινή χρονιά να καταγράψει περισσότερες αποχωρήσεις ενώ υπάρχει και ακόμα ένα στοιχείο που χρήζει προσοχής και αυτό έχει να κάνει με τις νέες προσλήψεις. Η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίας αφορούσε συμβάσεις μειωμένου ωραρίου.

Σύγκριση Σεπτέμβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2024

Πίσω στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης Σεπτεμβρίου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 360.494, ενώ οι αποχωρήσεις σε 369.690.

Από τις 369.690 συνολικά αποχωρήσεις, οι 140.018 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 229.672 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων τον τελευταίο χρόνο (Σεπτέμβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2024) προκύπτει αρνητική επίδοση για τον φετινό Σεπτέμβριο (-12.792 λιγότερες θέσεις εργασίας).

Αυτή η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη λήξη της τουριστικής περιόδου, ένα φαινόμενο που ιστορικά επηρεάζει αρνητικά τον Σεπτέμβριο την αγορά εργασίας, αλλά φέτος το μέγεθος των αποχωρήσεων είναι το μεγαλύτερο της τελευταίας δεκαετίας για τον συγκεκριμένο μήνα.

Στο ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, ανά φύλο, ανέλαβαν εργασία 180.980 άντρες και 179.514 γυναίκες με το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων να είναι αρνητικό για τους άντρες και θετικό για τις γυναίκες.

Η ηλικιακή ομάδα 15-24 παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο.

Θετικό ισοζύγιο τους πρώτους εννέα μήνες του έτους

Παρόλο το αρνητικό αποτέλεσμα του Σεπτεμβρίου, αθροιστικά, για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.626.829 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.318.724, εκ των οποίων οι 1.415.129 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 903.595 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεαμήνου (2025) είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 308.105 νέες θέσεις εργασίας.

«Κερδίζουν» οι συμβάσεις μειωμένου ωραρίου

Όσον αφορά τις προσλήψεις, τον Σεπτέμβριο του 2025, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η πλειοψηφία αφορούσε συμβάσεις μειωμένου ωραρίου (μερική ή εκ περιτροπής εργασία), γεγονός που επισημαίνεται ως ανησυχητικό.

Οι ειδικότητες που κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», ανήκουν κυρίως σε κλάδους που σχετίζονται με την εκπαίδευση (67.596 νέες θέσεις).

Ακολουθούν οι δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας (13.978 νέες θέσεις) και η δημόσια διοίκηση και άμυνα (10.691 νέες θέσεις).

Αν ανατρέξουμε στη «μεγάλη εικόνα» το ανησυχητικό αφορά την αλλαγή του μείγματος των προσλήψεων, υπέρ των συμβάσεων μειωμένου ωραρίου που συνεπάγεται με χαμηλότερο μισθολογικό κόστους.

Συγκεκριμένα, από τις 360.494 νέες θέσεις εργασίας, οι 172.846 θέσεις (48%) αφορούν πλήρη απασχόληση, οι 157.325 θέσεις (44%) αφορούν μερική απασχόληση και οι 30.323 θέσεις εκ περιτροπής εργασία (8%). Παρατηρούμε λοιπόν πως ένα 52% αφορά μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία, ξεπερνώντας οριακά τις θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Τι προηγήθηκε

Τα επίσημα στοιχεία για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2025 κατέγραψαν την αναμενόμενη μείωση της μισθωτής απασχόλησης (αρνητικό ισοζύγιο), η οποία παραδοσιακά παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της λήξης των εποχικών συμβάσεων αναδεικνύοντας τον έντονα εποχικό χαρακτήρα της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Το φαινόμενο δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά κανόνα για την ελληνική αγορά, αφού ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά μήνας «διόρθωσης» μετά το μεγάλο κύμα προσλήψεων της άνοιξης.

Κατά κανόνα από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα καταλύματα και η εστίαση προσλαμβάνουν μαζικά προσωπικό ενόψει της θερινής περιόδου, βασιζόμενες σε εκτιμήσεις για τη ζήτηση.