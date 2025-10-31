newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
31.10.2025 | 20:10
Ληστεία με νεκρό στη Σαλαμίνα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Θέσεις εργασίας: Ανατροπή στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων τον Σεπτέμβριο
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Οκτωβρίου 2025 | 18:36

Θέσεις εργασίας: Ανατροπή στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων τον Σεπτέμβριο

9.196 χαμένες θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο. Μειωμένου ωραρίου οι περισσότερες προσλήψεις.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Spotlight

Σε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων γύρισε ο Σεπτέμβριος (2025) με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» να «μετρά» 9.196 χαμένες θέσεις εργασίας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη για τις προσλήψεις και τις απολύσεις τον Σεπτέμβριο του 2025

Μετά από μια δεκαετία θετικών αποτελεσμάτων ήρθε η φετινή χρονιά να καταγράψει περισσότερες αποχωρήσεις ενώ υπάρχει και ακόμα ένα στοιχείο που χρήζει προσοχής και αυτό έχει να κάνει με τις νέες προσλήψεις. Η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίας αφορούσε συμβάσεις μειωμένου ωραρίου.

Σύγκριση Σεπτέμβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2024

Πίσω στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης Σεπτεμβρίου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 360.494, ενώ οι αποχωρήσεις σε 369.690.

Από τις 369.690  συνολικά αποχωρήσεις, οι 140.018 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 229.672 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων αναφέρεται και ως ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων χάριν απλότητας

Από τη σύγκριση των στοιχείων τον τελευταίο χρόνο (Σεπτέμβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2024) προκύπτει αρνητική επίδοση για τον φετινό Σεπτέμβριο (-12.792 λιγότερες θέσεις εργασίας).

Αυτή η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη λήξη της τουριστικής περιόδου, ένα φαινόμενο που ιστορικά επηρεάζει αρνητικά τον Σεπτέμβριο την αγορά εργασίας, αλλά φέτος το μέγεθος των αποχωρήσεων είναι το μεγαλύτερο της τελευταίας δεκαετίας για τον συγκεκριμένο μήνα.

Στο ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, ανά φύλο, ανέλαβαν εργασία 180.980 άντρες και 179.514 γυναίκες με το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων να είναι αρνητικό για τους άντρες και θετικό για τις γυναίκες.

Η ηλικιακή ομάδα 15-24 παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο.

Θετικό ισοζύγιο τους πρώτους εννέα μήνες του έτους

Παρόλο το αρνητικό αποτέλεσμα του Σεπτεμβρίου, αθροιστικά, για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.626.829 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.318.724, εκ των οποίων οι 1.415.129 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 903.595 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεαμήνου (2025) είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 308.105 νέες θέσεις εργασίας.

«Κερδίζουν» οι συμβάσεις μειωμένου ωραρίου

Όσον αφορά τις προσλήψεις, τον Σεπτέμβριο του 2025, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η πλειοψηφία αφορούσε συμβάσεις μειωμένου ωραρίου (μερική ή εκ περιτροπής εργασία), γεγονός που επισημαίνεται ως ανησυχητικό.

Οι ειδικότητες που κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», ανήκουν κυρίως σε κλάδους που σχετίζονται με την εκπαίδευση (67.596 νέες θέσεις).

Ακολουθούν οι δραστηριότητες αθλητισμού και ψυχαγωγίας (13.978 νέες θέσεις) και η δημόσια διοίκηση και άμυνα (10.691 νέες θέσεις).

Αν ανατρέξουμε στη «μεγάλη εικόνα» το ανησυχητικό αφορά την αλλαγή του μείγματος των προσλήψεων, υπέρ των συμβάσεων μειωμένου ωραρίου που συνεπάγεται με χαμηλότερο μισθολογικό κόστους.

Συγκεκριμένα, από τις 360.494 νέες θέσεις εργασίας, οι 172.846 θέσεις (48%) αφορούν πλήρη απασχόληση, οι 157.325 θέσεις (44%) αφορούν μερική απασχόληση και οι 30.323 θέσεις εκ περιτροπής εργασία (8%). Παρατηρούμε λοιπόν πως ένα 52% αφορά μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία, ξεπερνώντας οριακά τις θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι νέες προσλήψεις, ανά είδος σύμβασης εργασίας από 01.01.2025 έως 30.09.2025

Τι προηγήθηκε

Τα επίσημα στοιχεία για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2025 κατέγραψαν την αναμενόμενη μείωση της μισθωτής απασχόλησης (αρνητικό ισοζύγιο), η οποία παραδοσιακά παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της λήξης των εποχικών συμβάσεων αναδεικνύοντας τον έντονα εποχικό χαρακτήρα της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Το φαινόμενο δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά κανόνα για την ελληνική αγορά, αφού ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά μήνας «διόρθωσης» μετά το μεγάλο κύμα προσλήψεων της άνοιξης.

Κατά κανόνα από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα καταλύματα και η εστίαση προσλαμβάνουν μαζικά προσωπικό ενόψει της θερινής περιόδου, βασιζόμενες σε εκτιμήσεις για τη ζήτηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία
«Γκάζι» 31.10.25

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η πρόσκληση για το μεγάλο έργο των 535 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την Αττική, μέσω της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο

Σύνταξη
Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες
«Φούσκωσαν» 31.10.25

Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να ξεχωρίσει «την ήρα από το σιτάρι» στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ακίνητα: Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια
Ακίνητα 31.10.25

Τέσσερις ανατροπές για ιδιοκτήτες με «ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Το νέο μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες εφαρμόζεται από τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026 n Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά
Οικονομία 30.10.25

ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τα δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα θεωρούνται ενεργειακά φτωχά, ενώ το ένα στα τέσσερα είναι ενεργειακά ευάλωτο. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΕΜΠ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα
Παραοικονομία 30.10.25

Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα

Από το 2012 έχουν σταματήσει να υπάρχουν επίσημα στατιστικά για τις τιμές των ακινήτων - Στην ΕΕ δηλώνουμε μείωση (!) των ενοικίων - Για «αδιαφάνεια» μιλούν οι ειδικοί της αγοράς.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Αναλυτικά τα στοιχεία 30.10.25

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με εννέα απουσίες η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00). Εκτός Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου και Βοριαζίδης.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Δυσανάλογη ισχύς 31.10.25

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παραμένει στη διαδοχή 31.10.25

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Ελλάδα 31.10.25

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Ισορροπίες τρόμου 31.10.25

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Τεράστια τραγωδία» 31.10.25

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Σύνταξη
ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 31.10.25

ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Έκρηξη στο εμπόριο, αλλά το χάσμα παραμένει

Παρά τη θεαματική αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το οικονομικό χάσμα παραμένει βαθύ, αποκαλύπτοντας μια σχέση που ακόμη δεν έχει μετατραπεί σε πραγματική σύγκλιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 31.10.25

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως
Ελλάδα 31.10.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων και στις 12ης Δεκεμβρίου η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου θα διατυπώσει την πρόταση της για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν
Νικητής με 26 έδρες 31.10.25

Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν

Επισήμως νικητής, με ισχνή διαφορά από τον ακροδεξιό Βίλντερς, είναι το κεντρώο D66 στην Ολλανδία. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
«Βασιλιάς του κινκ» 31.10.25

«Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον

Στην επέτειο της γέννησης του, μια υπενθύμιση: η ζωή του Χέλμουτ Νιούτον υπήρξε τόσο αιχμηρή και αντιφατική όσο και οι ίδιες οι φωτογραφίες του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο