Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Μεγάλες ελλείψεις παρουσιάζονται στο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα, με τις κενές θέσεις εργασίας να υπολογίζονται στις 300.000, το ένα τέταρτο εκ των οποίων εντοπίζονται στον αγροτικό τομέα.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις έως οκτώ μήνες στις μετακλήσεις εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις κυρίως στον αγροτικό, στον τουριστικό και στον βιομηχανικό τομέα.

Ο Βαγγέλης Κανελλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ανθρωπίνου δυναμικού με εξειδίκευση σε εργαζομένους από τις τρίτες χώρες, εξήγησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς οι ελλείψεις δεν εντοπίζονται μόνο στους εργάτες γης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολύ μεγάλη ανάγκη υπάρχει και στις κατασκευές, στον τουρισμό και στη βιομηχανία. Ο τουρισμός παρουσιάζει μια αύξηση αναγκών της τάξης του 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 (μεταξύ των οποίων καμαριέρες, σεφ, therapy spa και front office υπάλληλοι).

Στη βιομηχανία οι ανάγκες είναι και εκεί πολλές και σημαντικές – από ανειδίκευτους εργαζόμενους έως μηχανικούς, τεχνικούς, χειριστές μηχανημάτων και άλλους. Στις κατασκευές ελλείψεις εντοπίζονται σε ηλεκτροσυγκολλητές, υδραυλικούς, μαραγκούς και χειριστές βαρέων μηχανημάτων.

«Η Λαγκάρντ σε δηλώσεις που έκανε στις κεντρικές τράπεζες ανέφερε ότι όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ανεβάσουν πάνω από το 9% το ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού που έρχεται από τρίτες χώρες» δείχνοντας ότι λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και των αλλαγών στις προτεραιτότητες του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρώπης σε θέσεις εργασίας προκύπτει μια σημαντική αγάγκη που είναι διαχρονική, σημείωσε ο κ. Κανελλόπουλος.

«Άλλαξε το μοντέλο εργασίας»

Ακολούθως, ερωτηθείς για τον λόγο που με τόση ανεργία δεν καλύπτονται αυτές οι θέσεις, ο ίδιος είπε ότι «φαίνεται να έχει αλλάξει το μοντέλο εργασίας στην Ευρώπη μετά την περίοδο του κορονοϊού, π.χ. με τις βάρδιες και τα ρεπό. Η φιλοσοφία του κόσμου άλλαξε και ακόμα και οι εργοδότες που έκαναν αυξήσεις μισθών, δεν είδαν αποτελέσματα. Ήρθε και η τηλεργασία και οι άνθρωποι είδαν πλέον με άλλο μάτι το θέμα της εργασίας».

«Ακόμα και στη ναυτιλία που οι μισθοί είναι πολύ υψηλοί, δύσκολα βρίσκεται ανθρώπινο δυναμικό. Αντίστοιχα, αυτό φαίνεται να πέρασε και στους υπόλοιπους κλάδους» πρόσθεσε τονίζοντας ότι δεν πρόκειται αποκλειστικά για ελληνικό φαινόμενο.

Ως προς τις μετακλήσεις, υπάρχουν περίπου 45.000 εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι από 11 χώρες στην πλατφόρμα (Βιετνάμ, Ινδία, Αίγυπτος, Νεπάλ, Φιλιππίνες, Μολδαβία, Ινδονησία, Γεωργία), ενώ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον 4.000 επιχειρήσεις.

«Σε σχέση με πέρυσι η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι αυξημένη. Την βγάλαμε με υπερωρίες, κάποιες μονάδες δεν λειτούργησαν και κάποιες υπολειτούργησαν», είπε ο κ. Κανελλόπουλος. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται για έναν συγκεκριμένο τομέα δεν μπορούν να συνεχίσουν σε άλλον, π.χ. από τον τουρισμό στις κατασκευές, θα πρέπει να φύγουν και να ξανακάνουν όλη τη διαδικασία από την αρχή.

«Υπάρχουν περιπτώσεις που εργαζόμενοι δούλεψαν εξαιρετικά στη σεζόν στα ξενοδοχεία και θα μπορούσαν να συνεχίσουν στις βιομηχανίες ή τις κατασκευές, αλλά για κάποιον λόγο – χωρίς να υπάρχει από πίσω σοβαρό επιχείρημα – αυτό δεν μπορεί να συμβεί», είπε καταληκτικά.