Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Σεπτεμβρίου 2025

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Μεγάλες ελλείψεις παρουσιάζονται στο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα, με τις κενές θέσεις εργασίας να υπολογίζονται στις 300.000, το ένα τέταρτο εκ των οποίων εντοπίζονται στον αγροτικό τομέα.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις έως οκτώ μήνες στις μετακλήσεις εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις κυρίως στον αγροτικό, στον τουριστικό και στον βιομηχανικό τομέα.

Ο Βαγγέλης Κανελλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ανθρωπίνου δυναμικού με εξειδίκευση σε εργαζομένους από τις τρίτες χώρες, εξήγησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς οι ελλείψεις δεν εντοπίζονται μόνο στους εργάτες γης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολύ μεγάλη ανάγκη υπάρχει και στις κατασκευές, στον τουρισμό και στη βιομηχανία. Ο τουρισμός παρουσιάζει μια αύξηση αναγκών της τάξης του 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 (μεταξύ των οποίων καμαριέρες, σεφ, therapy spa και front office υπάλληλοι).

Στις κατασκευές υπάρχουν ελλείψεις σε ηλεκτροσυγκολλητές, υδραυλικούς, μαραγκούς και χειριστές βαρέων μηχανημάτων

Στη βιομηχανία οι ανάγκες είναι και εκεί πολλές και σημαντικές – από ανειδίκευτους εργαζόμενους έως μηχανικούς, τεχνικούς, χειριστές μηχανημάτων και άλλους. Στις κατασκευές ελλείψεις εντοπίζονται σε ηλεκτροσυγκολλητές, υδραυλικούς, μαραγκούς και χειριστές βαρέων μηχανημάτων.

«Η Λαγκάρντ σε δηλώσεις που έκανε στις κεντρικές τράπεζες ανέφερε ότι όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ανεβάσουν πάνω από το 9% το ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού που έρχεται από τρίτες χώρες» δείχνοντας ότι λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και των αλλαγών στις προτεραιτότητες του ανθρώπινου δυναμικού της Ευρώπης σε θέσεις εργασίας προκύπτει μια σημαντική αγάγκη που είναι διαχρονική, σημείωσε ο κ. Κανελλόπουλος.

«Άλλαξε το μοντέλο εργασίας»

Ακολούθως, ερωτηθείς για τον λόγο που με τόση ανεργία δεν καλύπτονται αυτές οι θέσεις, ο ίδιος είπε ότι «φαίνεται να έχει αλλάξει το μοντέλο εργασίας στην Ευρώπη μετά την περίοδο του κορονοϊού, π.χ. με τις βάρδιες και τα ρεπό. Η φιλοσοφία του κόσμου άλλαξε και ακόμα και οι εργοδότες που έκαναν αυξήσεις μισθών, δεν είδαν αποτελέσματα. Ήρθε και η τηλεργασία και οι άνθρωποι είδαν πλέον με άλλο μάτι το θέμα της εργασίας».

«Ακόμα και στη ναυτιλία που οι μισθοί είναι πολύ υψηλοί, δύσκολα βρίσκεται ανθρώπινο δυναμικό. Αντίστοιχα, αυτό φαίνεται να πέρασε και στους υπόλοιπους κλάδους» πρόσθεσε τονίζοντας ότι δεν πρόκειται αποκλειστικά για ελληνικό φαινόμενο.

Ως προς τις μετακλήσεις, υπάρχουν περίπου 45.000 εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι από 11 χώρες στην πλατφόρμα (Βιετνάμ, Ινδία, Αίγυπτος, Νεπάλ, Φιλιππίνες, Μολδαβία, Ινδονησία, Γεωργία), ενώ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον 4.000 επιχειρήσεις.

«Σε σχέση με πέρυσι η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι αυξημένη. Την βγάλαμε με υπερωρίες, κάποιες μονάδες δεν λειτούργησαν και κάποιες υπολειτούργησαν», είπε ο κ. Κανελλόπουλος. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται για έναν συγκεκριμένο τομέα δεν μπορούν να συνεχίσουν σε άλλον, π.χ. από τον τουρισμό στις κατασκευές, θα πρέπει να φύγουν και να ξανακάνουν όλη τη διαδικασία από την αρχή.

«Υπάρχουν περιπτώσεις που εργαζόμενοι δούλεψαν εξαιρετικά στη σεζόν στα ξενοδοχεία και θα μπορούσαν να συνεχίσουν στις βιομηχανίες ή τις κατασκευές, αλλά για κάποιον λόγο – χωρίς να υπάρχει από πίσω σοβαρό επιχείρημα – αυτό δεν μπορεί να συμβεί», είπε καταληκτικά.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Καταιγισμός αρνητικών σχολίων στο οpengov
13ωρο 24.09.25

Εργασιακό νομοσχέδιο: Καταιγισμός αρνητικών σχολίων στο οpengov

Πυρά στο εργασιακό νομοσχέδιο εξαπέλυσαν σωματεία και πολίτες, με βροχή αρνητικών σχολίων στη διαβούλευση, ιδίως για το 13ωρο. Οι εργοδοτικοί φορείς από την άλλη... ζητάνε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Eurelectric 23.09.25

Ενεργειακό βαρόμετρο: Το χάσμα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Το ενεργειακό βαρόμετρο της Eurelectric αναδεικνύει το χάσμα των τιμών ρεύματος εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις ακραίες διακυμάνσεις τιμών.

Χρήστος Κολώνας
Αγορά εργασίας: Κύμα απολύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες μεγαθήρια
Τι συμβαίνει 23.09.25

«Ματώνει» η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας - Εταιρείες μεγαθήρια «βουλιάζουν» στην αβεβαιότητα

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη είναι δύσκολη και γίνεται ακόμα δυσκολότερη από την επίμονη χαμηλή ζήτηση για πολλά προϊόντα αλλά και τη δασμολογική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα
Σύστημα «Ήλιος» 23.09.25

Κατάρρευση στις συντάξεις: Μόλις 783 ευρώ μικτά η μέση κύρια σύνταξη – Μείωση 7% σε ένα μήνα

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασαν οι συντάξεις τον Ιούλιο, με τη μέση κύρια σύνταξη να διαμορφώνεται στα 783 ευρώ μικτά, από 843 ευρώ τον Ιούνιο. Στα 776 ευρώ οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη - Πυρά κομμάτων και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν

Σύνταξη
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πειραιάς: Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός που τραυματίστηκε στο Blue Star Chios που ερχόταν από τη Ρόδο
Απεργία στο πλοίο 24.09.25

Νεκρός ο 20χρονος ναυτικός που τραυματίστηκε στο Blue Star Chios κατά την επιστροφή από τη Ρόδο

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που το πλοίο επέστρεφε στον Πειραιά από τη Ρόδο - Στο Blue Star Chios προκηρύχθηκε 24ωρη απεργία - Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»
Κόσμος 24.09.25

Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», σχολίασε ο Τραμπ για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές κατά του δικτύου

Σύνταξη
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει σε buy out
Euroleague 24.09.25

Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός σε buy out

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φρανκ Ντιλικινά, πληρώνοντας το buy out στην Παρτιζάν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Τα 2.100.000 ευρώ που έχει δώσει από τον Φεβρουάριο.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»
Ελλάδα 24.09.25

Αποκάλυψη in: Τα εννιά στοιχεία- κλειδιά που δείχνουν νέες ύποπτες μεθοδεύσεις στο «θρίλερ της Βοιωτίας»

Οι μεθοδεύσεις της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ, η πενταετής απουσία του γιού της , το σύστημα συνταγογράφησης, το «μυστικό του λάκκου» και οι μέθοδοι για να προσδιορισθεί ο χρόνος αλλά και η αιτία θανάτου της 91χρονης γυναίκας στη Βοιωτία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες
«Απίστευτα...» 24.09.25

Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες

Αντλώντας έμπνευση από τον νόμο του Τζορτζ Μπους του 2001, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μαγειρεύει» κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. προκαλώντας ανησυχία σε νομικούς και αμυντικούς αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
