Συγκρατημένα αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για τις προοπτικές στην απασχόληση το επόμενο διάστημα, με αυξημένο βαθμό αβεβαιότητας, εν μέσω των διεθνών γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Το βασικό μακροοικονομικό σενάριο αναμένει περεταίρω βελτίωση στην αγορά εργασίας, αλλά με επιβράδυνση της θετικής δυναμικής. Η ανεργία θα υποχωρεί, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 8,5% το 2026, έναντι 8,9% το 2025. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να αποδειχθεί ανθεκτική η ιδιωτική κατανάλωση – παρά τους κραδασμούς του πληθωρισμού.

Το δυσμενές, εναλλακτικό σενάριο, προβλέπει ψαλιδισμένη ως αναιμική ανάπτυξη και υψηλό πληθωρισμό, με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 8,8%. Επισημαίνεται ότι σημαντικό εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα, και συνεπώς για την απασχόληση, αποτελεί ο σχετικά υψηλός δομικός πληθωρισμός της ελληνικής οικονομίας.

Mπαλαντέρ ο τουρισμός

Υπάρχει και ένα τρίτο, θετικό σενάριο, το οποίο όμως θα εξαρτηθεί από τον τουρισμό. Αν η Ελλάδα αποδειχθεί συγκριτικά ωφελημένη από τη μετατόπιση των ταξιδιωτικών ροών, τότε θα υπάρχει ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στον συγκεκριμένο κλάδο.

Γενικά οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ επιβεβαιώνουν ότι ο υψηλός βαθμός εξάρτησης της ελληνικής οικονομία από το «ευπαθές» τουριστικό προϊόν, εντείνει την ανασφάλεια στην αγορά εργασίας. Επισημαίνεται ότι στο βασικό σενάριο η επιρροή του τουρισμού στην απασχόληση είναι ουδέτερη, ενώ στο δυσμενές σενάριο είναι αρνητική.

Βραχυπρόθεσμες προοπτικές

Μια ελαφρά διαφοροποιημένη εικόνα δίνουν οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές απασχόλησης. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ενισχύθηκε σημαντικά, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ο δείκτης των προβλέψεων για την απασχόληση στο λιανεμπόριο. Αντιθέτως υποχώρησαν έντονα οι προσδοκίες για την απασχόληση στις υπηρεσίες, γεγονός που αντανακλά και το «μούδιασμα» της αγοράς στο ξεκίνημα της τουριστικής σεζόν.

Εποχική απασχόληση

Η πτώση του ποσοστού ανεργίας το δ΄ τρίμηνο του 2025 στο 8,3% έναντι 9,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ήταν αποτέλεσμα τόσο της μείωσης του αριθμού των ανέργων κατά 54.000 άτομα, και της αύξησης των απασχολούμενων κατά σχεδόν κατά 74.000 άτομα.

Όμως το ίδιο διάστημα, το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητικό, με τις απολύσεις να είναι 230.000 περισσότερες από τις προσλήψεις. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα και με την εποχικότητα της απασχόλησης στην Ελλάδα. Παραδοσιακά το ισοζύγιο απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι θετικό από τον Φεβρουάριο ως και τον Ιούνιο, λίγο πριν κατά την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Οι θέσεις εργασίας «ψαλιδίζονται» σταδιακά από τα μέσα του καλοκαιριού και μετά, καθώς οι επιχειρήσεις αναπροσαρμόζουν το προσωπικό ανάλογα με τη ζήτηση. Το 2025 τα σημάδια ήταν ανησυχητικά, καθώς το ισοζύγιο απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα πέρασε σε αρνητικό έδαφος από τον Ιούλιο και παρέμεινε αρνητικό ως και τον Ιανουάριο του 2026.

Βουλιάζει ο πρωτογενής τομέας

Η αύξηση της απασχόλησης το δ΄ τρίμηνο του 2025 προήλθε πρωτίστως από τις υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι στον Τριτογενή τομέα αυξήθηκαν κατά 140.000 άτομα, ή 4,5% και έφτασαν τα 3.255,7 χιλιάδες άτομα (σε σύνολο 4.352,4 χιλ. απασχολούμενων).

Στον Δευτερογενή τομέα η απασχόληση αυξήθηκε οριακά, μολις κατά 6,8 χιλ. άτομα ή κατά +1,0%, στους 713,2 χιλ. το δ’ τρίμ. του 2025. Τέλος, στον Πρωτογενή τομέα η απασχόληση μειώθηκε κατά 77,0 χιλ. ή -16,9% άτομα με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να διαμορφωθεί σε 377,5 χιλ. άτομα.

Επαγγέλματα σε άνοδο και σε πτώση

Σε επίπεδο επιλεγμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, σε 13 σημειώθηκε άνοδος της απασχόλησης, ενώ, σε 8 σημειώθηκε πτώση.

Σε απόλυτους αριθμούς, η ισχυρότερη άνοδος της απασχόλησης το δ’ τριμ. του 2025 παρουσιάστηκε στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών και έπονται οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες. Στον πρώτο, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 57,2 χιλ. άτομα (ή κατά +7,8%) στους 785,9 χιλ. από τους 728,7 χιλ. ενώ στο δεύτερο κατά 32,1 χιλ. άτομα (ή κατά +10,9%) στους 326,2 χιλ. από τους 294,1 χιλ.

Επίσης, αξιοσημείωτη σε απόλυτους αριθμούς ήταν η αύξηση της απασχόλησης σε τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (κατά 21,3 χιλ. εργαζόμενους ή κατά +35,0%) από τους 60,9 χιλ. στους 82,2 χιλ.

Από την άλλη πλευρά, η ισχυρότερη μείωση της απασχόλησης παρουσιάζεται στον τομέα της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας όπου η απασχόληση περιορίστηκε στα 377,5 χιλ. άτομα από τα 454,5 χιλ. (-77,0 χιλ. ή – 16,9%).

Απόκλιση από την Ευρωζώνη

Επιπρόσθετα, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων άνω των 15 ετών για το δ΄ τρίμ. του 2025 ανέρχεται σε 48,4% από 47,5% το δ΄ τρίμ. του 2024 παρουσιάζοντας άνοδο κατά +0,9 ποσοστιαίες μονάδες. Σε ότι αφορά στην εξέλιξη του ποσοστού απασχόλησης στην Ευρωζώνη για το δ’ τριμ. του 2025 αυξήθηκε οριακά σε 54,5% από 54,3% για το ίδιο τρίμηνο του 2024, δηλαδή, κατά +0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκριτικά, το ποσοστό απασχόλησης της Ελλάδας είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρουσιάζοντας απόκλιση κατά +6,1 ποσοστιαίες μονάδες για το δ’ τριμ. του 2025, από +6,8 ποσοστιαίες μονάδες για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Ως προς την τάση του εποχικά διορθωμένου δείκτη μισθολογικού κόστους στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, παρουσίασε το δ’ τρίμ. του 2025 άνοδο κατά +7,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμ. του 2024.