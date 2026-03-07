newspaper
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Οικονομία 07 Μαρτίου 2026, 10:00

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Οριακή αύξηση της ανεργίας σε τριμηνιαία βάση και αισθητή μείωση του αριθμού των απασχολούμενων καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ στην έρευνα εργατικού δυναμικού το δ’ τρίμηνο του 2025. Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,3%, από 8,2% το γ΄ τρίμηνο, αν και συνεχίζεται η πτωτική πορεία σε ετήσια βάση (από 9,5% το δ’ τρίμηνο του 2024). Τ=

Ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά -1,1% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2025, ποσοστό που αντιστοιχεί σε -50.500 άτομα. Η μεταβολή είναι εν μέρει συγκυριακή και ερμηνεύεται από την εποχικότητα της απασχόλησης, ιδίως στις υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου.

Σε ετήσια βάση οι απασχολούμενοι έχουν αυξηθεί κατά 73.000 άτομα ή κατά 1,7%.

Σε απόλυτα μεγέθη η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ως ανέργους 394.894 άτομα. Τεράστια παραμένει η απόκλιση με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία εμφανίζει διπλάσιο ως υπερδιπλάσιο αριθμό ανέργων. Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο στα μητρώα της ΔΥΠΑ ήταν εγγεγραμμένοι ως άνεργοι 915.889 άτομα (από 768.000 τον Οκτώβριο και 894.065 τον Νοέμβριο).

Για την ΕΛΣΤΑΤ δηλαδή περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνεργοι είναι «αόρατοι» και δεν καταγράφονται σε όσους αναζητούν εργασία.

Που οφείλεται η ψαλίδα ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ

Η ψαλίδα ανάμεσα στους δύο οργανισμούς οφείλεται στο ότι στην πράξη μετράνε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η ΕΛΣΤΑΤ βασίζεται σε δειγματοληπτική μεθοδολογία, η οποία έχει συγκυριακό χαρακτήρα, υπόκειται σε αναμενόμενα στατιστικά σφάλματα, και δεν εξετάζει την ύπαρξη σύμβασης εργασίας, αλλά αντλεί τα δεδομένα κατά δήλωση των συνεντευξιαζόμενων. Η ΔΥΠΑ, αποτυπώνει το τμήμα του εργατικού δυναμικού που ενώ δηλώνει ότι ψάχνει εργασία, δεν βρίσκει και άρα, δεν έχει κάποια ενεργή σύμβαση. Πρόκειται δηλαδή για δεδομένα που δεν συνδέονται μεταξύ τους.

«Αυτό το αλαλούμ δεν είναι τεχνικό λάθος, αλλά πολιτικό εργαλείο: οι «στενοί» ορισμοί αφαιρούν από την ανεργία τους αποθαρρημένους, όσους δουλεύουν έστω και μία ώρα την εβδομάδα, τους εγκλωβισμένους στη μερική απασχόληση, τους ανθρώπους που ξεμένουν από δικαιώματα και καταλήγουν «εκτός εργατικού δυναμικού»,  σημειώνει χαρακτηριστικά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ).

Επίσης από το 2021 και μετά έχει αλλάξει η μεθοδολογία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού εφαρμόζοντας τον νέο Κανονισμό 2019/1700 της ΕΕ: νέο ερωτηματολόγιο, αλλαγές στον τρόπο συλλογής στοιχείων και – κρίσιμα – στον τρόπο προσδιορισμού του ποιος θεωρείται άνεργος, ποιος «εκτός εργατικού δυναμικού» και ποιος υποαπασχολούμενος.

Η ΕΛΣΤΑΤ παραδέχεται ότι τα στοιχεία μετά το 2021 δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με εκείνα της προηγούμενης περιόδου, γεγονός που δημιουργεί τεχνητή «βελτίωση» στους δείκτες ανεργίας όταν τους βλέπουμε σε μακροχρόνιο γράφημα, σημειώνει ο ΠΑΝΣΥΠΟ.

Οι κλάδοι με τους περισσότερους εργαζόμενους

Οι μισθωτοί αποτελούν το 72,5% των απασχολούμενων ή περίπου 3,15 εκατομμύρια άτομα. Τα ποσοστά αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό είναι επίσης σημαντικά, πάνω από 756.00 άτομα. Σχεδόν 109.000 είναι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση και 330.000 είναι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό.

Σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα (981.800) ή το 22,6% εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών και στις πωλήσεις. Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει ότι το εμπόριο και η εστίαση-καταλύματα (ως κατεξοχήν κλάδοι παροχής υπηρεσιών) εξακολουθούν να είναι ο μεγαλύτερος συλλογικός εργοδότης.

Σε ένα χρόνο αποχώρησαν από τα αγροτικά επαγγέλματα πάνω από 75.000 άτομα

Ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ο πολυπληθέστερος είναι το λιανικό-χονδρικό εμπόριο με 786.000 άτομα, ενώ στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης απασχολούνται 377.000 άτομα. Η μεταποίηση είναι επίσης ένας σημαντικός κλάδος, με 426.500 απασχολούμενους, εκ των οποίων σχεδόν το 40% απασχολείται στη βιομηχανία τροφίμων-ποτών..

Ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος στην απασχόληση είναι οι επαγγελματίες, με 962.000 άτομα. Σε ετήσια βάση ο κλάδος των επαγγελματιών σημειώνει μείωση της απασχόλησης, κατά -1,4% ή περίπου κατά 13.000 άτομα.

Επαγγέλματα σε άνοδο και σε πτώση

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (18,2%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (-18,5%).

Δηλαδή μόλις σε ένα χρόνο αποχώρησαν από τα αγροτικά επαγγέλματα πάνω από 75.000 άτομα, όσο ο πληθυσμός μιας μεσαίας επαρχιακής πόλης.

Η κατακόρυφη μείωση της απασχόλησης συνδέεται άμεσα με την κρίση του πρωτογενούς τομέα και εξηγεί τους λόγους του παναγροτικού ξεσηκωμού των προηγούμενων μηνών. Ειδικά για τον κλάδο της κτηνοτροφίας το 2025 ήταν καταστροφική χρονιά, αφού η ευλογιά των αιγοπροβάτων και τα λάθη στην αντιμετώπισή της από τις αρχές, επιτάχυναν τη μείωση του ζωϊκού κεφαλαίου. Μαζί με τα εκατοντάδες χιλιάδες αιγοπρόβατα που οδηγήθηκαν στη σφαγή, έχασαν το βιος τους και πιθανόν αναγκάστηκαν να αλλάξουν επάγγελμα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι της υπαίθρου.

Σε ό,τι αφορά τους απαχολούμενους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, εντυπωσιακή είναι η ποσοστιαία αύξηση στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, κατά 42%, αν και αριθμητικά αποτελεί μόλις το 0,3% της απασχόλησης (14.000 άτομα).

Τι σχολιάζει ο ερευνητής του ΚΕΠΕ Βλάσης Μισσός

«Τα πρόσφατα δεδομένα της απασχόλησης δείχνουν ορισμένες συγκυριακές αλλαγές, αλλά και την εμπέδωση ορισμένων περισσότερο δομικών αλλαγών», δηλώνει στο in ο οικονομολόγος Βλάσσης Μισσός, ερευνητής στο ΚΕΠΕ και συν-συγγραφέας της μελέτης «The Café Economy».

Ως παράδειγμα αναφέρει την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της «Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας», η οποία ακολουθεί την τάση της ανόδου της αγοράς ακινήτων.

«Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει αυξήσει τον κύκλο εργασιών σημαντικά λόγω της ζήτησης κατοικιών από το εξωτερικό που συμπαρασύρει τις τιμές τους. Αλλά η επίδρασή του στην εγχώρια ευημερία είναι εξαιρετικά μικρή», μας λέει.

«Από την άλλη μεριά, η αλλαγή που καταγράφεται στον ευρύτερο αγροτικό κλάδο είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Η υποχρηματοδότηση της αγροτικής παραγωγής και η προοπτική της συμφωνίας Mercosur, έχουν σίγουρα διαδραματίσει ρόλο σε αυτή την μεταβολή που μένει να επιβεβαιώσουμε και στις επόμενες μετρήσεις», καταλήγει.

 

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Προβλέψεις σοκ – Μια ανάσα από τα 100 δολ.

Πετρέλαιο: Προβλέψεις σοκ – Μια ανάσα από τα 100 δολ.

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευσαν πάνω από 6.600 πολιτικές υποδομές στο Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευσαν πάνω από 6.600 πολιτικές υποδομές στο Ιράν

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο - Εφτά λιγότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Ο «μετασχηματισμός», σε μία περίπτωση, αναγκάζει τους πολίτες να μετακινηθούν σε απόσταση 1.400 μέτρων για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους σε κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία – Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 06.03.26

Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία - Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες

Τα υψηλότερα ποσοστά που φτάνουν σχεδόν στο 20% καταγράφονται στους νέους έως 29 ετών - Η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Κως: Κρατούμενοι συνεπλάκησαν σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές του νησιού
Σχηματίστηκε δικογραφία 07.03.26

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές της Κω

Οι δύο κρατούμενοι, 44 και 27 ετών αντιστοίχως, μεταφέρονταν από την Αθήνα στην Κω όπου θα κρατούνταν - Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.03.26

Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου

«Η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Βασίλης Κικίλιας: «Aισθανόμαστε υπερήφανοι για τις φρεγάτες και τα F-16 που είναι στην Κύπρο για την προστασία της»
Μέση Ανατολή 07.03.26

Βασίλης Κικίλιας: «Aισθανόμαστε υπερήφανοι για τις φρεγάτες και τα F-16 που είναι στην Κύπρο για την προστασία της»

«Ιεραρχούμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειες του πολέμου - Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια των ναυτικών μας, των ανθρώπων μας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει

Από το πραξικόπημα του 1953 έως το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η νουβέλα της Σαχρνούς Παρσιπούρ αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχικής βίας στο Ιράν και τον αγώνα των γυναικών για αυτονομία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση

Το σημερινό (7/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Πού θα δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και όλες τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση – Η κόντρα για τα χωράφια – Τι λέει ο γιος του
Φως στο Τούνελ 07.03.26

Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του

Οι νομικές ενέργειες που έκανε ο Γρεβενίτης προτού εξαφανιστεί για την περιουσία της θείας του και ο φόβος του ανιψιού του ότι θα χάσει το σπίτι που είχε χτίσει στο οικόπεδό της

Σύνταξη
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)
Μπάσκετ 07.03.26

Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)

Πίσω φαίνεται πως έχει αφήσει μία για πάντα τις δύσκολες μέρες ο Τζέισον Τέιτουμ ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τη ρήξη αχιλλείου και έβαλε 15 πόντους στη νίκη των Σέλτικς.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
