Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία – Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες

Οι νέοι και οι γυναίκες φαίνεται να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς αμφότερες οι δύο κατηγορίες καταγράφουν διψήφια ποσοστά. Ειδικότερα, στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας το δ’ τρίμηνο πέρυσι ανήλθε σε 10,8% και στους άνδρες σε 6,3%.

«Πρωταθλήτριες» περιφέρειες στην ανεργία είναι η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και η Ήπειρος

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (19,9%) και 20- 24 ετών (17,3%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (14,7%), 30- 44 ετών (8,3%), 45- 64 ετών (6,2%) και 65 ετών και άνω (6%).

Ο αριθμός των ανέργων στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 394.894 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 12,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ποσοστιαία, η ανεργία έφτασε στο 8,3% το δ’ τρίμηνο πέρυσι, από 8,2% το προηγούμενο τρίμηνο και έναντι του 9,5% το δ’ τρίμηνο του 2024.

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία (15,1%), η Κεντρική Μακεδονία (11,8%) και η Ήπειρος (10,7%). Ακολουθούν, η Δυτική Ελλάδα (10,2%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (9,4%), η Θεσσαλία (8,1%), η Πελοπόννησος (7,8%), η Κρήτη (6,9%), η Αττική (6,8%), η Στερεά Ελλάδα (6,4%), το Βόρειο Αιγαίο (5,4%), το Νότιο Αιγαίο (5,2%) και οι Ιόνιοι Νήσοι (4,5%).

Από τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι ο βασικός λόγος για όσους σταμάτησαν να εργάζονται είναι διότι η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και ολοκληρώθηκε (33,8%). Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 18,6%.

Τo ποσοστό των ανέργων που αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι) ανέρχεται σε 58%. H πλειονότητα των ανέργων έχει ολοκληρώσει μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση (58%). Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανέρχεται σε 20,4%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 15,1%.

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς κατανέμονται οι απασχολούμενοι

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.352.366 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 1,7%, σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το δ’ τρίμηνο του 2025, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (72,5%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (17,4%). Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 5,3%, παρουσιάζοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 3,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 8,9%, καταγράφοντας μείωση 16,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 16,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (22,6%) και οι επαγγελματίες (22,1%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (4,8%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη και στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (5%).

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (18,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (18,5%).

Από την άποψη της εξέλιξης της κατανομής του πλήθους των απασχολουμένων σε ευρείες ομάδες επαγγελμάτων, παρατηρείται ότι, από το α’ τρίμηνο του 2014, αυξάνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης- τάση που αντιστρέφεται σε κάποιο βαθμό από το 2021, ενώ εμφανίζει άνοδο ξανά από το 2023. Το ποσοστό των απασχολουμένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση παρουσιάζει πτώση έως το 2020 και αύξηση στις αρχές του 2021 και έκτοτε σταθεροποίηση στα επίπεδα του 2014.

Το ποσοστό στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης ακολουθεί αυξητική πορεία μετά το 2015, με αυξομειώσεις, ενώ το ποσοστό των απασχολουμένων σε στοιχειώδη επαγγέλματα είναι σχετικά σταθερό με αυξητική τάση τα τελευταία τρίμηνα. Το ποσοστό των απασχολούμενων στην γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία εμφανίζει πτωτική πορεία από το 2014, η οποία εντείνεται από το 2024 και μετά.

Οι ώρες εργασίας

Το 57,1% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (17,5%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (83,5%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς. Το 6% των απασχολουμένων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 1,9% είναι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και το 1,2% έχει παραπάνω από μία εργασία.

Όσοι δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή βρίσκονται «εκτός εργατικού δυναμικού» (δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 4.250.648 το δ’ τρίμηνο πέρυσι. Ειδικότερα, οι εκτός εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών ανήλθαν σε 3.002.142 άτομα. Ο αριθμός τους αυξήθηκε 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η πλειονότητα των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού, ηλικίας 15-74 ετών, είτε δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (46,7%) είτε έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία εργασία τους (26,8%). Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (59,1%) ή επειδή η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (19,6%).

Να σημειωθεί ότι το 92,7% των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού δηλώνουν ότι δεν θέλουν να εργαστούν. Το 1% δηλώνει ότι αναζητεί εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι να την αναλάβουν, ενώ το 3,2% δηλώνει ότι είναι διαθέσιμοι για να αναλάβουν εργασία άμεσα αλλά δεν αναζητούν.