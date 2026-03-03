Πώς διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Ιανουάριο (πίνακες)

Στο 7,7% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2026 έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,8% τον Ιανουάριο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 7,9% τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.401.737 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 128.154 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (3,0%) και αύξηση κατά 23.997 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (0,5%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 369.146 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 92.711 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (-20,1%) και μείωση κατά 3.907 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (-1,0%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.962.943, σημειώνοντας μείωση κατά 63.799 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (-2,1%) και μείωση κατά 23.108 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (-0,8%).

Όσον αφορά την ανεργία με βάση το φύλο, οι άνδρες είχαν ποσοστό ανεργίας 5,4% και οι γυναίκες διπλάσιο, 10,5%.

Σημαντική μείωση σημείωσαν τα ποσοστά ανεργίας για τους νέους καθώς από το 23,6% το 2024, υποχώρησε στο 16% το 2026 για τις ηλικίες 15-24 ετών.

Το ποσοστό αυτό ωστόσο παραμένει υπερδιπλάσιο από την ανεργία της ομάδας ηλικιών από 25 έως 74 ετών, που είναι 7,3%.

Πηγή: ot.gr