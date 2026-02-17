Μήνυμα στους νέους/ες αποφάσισε να στείλει ο πρωθυπουργός και επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το κάνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πανηγυρίζει αλλά τρίβει τα χέρια του…

Χαλαρός, αλλά με κοστούμι και γραβάτα (προσδίδουν κύρος και σοβαρότητα), κοιτάει το κινητό του, γίνεται ένα με την κοινωνία και αφουγκράζεται την αγωνία της.

Ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για δουλειές, περισσότερες επιλογές, καλύτερους μισθούς, και νέους που επιστρέφουν στην χώρα

Και μας λέει την αλήθεια, τη δική του αλήθεια, που πιστοποιεί και η Ελληνική Στατιστική αρχή: «Το 2019 η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων με ποσοστό σχεδόν 40%. Που βρισκόμαστε όμως σήμερα; Από το 39,5% που παραλάβαμε το 2019, η ανεργία των νέων έχει πέσει στο 13%. Πλέον είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο! Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ανεργία των νέων έπεσε και μάλιστα, σημαντικά».

Η μεγάλη απόκλιση στους δείκτες

Μόνο που από αυτές εδώ τις σελίδες έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα «Greek statistics με την ανεργία» και τη μεγάλη απόκλιση στους δείκτες ανάμεσα στην ΕΛΣΤΑΤ και τη ΔΥΠΑ που έχουν αναδείξει επανειλημμένα εμπειρογνώμονες και φορείς.

Δεν έχουν περάσει παρά λίγες μέρες που ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ παρουσίασε έρευνα του ΟΟΣΑ για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης στην Ελλάδα και κατέθεσε πλαίσιο προτάσεων, ζητώντας διαφάνεια στις έρευνες εργατικού δυναμικού, ώστε «να σταματήσει το στατιστικό μακιγιάζ» στους δείκτες ανεργίας.

Και οι συγκρίσεις με το 2019 που κάνει ο πρωθυπουργός, παρά το βολικό αφήγημα για εκείνον και την κυβέρνηση του, δεν μπορούν να γίνουν καθώς τα προ 2021 στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα τωρινά.

Άλλο 2019, άλλο 2026

Μέχρι το 2017 οι δύο φορείς μέτρησης της ανεργίας κινούνταν περίπου παράλληλα, με αποκλίσεις λίγων ποσοστιαίων μονάδων. Από το 2021 και μετά, όμως, το χάσμα διευρύνεται ραγδαία. Στην πράξη, χιλιάδες άνθρωποι εξαφανίζονται από την ανεργία χωρίς να έχουν βρει ουσιαστική εργασία: αποθαρρημένοι που σταματούν να αναζητούν δουλειά, εργαζόμενοι με μία ή δύο ώρες απασχόλησης την εβδομάδα, εγκλωβισμένοι στη μόνιμη μερική απασχόληση.

Πράγματι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, η χώρα πατάει καλύτερα στα πόδια της αλλά «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά δεν μπορεί να υπάρξει.