Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17 Φεβρουαρίου 2026, 22:07

Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
A
A
Μήνυμα στους νέους/ες αποφάσισε να στείλει ο πρωθυπουργός και επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το κάνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πανηγυρίζει αλλά τρίβει τα χέρια του…

Χαλαρός, αλλά με κοστούμι και γραβάτα (προσδίδουν κύρος και σοβαρότητα), κοιτάει το κινητό του, γίνεται ένα με την κοινωνία και αφουγκράζεται την αγωνία της.

Ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για δουλειές, περισσότερες επιλογές, καλύτερους μισθούς, και νέους που επιστρέφουν στην χώρα

Και μας λέει την αλήθεια, τη δική του αλήθεια, που πιστοποιεί και η Ελληνική Στατιστική αρχή: «Το 2019 η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων με ποσοστό σχεδόν 40%. Που βρισκόμαστε όμως σήμερα; Από το 39,5% που παραλάβαμε το 2019, η ανεργία των νέων έχει πέσει στο 13%. Πλέον είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο! Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ανεργία των νέων έπεσε και μάλιστα, σημαντικά».

Η μεγάλη απόκλιση στους δείκτες

Μόνο που από αυτές εδώ τις σελίδες έχουμε αναδείξει πολλές φορές τα «Greek statistics με την ανεργία» και τη μεγάλη απόκλιση στους δείκτες ανάμεσα στην ΕΛΣΤΑΤ και τη ΔΥΠΑ που έχουν αναδείξει επανειλημμένα εμπειρογνώμονες και φορείς.

Δεν έχουν περάσει παρά λίγες μέρες που ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ παρουσίασε έρευνα του ΟΟΣΑ για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης στην Ελλάδα και κατέθεσε πλαίσιο προτάσεων, ζητώντας διαφάνεια στις έρευνες εργατικού δυναμικού, ώστε «να σταματήσει το στατιστικό μακιγιάζ» στους δείκτες ανεργίας.

Και οι συγκρίσεις με το 2019 που κάνει ο πρωθυπουργός, παρά το βολικό αφήγημα για εκείνον και την κυβέρνηση του, δεν μπορούν να γίνουν καθώς τα προ 2021 στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα τωρινά.

Άλλο 2019, άλλο 2026

Μέχρι το 2017 οι δύο φορείς μέτρησης της ανεργίας κινούνταν περίπου παράλληλα, με αποκλίσεις λίγων ποσοστιαίων μονάδων. Από το 2021 και μετά, όμως, το χάσμα διευρύνεται ραγδαία. Στην πράξη, χιλιάδες άνθρωποι εξαφανίζονται από την ανεργία χωρίς να έχουν βρει ουσιαστική εργασία: αποθαρρημένοι που σταματούν να αναζητούν δουλειά, εργαζόμενοι με μία ή δύο ώρες απασχόλησης την εβδομάδα, εγκλωβισμένοι στη μόνιμη μερική απασχόληση.

Πράγματι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, η χώρα πατάει καλύτερα στα πόδια της αλλά «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά δεν μπορεί να υπάρξει.

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Πολιτική 02.02.26

Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα
Παρασκήνιο 24.01.26

Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα

Για... «αιφνιδιαστική» επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Καλάβρυτα κάνουν λόγο τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέριμνος, περιμένει τη σειρά του με τα χιονοπέδιλα επ' ώμου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67: Με περίπατο στα ημιτελικά του Κυπέλλου
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67: Με περίπατο στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με ιδιαίτερη άνεση της ΑΕΚ με 81-67 και θα συναντήσει το Μαρούσι στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεχώρισαν οι Βεζένκοφ και Πίτερς με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Champions League 17.02.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Αταλάντα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η παντοδύναμη Μιλάνο έκανε τον τέλειο αγώνα, επικράτησε στο Ρέντη με 3-0 και πλέον έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ
Καμιά άλλη γη 17.02.26

No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ

Ο συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ No Other Land, Χαμντάν Μπαλάλ, εκπέμπει σήμα κινδύνου μετά από μια νέα, βίαιη επίθεση Ισραηλινών εποίκων εναντίον της οικογένειάς του στη Δυτική Όχθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου

H κ. Κωνσταντοπούλου, προειδοποίησε μάλιστα πως θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες κατά των «συκοφαντών» και όσων αναπαράγουν τις «συκοφαντίες»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου
Μισό λεπτό 17.02.26

Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου

«Ο Calvin Klein δεν είναι μια θρησκεία στην οποία θα ήθελα να προσχωρήσω» Η σχεδιάστρια Veronica Leoni μίλησε για την «ηδονιστική κομψότητα» του οίκου. «Δεν πιστεύω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσχωρήσουν σε αυτήν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα
Γενεύη 17.02.26

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη

Σύνταξη
Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου
Ελλάδα 17.02.26

Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ προς την Περιφερειακή αναμένεται προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του Αχελώου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.

Σύνταξη
Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν
Ελλάδα 17.02.26

Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν

Το δικαστήριο έκρινε την 55χρονη ένοχη με μειωμένο καταλογισμό, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δέκα μηνών χωρίς αναστολή για απειλή κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες
CEV Champions League 17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στου Ρέντη κόντρα στην πανίσχυρη Μιλάνο, η οποία επικράτησε με 3-0 σετ και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;
Έπεται συνέχεια 17.02.26

Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;

Προς το παρόν, ούτε οι ΗΠΑ του Τραμπ ούτε το Ιράν του Χαμενεΐ δείχνουν πρόθυμοι για μία πολεμική σύρραξη, παρά τις δημόσιες απειλές που εκτοξεύουν και οι δύο πλευρές

Σύνταξη
«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ
Ελλάδα 17.02.26

Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Μπάσκετ 17.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καισαριανή: Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών
H αυθεντικότητα 17.02.26

Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών

Οι προσπάθειες από την Πολιτεία για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ο φωτογραφικός φακός καταγράφει τους ατομικούς φακέλους των αγωνιστών ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση του ιστορικού υλικού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
