Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.
Επιβάτιδα αεροσκάφους της ITA Airways έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η ITA Airways (φωτογραφία αρχείου, επάνω).
Η γυναίκα, η οποία διένυε τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος για να ταξιδέψει από την πρωτεύουσα της Σενεγάλης με προορισμό τη Ρώμη. Λίγο μετά την απογείωση, όμως, άρχισαν οι πόνοι του τοκετού.
Με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας – η γυναίκα γέννησε σε ένα απόμερο σημείο της καμπίνας.
Καλά στην υγεία τους
Τόσο η μητέρα όσο και το μωρό της είναι καλά στην υγεία τους, αναφέρει το δελτίο Τύπου της ITA Airways, στο οποίο δεν διευκρινίζονται η εθνικότητα και η ηλικία της επιβάτιδας.
Το περιστατικό συνέβη στην πτήση ΑΖ855 της ΙΤΑ Airways – μέλους του γερμανικού ομίλου Lufthansa – από το Ντακάρ της Σενεγάλης προς το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης.
Birth on an ITA Airways Flight 👶
On ITA Airways flight AZ855 from Dakar to Rome Fiumicino Airport, a seven-month pregnant passenger gave birth approximately one hour after takeoff.
The mother and the baby were assisted by the cabin crew, along with a doctor and a nurse on… pic.twitter.com/BhOT9Tp3H8
— AirwayBuzz (@AirwayBuzz) April 30, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
