Διπλή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε Εφετείο και Πατήσια για τη σύλληψη του 89χρονου «πιστολέρο»

Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα επιχείρηση της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) στο εφετείο μετά από αναφορές ότι o 89χρονος που από το πρωί έσπειρε τον πανικό, πυροβολώντας έναν υπάλληλο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και τέσσερις γυναίκες στο Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως, βρίσκεται στο κτίριο.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και δεύτερη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην οικεία του 89χρονου «πιστολέρο» στην οδό Ανθέων στα Κάτω Πατήσια.

Το χρονικό

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, αρχικά εισέβαλλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο και στην συνέχεια έφτασε στο Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως ανοίγοντας και πάλι πυρ τραυματίζοντας τέσσερις ακόμη ανθρώπους.

Το προφίλ του 89χρονου

Ο δράστης ηλικίας 89 ετών, ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με μαρτυρίες είναι ψηλός και λεπτός, φοράει μπλε καμπαρντίνα, μέσα στην οποία έκρυβε το όπλο του.