Διπλή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε Εφετείο και Πατήσια για τη σύλληψη του 89χρονου «πιστολέρο»
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 89χρονου
Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα επιχείρηση της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) στο εφετείο μετά από αναφορές ότι o 89χρονος που από το πρωί έσπειρε τον πανικό, πυροβολώντας έναν υπάλληλο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και τέσσερις γυναίκες στο Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως, βρίσκεται στο κτίριο.
Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και δεύτερη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην οικεία του 89χρονου «πιστολέρο» στην οδό Ανθέων στα Κάτω Πατήσια.
Το χρονικό
Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, αρχικά εισέβαλλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο και στην συνέχεια έφτασε στο Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως ανοίγοντας και πάλι πυρ τραυματίζοντας τέσσερις ακόμη ανθρώπους.
Το προφίλ του 89χρονου
Ο δράστης ηλικίας 89 ετών, ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.
Σύμφωνα με μαρτυρίες είναι ψηλός και λεπτός, φοράει μπλε καμπαρντίνα, μέσα στην οποία έκρυβε το όπλο του.
- Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Τι λέει το ιατρικό ανακοινωθέν για τους πέντε τραυματίες
- Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
- Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Μπόνγκα στο στόχαστρο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού»
- Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών – Σύλληψη δύο γυναικών για απειλή σε ανήλικο
- Παπαμίκος για Νέα Τούμπα και αθλητικό κέντρο: «Είναι το ιδανικό σημείο μετάβασης για τον ΠΑΟΚ»
- Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
- Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ταλέντα του αύριο στο Summer Camp 2026
- Τι λένε τα ξένα ΜΜΕ για τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
