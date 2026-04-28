Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Εφετείο στη Λουκάρεως το πρωί της Τρίτης (28/4), όταν ένοπλος 89χρονος εισέβαλε στο κτήριο και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα, ενώ νωρίτερα είχε πυροβολήσει και στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο.

Στο Εφετείο, μετά τους πυροβολισμούς, προκλήθηκε πανικός στους εργαζόμενους και τους παρευρισκόμενους. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο in όσα συνέβησαν αμέσως μετά το περιστατικό, κάνοντας λόγο για τραυματίες, αίματα και σκηνές χάους στους διαδρόμους του κτηρίου.

«Ήμουν μέσα όταν έγινε το συμβάν. Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, ανησυχήσαμε όλοι, βγήκαμε στον διάδρομο και ακούσαμε πως υπάρχει ένας ένοπλος. Υπήρξε πανικός και όλοι έτρεχαν να κρυφτούν. Όταν πέρασε λίγη ώρα, μάθαμε ότι το όπλο, που ήταν μια κοντόκανη καραμπίνα, το παράτησε και έφυγε προς τα έξω. Μπήκαμε στο γραφείο και τέσσερις συναδέλφισσές μας είχαν τραυματιστεί στα πόδια, γιατί πυροβόλησε προς το πάτωμα και τραυματίστηκαν από τα σκάγια. Η μία λίγο περισσότερο στο πόδι της. Υπήρχαν αίματα, αναστάτωση, πανικός», περιγράφει στο in ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, γενικός γραμματέας δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών, που στεγάζεται στη Λουκάρεως, είναι το μόνο κτήριο που δεν έχει φύλαξη. «Είμαστε αναστατωμένοι όλοι. Το Πρωτοδικείο Αθηνών που στεγάζεται στη Λουκάρεως είναι το μόνο κτήριο που δεν έχει φύλαξη. Στην Ευελπίδων, στο Εφετείο, στον Άρειο Πάγο υπάρχει παντού αστυνομία. Σε εμάς εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ανησυχία. Μέσα στη μέρα θα συνεδριάσει ο σύλλογος δικαστικών υπαλλήλων για να πάρει αποφάσεις. Πρέπει το θέμα της ασφάλειας να λυθεί κάποια στιγμή και για εμάς εδώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία του κ. Τριπολιτσιώτη στο in