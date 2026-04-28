Τι λένε τα ξένα ΜΜΕ για τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Τον γύρω του κόσμου κάνει η είδηση με τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στη Λουκάρεως από τον 89χρονο, ο οποίος άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο 89χρονος, αρχικά πήγε στο κτήριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και πυροβόλησε τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο δεξί πόδι.

Αμέσως μετά μετέβη με ταξί στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, διανύοντας μια απόσταση πέντε χιλιομέτρων και άρχισε να πυροβολεί και εκεί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλα τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα τέσσερις γυναίκες.

Ο δράστης είναι ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Δείτε τι γράφουν τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία για τους πυροβολισμούς:

