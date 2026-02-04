Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Σημαντική μεταβολή του καιρού προβλέπεται για τα επόμενα 24ωρα, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να σαρώσει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, φέρνει μαζί του ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ φαινομένων που περιλαμβάνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους αλλά και αφρικανική σκόνη, η οποία θα προκαλέσει το φαινόμενο των λασποβροχών.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από τα βορειοδυτικά της χώρας. Συγκεκριμένα, από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά το βόρειο Ιόνιο (περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων νήσων) καθώς και την Ήπειρο.

Οι βροχοπτώσεις σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονες και να διατηρηθούν έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Καθώς θα ξημερώνει η Πέμπτη, το μέτωπο της κακοκαιρίας θα επεκταθεί ταχύτατα και στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο), τη Δυτική Στερεά, και σταδιακά τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

Σε αυτές τις περιοχές, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι το απόγευμα ή και το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Δεν θα μείνουν ανεπηρέαστα όμως και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας. Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα, έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Τέλος, το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ στα Δωδεκάνησα οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν το απόγευμα και θα διαρκέσουν έως το πρωί της Παρασκευής.

Θυελλώδεις άνεμοι και λασποβροχές

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι. Στο Ιόνιο πέλαγος, οι νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ από την Τετάρτη το βράδυ. Αντίστοιχα, στο Αιγαίο, οι εντάσεις θα είναι εξίσου υψηλές την Πέμπτη, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και απαιτώντας προσοχή από τους πολίτες που κινούνται σε παράκτιες ζώνες.

Επιπλέον, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων σκόνης από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις, ειδικά στη νότια και κεντρική Ελλάδα, να έχουν χαρακτηριστικά λασποβροχής, «βάφοντας» το τοπίο και τις επιφάνειες με το χαρακτηριστικό κοκκινωπό χρώμα της σαχαριανής σκόνης.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει την ανάγκη για εγρήγορση, καθώς η κακοκαιρία, αν και πρόσκαιρη, θα είναι έντονη. Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως σε υψόμετρα πάνω από τα 1500-1700 μέτρα.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την εκδήλωση των φαινομένων και να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους θυελλώδεις ανέμους.

Η εκτόνωση των φαινομένων αναμένεται σταδιακά από το πρωί της Παρασκευής, οπότε και ο καιρός θα αρχίσει να παρουσιάζει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, αφήνοντας πίσω του όμως ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας.