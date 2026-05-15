Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική Οδό
Με αυξημένη κίνηση διεξάγεται η κυκλοφορία το πρωί της Παρασκευής στους περισσότερους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεω προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση.
Προβλήματα καταγράφονται σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Αλεξάνδρας, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Συγγρού, Καλλιρρόης, Αρδηττού και Αμαλίας.
Προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται επίσης στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 15, 2026
