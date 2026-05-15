Βόλος: Οδηγός παρέσυρε τη μητέρα της βάζοντας όπισθεν και την τραυμάτισε σοβαρά
Η ηλικιωμένη μητέρα βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού όταν η οδηγός έβαλε κατά λάθος όπισθεν, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να παρασύρει τα κάγκελα και να την χτυπήσει
Τροχαίo ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Βόλο, όταν μία οδηγός παρέσυρε την ηλικιωμένη μητέρα της με το αυτοκίνητό της. Η 62χρονη γυναίκα έβαλε κατά λάθος όπισθεν και την χτύπησε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά.
Η τραυματισμένη γυναίκα διατηρούσε τις αισθήσεις της αλλά είχε χάσει αρκετό αίμα
Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, ήταν 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης και η 62χρονη βρισκόταν στο σπίτι που μένει η μητέρα της, στη συνοικία Χρυσοχοΐδη. Κάποια στιγμή αποχώρησε από την οικία, μπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει, αλλά αντί να βάλει την πρώτη ταχύτητα έβαλε όπισθεν.
Δυστυχώς, όμως, η μητέρα της βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού και το αυτοκίνητο κάνοντας όπισθεν έπεσε στον τοίχο της αυλής, παρέσυρε τα κάγκελα και χτύπησε την ηλικιωμένη.
Στο σπίτι κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να παραλαμβάνουν την τραυματισμένη γυναίκα, η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της αλλά είχε χάσει αρκετό αίμα.
Η 83χρονη φέρει τραύμα στο κεφάλι και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου.
