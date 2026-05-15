Μαργαρίτα: Στο νοσοκομείο η βασίλισσα της Δανίας

The Good Life 15 Μαΐου 2026, 08:36

Η Μαργαρίτα θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκειμένου να υποβληθεί σε έναν πλήρη κύκλο εξετάσεων.

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

Η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα, 86 ετών, εισήχθη χθες Πέμπτη 14 Μαϊου σε νοσοκομείο λόγω στηθάγχης, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα.

Η εξέλιξη έχει κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των δανικών ΜΜΕ, ενώ το παλάτι διαβεβαιώνει πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά και δεν υπάρχει λόγος πανικού, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Η ανακοίνωση

«Η Μεγαλειότητά της αισθάνεται κόπωση, όμως είναι ευδιάθετη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η βασίλισσα, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2024 και παρέδωσε τα ηνία στον πρωτότοκο γιο της, τον Φρέντερικ, θα παραμείνει για νοσηλεία το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να την παρακολουθούν οι γιατροί του νοσοκομείου Rigshospitalet.

Παρότι στο παρελθόν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τον θρόνο, η σοβαρή επέμβαση στην πλάτη το 2023 την οδήγησε στην απόφαση να παραιτηθεί το 2024, παραδίδοντας το στέμμα στον γιο της, Φρέντερικ.

Βασίλισσα της Δανίας: Ιδιαίτερα αγαπητή στον λαό της Δανίας

Παραμένει εξαιρετικά αγαπητή στον λαό της Δανίας, έχοντας ταυτιστεί με τον εκσυγχρονισμό της μοναρχίας.

Πέρα από τα καθήκοντά της, η Μαργαρίτα διακρίθηκε για το πολυδιάστατο πνεύμα της. Μόλις το 2024 τιμήθηκε με το κινηματογραφικό βραβείο της χώρας της για τον σχεδιασμό κοστουμιών σε ταινία.

Οι καλλιτεχνικές ανησυχίες

Έχει, επίσης, εικονογραφήσει εμβληματικά έργα, όπως ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τόλκιν, ενώ μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της, Πρίγκιπα Χένρικ, είχαν μεταφράσει υπό ψευδώνυμο, το βιβλίο της Σιμόν ντε Μποβουάρ «Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί».

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

Long χανταϊός: Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη με τη Φλόρενς Πιου

Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε
Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι για χρόνια δεν γνώριζε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά

Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Βρετανία: Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ
Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Κέρκυρα: Νέα απάτη – Πήραν από 79χρονο 200.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ
Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένο - Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν 200.000 ευρώ

«Όταν αντιλαμβάνεται ο πολίτης την απάτη και κλείνει το τηλέφωνο, επανέρχονται και παρουσιάζονται ως αστυνομικοί που θα τους προστατεύσουν», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Κάν' το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία

Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για το «χαράτσι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

