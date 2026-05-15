Μαργαρίτα: Στο νοσοκομείο η βασίλισσα της Δανίας
Η Μαργαρίτα θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκειμένου να υποβληθεί σε έναν πλήρη κύκλο εξετάσεων.
Η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα, 86 ετών, εισήχθη χθες Πέμπτη 14 Μαϊου σε νοσοκομείο λόγω στηθάγχης, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα.
Η εξέλιξη έχει κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των δανικών ΜΜΕ, ενώ το παλάτι διαβεβαιώνει πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά και δεν υπάρχει λόγος πανικού, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.
Η ανακοίνωση
«Η Μεγαλειότητά της αισθάνεται κόπωση, όμως είναι ευδιάθετη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η βασίλισσα, η οποία παραιτήθηκε από τον θρόνο το 2024 και παρέδωσε τα ηνία στον πρωτότοκο γιο της, τον Φρέντερικ, θα παραμείνει για νοσηλεία το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να την παρακολουθούν οι γιατροί του νοσοκομείου Rigshospitalet.
Παρότι στο παρελθόν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τον θρόνο, η σοβαρή επέμβαση στην πλάτη το 2023 την οδήγησε στην απόφαση να παραιτηθεί το 2024, παραδίδοντας το στέμμα στον γιο της, Φρέντερικ.
Βασίλισσα της Δανίας: Ιδιαίτερα αγαπητή στον λαό της Δανίας
Παραμένει εξαιρετικά αγαπητή στον λαό της Δανίας, έχοντας ταυτιστεί με τον εκσυγχρονισμό της μοναρχίας.
Πέρα από τα καθήκοντά της, η Μαργαρίτα διακρίθηκε για το πολυδιάστατο πνεύμα της. Μόλις το 2024 τιμήθηκε με το κινηματογραφικό βραβείο της χώρας της για τον σχεδιασμό κοστουμιών σε ταινία.
Οι καλλιτεχνικές ανησυχίες
Έχει, επίσης, εικονογραφήσει εμβληματικά έργα, όπως ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τόλκιν, ενώ μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της, Πρίγκιπα Χένρικ, είχαν μεταφράσει υπό ψευδώνυμο, το βιβλίο της Σιμόν ντε Μποβουάρ «Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί».
