Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο στα Σπάτα
Πρόκειται για 64χρονο ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε όχημα επί της Λεωφόρου Σπάτων
Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Αστυνομία μετά από ενημέρωση για νεκρό άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για 64χρονο που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις μέσα σε ΙΧ επί της λεωφόρου Σπάτων στο ύψος της οδού Καραμανλή.
Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ότι άνδρας είχε χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από την ΕΛ.ΑΣ. δεν προκύπτει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
Αυτό που εξετάζεται ως πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ο άτυχος άνδρας να πέθανε από παθολογικά αίτια.
Ωστόσο αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά την ιατροδικαστική εξέταση.
