Ζάκυνθος: 66χρονη τουρίστρια βρέθηκε νεκρή στην πισίνα της βίλας που έκανε διακοπές
Την άτυχη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της - Στο νοσοκομείο Ζακύνθου όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Νεκρή, βρέθηκε την Πέμπτη μια γυναίκα, 66 ετών, βρετανικής υπηκοότητας, σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας στην περιοχή του Μαραθία στο Κερί Ζακύνθου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου τη γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.
Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Στο σημείο που εντοπίστηκε έγιναν προσπάθειες να επανέλθει με ΚΑΡΠΑ και λίγο μετά τις 16:30 διακομίσθηκε με ασφυγμία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατό της.
Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίσθηκε το διαβατήριο της, ενώ ο σύντροφός της -επίσης, βρετανικής υπηκοότητας- παρέμεινε στη βίλα, λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση.
Έκαναν διακοπές
Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η 66χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Για το περιστατικό, είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στη νεκροψία-νεκροτομή.
