Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού – Η ανάρτηση στα social media

Tην ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε, μέσω ανάρτησής της στα social media η Μαρία Καρυστιανού.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», έγραψε στο μήνυμά της η κ. Καρυστιανού, το οποίο συνοδεύει από ένα σύντομο βίντεο.

Στο βίντεο η Μαρία Καρυστιανού αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος του κλάδο ελιάς ενώ ακούγεται η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το τραγούδι «Δρόμοι παλιοί».

Η παρουσίαση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις 18:30, στον κινηματογράφο Ολυμπίον. «Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», γράφει η ανάρτηση.