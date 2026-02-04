Αφρικανική σκόνη σε υψηλές συγκεντρώσεις αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Όπως τονίζεται, η σύγκλιση των ανέμων, λόγω του συνδυασμού ενός υψηλού βαρομετρικού συστήματος στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και ενός βαρομετρικού χαμηλού στη δυτική Μεσόγειο, ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από περιοχές της Σαχάρας, στο Μαρόκο και τη Λιβύη, προς την Ελλάδα.

Από σήμερα, Τετάρτη, αρχικά στα δυτικά τμήματα της χώρας και σταδιακά και στα ανατολικά, αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η σκόνη που αναμένεται να σηκωθεί από περιοχές της Σαχάρας, στο Μαρόκο και τη Λιβύη, θα κατευθυνθεί προς την Ελλάδα.

Το φαινόμενο θα ενισχυθεί εκ νέου στις 5 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας περισσότερο τη νότια Ελλάδα, κυρίως την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Επιπλέον, σύμφωνα με το AtmoHub, οι βροχοπτώσεις που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο με την αφρικανική σκόνη αναμένεται να αποσυμφορήσουν εν μέρει την ατμόσφαιρα, οδηγώντας σε εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.

Επισημαίνεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme).

Ως κόμβος πληροφόρησης, το διαδικτυακό portal του AtmoHub για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα έχει αποστολή να καθιστά προσβάσιμη την παρακολούθηση και πρόγνωση της ατμοσφαιρικής σύστασης σε εθνικό επίπεδο, επικεντρώνοντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, πολιτειακούς φορείς και το ευρύ κοινό.