Νέα κόντρα για τον καιρό – Αιχμές Κολυδά για τους τηλεοπτικούς μετεωρολόγους

Μια ακόμα κόντρα σχετικά με τον καιρό σημειώθηκε με αφορμή τα νέα ισχυρά φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Από τη μία πλευρά βρέθηκε ο Θοδωρής Κολυδάς και από την άλλη οι τηλεπτικοί μετεωρολόγοι, που σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, σπεύδουν να χαρακτηρίσουν ως «επικείμενη κακοκαιρία» όποια αλλαγή του καιρού σημειωθεί, «συχνά στα όρια της υπερβολής».

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Γιάννης Καλλιάνος, όσο και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας είχαν κάνει αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα που μιλούσαν για μια νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Η υπερβολή στην πρόγνωση και η πραγματικότητα του χειμώνα

– Ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί στο γνώριμο χειμερινό μοτίβο των διαδοχικών διαταραχών, που θα διατηρούν κατά διαστήματα άστατες συνθήκες, χωρίς όμως να προδιαγράφεται κάτι ιδιαίτερα έντονο ή ανησυχητικό. Με απλά λόγια, πρόκειται για απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή — τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

– Αξίζει όμως να επισημανθεί μια τάση που τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει… μετεωρολογικό «έθιμο». Η ευκολία με την οποία κάθε αλλαγή του καιρού βαφτίζεται «επικείμενη κακοκαιρία» — κυρίως από media αλλά και νεότερους συναδέλφους — αγγίζει συχνά τα όρια της υπερβολής.

Βρισκόμαστε στον χειμώνα, όχι σε κάποια ακραία κλιματική εκτροπή. Οι εναλλαγές βαρομετρικών συστημάτων και οι βροχοπτώσεις δεν είναι έκτακτο γεγονός, αλλά ο ίδιος ο ορισμός της εποχής. Και, ας μην το ξεχνάμε, αυτά τα νερά είναι πολύτιμα για τους υδροφόρους ορίζοντες, τη γεωργία και τη συνολική υδατική ισορροπία της χώρας.

– Η συνεχής δραματοποίηση κάθε μετεωρολογικής μεταβολής δεν ενημερώνει — κουράζει, αποπροσανατολίζει και συχνά καλλιεργεί αδικαιολόγητη ανησυχία, ιδιαίτερα σε κατοίκους περιοχών που έχουν βιώσει ακραία φαινόμενα στο παρελθόν. Η μετεωρολογία δεν χρειάζεται τίτλους καταστροφής για να γίνει ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται ακρίβεια, τεκμηρίωση και μέτρο.

– Η υπευθυνότητα στην επικοινωνία του καιρού είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την πρόγνωση. Λίγη περισσότερη νηφαλιότητα και λιγότερη… τηλεοπτική δραματοποίηση θα ωφελούσε τόσο την επιστημονική αξιοπιστία όσο και την ψυχραιμία της κοινωνίας».