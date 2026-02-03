Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα τις προηγούμενες ώρες μετακινείται ανατολικότερα και εξασθενεί.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, στα βόρεια βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στη Θράκη τους 8 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία έως και το απόγευμα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6, στα βόρεια βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στη βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους στα Δωδεκάνησα αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στα βόρεια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών έως και το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Πότε αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τις επόμενες μέρες και δη Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα «θα μας απασχολήσουν δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες.

Προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογης», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. «Τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα», σημειώνει.