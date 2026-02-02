newspaper
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Λάρισα: Υπερχείλισε ο Πηνειός – Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις
Ελλάδα 02 Φεβρουαρίου 2026, 14:40

Λάρισα: Υπερχείλισε ο Πηνειός – Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις

Επηρεάστηκε η περιοχή από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο

Σύνταξη
Spotlight

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο ποταμός Πηνειός έξω από τη Λάρισα, στην περιοχή από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο.

Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν και αρκετές εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες.

YouTube thumbnail

Σφοδρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν τα προηγούμενα 24ωρα τα παράλια στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα.

Στον Αγιόκαμπο η θάλασσα βγήκε στη στεριά αφήνοντας πίσω της εικόνες εκτεταμένων καταστροφών. Ορμητικά νερά, φερτά υλικά και σκουπίδια σκέπασαν την ακτογραμμή, μεταμορφώνοντας το τοπίο και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δρόμους και υποδομές.

Από τον Αγιόκαμπο έως τη Βελίκα, παραθαλάσσιοι δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει και συσσωρευμένα νερά καταγράφονται ακόμη και σε κεντρικούς άξονες από τη Λάρισα προς τα παράλια.

Δήμαρχος Αγιάς: Απίστευτο το νερό που έπεσε στην Ποταμιά

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκαν τα παράλια του Δήμου Αγιάς, με ισχυρότατες βροχοπτώσεις αλλά και θυελλώδεις ανέμους.

Μιλώντας στο onlarissa.gr ο δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας τόνισε ότι “Το νερό που έπεσε στην Ποταμια είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel”.

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
