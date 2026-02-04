Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και άνοδος της θερμοκρασίας – Καταιγίδες στο Ιόνιο και χιόνια στα ορεινά

Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ από το βράδυ αναμένονται χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Αναλυτικότερα, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα ενταθούν.

Στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά από το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 5 έως 7 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ, με ενίσχυση αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 13 βαθμούς στα βόρεια, τους 17 με 18 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα έως τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία το βράδυ.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 4 με 5 και το βράδυ έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νησιά του Ιονίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια 6 με 7 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση αργά το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.