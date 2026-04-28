Σημειωτόν κυκλοφορούν σήμερα τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αττικής, καθώς η κίνηση στους βασικούς δρόμους του λεκανοπεδίου βρίσκονται στο «κόκκινο».

Ειδικότερα, αντιμέτωποι με μια ουρά σχεδόν πέντε χιλιομέτρων είναι οι οδηγοί που κινούνται στη Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω σοβαρού τροχαίου ατυχήματος με φορτηγό.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8:30, στο ύψος του Ελληνικού, όταν υπό άγνωστη αιτία μετακινήθηκε το φορτίο του οχήματος (οικοδομικά υλικά, μονωτικά κ.λπ) και το φορτηγό ανετράπη και έπεσε στα πλάγια. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τον οδηγό ενώ η Τροχαία πραγματοποιεί ρύθμιση κυκλοφορίας. Ο οδηγός έχει ελαφρά τραύματα και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Που υπάρχει κίνηση

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, την Κηφισίας, την Αττική Οδό και το Λιμάνι του Πειραιά. Στον Κηφισό, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως και τη Μεταμόρφωση.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα καταγράφονται στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του νοσοκομείο «Υγεία» έως τη Φιλοθέη και από το Ψυχικό έως την Πανόρμου, ενώ στο ρεύμα ανόδου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Ψυχικό έως και το Χαλάνδρι.

Στο «κόκκινο» είναι η άνοδος της Λεωφόρου Κωνσταντίνου, και η κάθοδος της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης σε αρκετούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας καθώς και στους δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, καταγράφονται καθυστερήσεις μισής ώρας κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Από τον κόmβο Φυλής έως τον κόμβο της Κηφισίας υπάρχουν καθυστερήσεις 30 λεπτών ενώ και στην έξοδο για Λαμία καταγράφονται καθυστερήσεις 20 λεπτών.