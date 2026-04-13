«Μπαράζ» παραβάσεων στους άδειους δρόμους της Αθήνας

Εικόνα επικίνδυνης χαλαρότητας καταγράφεται στους άδειους δρόμους της Αθήνας, τις ημέρες των εορτών του Πάσχα, με αρκετούς οδηγούς να αγνοούν τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, εκμεταλλευόμενοι τη μειωμένη κυκλοφορία οχημάτων.

Φανάρια, αναστροφές και πεζοδρόμια

Παραβάσεις όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, αντικανονική κίνηση και υπερβολική ταχύτητα είναι συχνό φαινόμενο. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οδηγοί ξεκινούν πριν ανάψει το πράσινο ή περνούν με κόκκινο, ενώ δεν λείπουν και επικίνδυνοι ελιγμοί, όπως παράνομες αναστροφές. Την ίδια στιγμή, διανομείς ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια για να αποφύγουν διαδρομές.

Η αίσθηση ότι οι άδειοι δρόμοι επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία οδηγεί κάποιους σε λανθασμένες και επικίνδυνες συμπεριφορές, σαν να τους ανήκει ο δρόμος.

Σε συγκεκριμένα σημεία, όπως διασταυρώσεις της λεωφόρου Ποσειδώνος, καταγράφονται συνεχόμενες παραβάσεις. Παρά τις σαφείς πινακίδες που επιβάλλουν πορεία ευθεία ή δεξιά, οδηγοί στρίβουν παράνομα αριστερά, ακόμη και πάνω στις γραμμές του τραμ. Αντίστοιχα, μοτοσικλετιστές χρησιμοποιούν διαβάσεις πεζών ως δρόμο.

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Καλαμακίου, στο ύψος του Αλίμου, όπου τα φανάρια παραβιάζονται συστηματικά.

Το γεγονός ότι οι δρόμοι είναι άδειοι δεν σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αντίθετα, η μειωμένη κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη εγρήγορση και καθυστερημένα αντανακλαστικά, καθιστώντας απαραίτητη την ίδια —αν όχι μεγαλύτερη— προσοχή από τους οδηγούς.

Όπως τονίζουν οι Αρχές, τα όσα προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα με τον αριθμό των οχημάτων που κινούνται στο οδικό δίκτυο.