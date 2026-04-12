Άδεια η πόλη… : Μία Αθήνα διαφορετική όπου κυκλοφορούν μόνο οι τουρίστες

Μία διαφορετική Αθήνα συναντάει όποιος κυκλοφορεί σήμερα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, καθώς κυκλοφορούν ελάχιστα αυτοκίνητα και αρκετοί τουρίστες.

Οι περισσότεροι Αθηναίοι είναι μαζεμένοι σε σπίτια μαζί με τις οικογένειές τους και φίλους όπου οι σούβλες με τα αρνιά, τα κατσίκια και τα κοκορέτσια έχουν την τιμητική τους.

Οι εικόνες από το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή του Πάσχα είναι χαρακτηριστικές.

Μεγάλοι οδικοί άξονες είναι άδειοι, ενώ αυτή την διαφορετική πρωτεύουσα απολαμβάνουν οι τουρίστες οι οποίοι κάνουν τη βόλτα τους βλέποντας αξιοθέατα.

Δείτε φωτογραφίες