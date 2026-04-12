Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Με αλλαγές συνεχίζουν να λειτουργού και σήμερα Κυριακή του Πάσχα τα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς.
Οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια θα ισχύσουν έως και την Τρίτη του Πάσχα.
Το πρόγραμμα για Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Το πρόγραμμα των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής:
- Κυριακή του Πάσχα (12/04): Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών» για όλα τα μέσα (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό).
- Δευτέρα του Πάσχα (13/04): Παραμένει το πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών».
- Τρίτη του Πάσχα (14/04): Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης, προσαρμοσμένο στην κίνηση της ημέρας.
Συνιστάται η χρήση της εφαρμογής τηλεματικής για τα λεωφορεία, καθώς οι συχνότητες των δρομολογίων τις ημέρες των αργιών θα είναι μειωμένες.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις