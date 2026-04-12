Στήθηκαν από τα ξημερώματα οι σούβλες στο κέντρο της Αθήνας
Σήμερα και αύριο αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά στο Μοναστηράκι
Από νωρίς το πρωί έχουν στηθεί σούβλες στο Μοναστηράκι με αρνιά και κοκορέτσια, στο πλαίσιο ενός εθίμου των καταστηματαρχών.
Σήμερα και αύριο αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, ενώ σε ορισμένα καταστήματα ο αριθμός φτάνει ή και ξεπερνά ακόμη και τα 30.
Το ψήσιμο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ξεκινά από τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ οι πρώτοι μεζέδες αναμένονται περίπου στις 11:00, με την κίνηση στην περιοχή να αυξάνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα.
Οι τουρίστες που βρίσκονται στην πρωτεύουσα, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον φωτογραφίζοντας τη διαδικασία με το ψήσιμο.
Όσον αφορά τον καιρό, η ημέρα ξεκίνησε με συννεφιά, ωστόσο αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε ήπια επίπεδα.
