Το ωράριο των καταστημάτων και των σούπερ μάρκετ έως τη Δευτέρα του Πάσχα
Σε ισχύ παραμένει το εορταστικό ωράριο, με διαφοροποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Αυξημένη επισκεψιμότητα στα μαγαζιά, για τις τελευταίες αγορές για το Πάσχα
Αυξημένη είναι η κίνηση στα μαγαζιά ενόψει Πάσχα, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις τελευταίες τους αγορές επισκεπτόμενοι τόσο τα καταστήματα τροφίμων όσο και τα εμπορικά, για τα οποία ισχύει το εορταστικό ωράριο.
Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων τις τρεις τελευταίες ημέρες του εορταστικού ωραρίου διαμορφώνεται ως εξής:
Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (12 και 13 Απριλίου αντιστοίχως), τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.
Από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το κανονικό ωράριο. Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου Πειραιά, τα καταστήματα της περιοχής θα λειτουργήσουν ως εξής:
- Μ. Σάββατο 11/4: 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.
- Κυριακή του Πάσχα: Κλειστά
- Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Πασχαλινό ωράριο στη Θεσσαλονίκη
Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τα καταστήματα το Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν από τις 10:00 το πρωί έως τις 16:00 το μεσημέρι.
Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα, η αγορά θα παραμείνει κλειστή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
- Tο Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
- Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ
Με ειδικό ωράριο λειτουργούν και σήμερα Μεγάλο Σάββατο και τα σούπερ μάρκετ, για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Ανάλογα με την αλυσίδα, τα περισσότερα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 8:00 το πρωί έως τις 18:00, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έως τις 20:00. Συγκεκριμένα:
- ΑΒ Βασιλόπουλος 08:00 με 18:00.
- Σκλαβενίτης 08:00 με 19:00.
- My Market, Μασούτης, Κρητικός, Γαλαξίας 08:00 με 20:00.
- Lidl 07:45 με 21:00.
Αύριο ανήμερα του Πάσχα αλλά και τη Δευτέρα του Πάσχα, κλειστά θα παραμείνουν σε όλη τη χώρα τα σούπερ μάρκετ, ενώ σε κανονικό ωράριο επιστρέφουν από την Τρίτη 14 Απριλίου όπως και τα εμπορικά καταστήματα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις