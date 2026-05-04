Βανδαλίστηκε μέρι και δημόσια τουαλέτα Ατόμων με Αναπηρία
Ο Δήμος Ηρακλείου καταγγέλλει τον βανδαλισμό δημόσιας τουαλέτας Ατόμων με Αναπηρία στο πάρκο Δ. Θεοτοκόπουλου .
Εκεί που ως κοινωνία νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα, έρχεται η επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Ηρακλείου να αναφέρει πως βανδαλίστηκε μέχρι και δημόσια τουαλέτα που εξυπηρετεί τις ανάγκες συνανθρώπων μας με αναπηρία.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου: «Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα το νέο περιστατικό βανδαλισμού της καινούργιας δημόσιας τουαλέτας Ατόμων με Αναπηρία στο πάρκο Δ. Θεοτοκόπουλου.
Τέτοιες ενέργειες δεν πλήττουν μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από προσβάσιμες υποδομές. Ο σεβασμός προς τα Άτομα με Αναπηρία και η προστασία των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί ευθύνη όλων μας.
Η Τεχνική Υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε ο χώρος να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία».
