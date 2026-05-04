Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, που θα λειτουργεί ως σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για τα μικρά νησιά Δωδεκανήσου και περνά πλέον στην τελική ευθεία υλοποίησης.

Τα παραπάνω ανέφερε σε ανάρτηση του προ ημερών ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης, ο οποίος στην ίδια ανάρτηση είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Ο Δήμος Πάτμου προχωρά άμεσα στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή για την παρέκκλιση όρων δόμησης».

Λίγες μέρες μετά, με νέα του ανάρτηση ανήμερα της Πρωτομαγιάς, ο Δήμαρχος αναφέρονταν με έκδηλη ικανοποίηση στο γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε και η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση: «Χθες το βράδυ ψηφίστηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για την παρέκκλιση όρων δόμησης του πολυχώρου κλειστού γυμναστηρίου στην Πάτμο και σήμερα το νησί μας δικαιολογημένα πανηγυρίζει μια ιστορική εξέλιξη. Με όραμα, επιμονή και συστηματική προσπάθεια, η δημοτική αρχή κατάφερε να φέρει εις πέρας έναν μεγάλο στόχο που είχε θέσει εδώ και πολύ καιρό, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου πνοής για τη νεολαία, τον αθλητισμό και το μέλλον της Πάτμου».

