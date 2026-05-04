Σε βαθύ πένθος ο Δήμος Καισαριανής από τον χαμό του Γιώργου Κατημερτζή

Θλίψη σκόρπισε στην Καισαριανή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Κατημερτζή, ο οποίος διατέλεσε δήμαρχος της πόλης, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αλλά και δημοτικός σύμβουλος. Ο Δήμος Καλλιθέας με ανάρτηση του αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον ιστορικό Δήμαρχο της πόλης μας Γιώργο Κατημερτζή που «έφυγε» σήμερα σε ηλικία 88 ετών.

Ο Δήμος Καισαριανής εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, στη σύντροφό του Δώρα, στην αδελφή του Αργυρώ, στον γιο του Ηλία, στην κόρη του Μαρία – Ελένη και στα εγγόνια του Τατιάνα και Γιώργο.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση με το βιογραφικό του καθώς και την ημερομηνία της κηδείας του».

