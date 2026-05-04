Σε βαθύ πένθος ο Δήμος Καισαριανής από τον χαμό του Γιώργου Κατημερτζή
Έφυγε από την ζωή ο ιστορικός δήμαρχος της πόλης Γιώργος Κατημερτζής.
- Εφιάλτης για γυναίκα στη Βρετανία: Πρώην της έφτιαξε ψεύτικο προφίλ με φωτογραφίες της και έστελνε άνδρες στο σπίτι της
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Αλέξης Δαμιανός: Έμαθα γιατί οι Μοίρες είναι τρεις
Θλίψη σκόρπισε στην Καισαριανή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Κατημερτζή, ο οποίος διατέλεσε δήμαρχος της πόλης, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αλλά και δημοτικός σύμβουλος. Ο Δήμος Καλλιθέας με ανάρτηση του αναφέρει:
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον ιστορικό Δήμαρχο της πόλης μας Γιώργο Κατημερτζή που «έφυγε» σήμερα σε ηλικία 88 ετών.
Ο Δήμος Καισαριανής εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, στη σύντροφό του Δώρα, στην αδελφή του Αργυρώ, στον γιο του Ηλία, στην κόρη του Μαρία – Ελένη και στα εγγόνια του Τατιάνα και Γιώργο.
Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση με το βιογραφικό του καθώς και την ημερομηνία της κηδείας του».
*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/MunicipalityofKaisariani
- Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
- ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
- Νέα Φιλαδέλφεια: Ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή στο φάσμα του αυτισμού για ένα… σπρώξιμο
- Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
- Επείγουσα ειδοποίηση για πιθανή επίθεση από πυραύλους έλαβαν οι κάτοικοι των ΗΑΕ
- Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
- Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στο ταμπλό αυτοκινήτου
- Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις