Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για… Ρώσους
32χρονος Ουκρανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια επειδή πίστευε ότι ήταν Ρώσοι
- Οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν πτήσεις καθώς αυξάνονται οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων
- Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας από το ρέμα του Φονιά στη Σαμοθράκη
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Πανικός στο Ρέθυμνο: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα
Πανικός επικράτησε σε ένα συγκρότημα κατοικιών στη Χαλκιδική, το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένας 32χρονος Ουκρανός, κρατώντας μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε οικογένεια επειδή πίστευε ότι ήταν… Ρώσοι.
Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 21.00 το βράδυ όταν ο 32χρονος, μπήκε στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ουκρανός δράστης φαίνεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα.
Ο 32χρονος επιτέθηκε στον 75χρον, ο οποίος ήταν Γερμανός, και όχι Ρώσος όπως νόμιζε, τραυματίζοντάς τον στην πλάτη. Με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την 59χρονη σύντροφο του, επίσης με καταγωγή από την Γερμανία και χτύπησε στο πρόσωπο και τον 40χρονο γιο της 59χρονης.
Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και τελικά συνέλαβαν τον 32χρονο Ουκρανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Κασσάνδρας και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
- Λαύριο: Συνελήφθησαν 17χρονη και 14χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Παραποιούσαν φωτογραφίες
- Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
- Ληστείες αλά Ιταλικά: Τι συνδέει τα τρία ντέρμπι της ντροπής (vids)
- Markos by Night: Κι αυτό το Σάββατο στην κορυφή της τηλεθέασης
- «Σαν ταβέρνα στο χωριό με μίλκσεϊκ» – Η κουλτούρα των ελληνικών milk bar της Αυστραλίας του ’30
- Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για… Ρώσους
- Θεσσαλονίκη: Ένας 67χρονος άνδρας μπήκε σε τράπεζα με σφυρί και απείλησε υπαλλήλους
- Η μυθολογία περί «συναλλαγής» με τους Ευρωπαίους για τη Συμφωνία των Πρεσπών έχει όντως ως αφετηρία το βιβλίο των Βαρβιτσιώτη – Δενδρινού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις