Πανικός επικράτησε σε ένα συγκρότημα κατοικιών στη Χαλκιδική, το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένας 32χρονος Ουκρανός, κρατώντας μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε οικογένεια επειδή πίστευε ότι ήταν… Ρώσοι.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 21.00 το βράδυ όταν ο 32χρονος, μπήκε στον κήπο του σπιτιού της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ουκρανός δράστης φαίνεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο 32χρονος επιτέθηκε στον 75χρον, ο οποίος ήταν Γερμανός, και όχι Ρώσος όπως νόμιζε, τραυματίζοντάς τον στην πλάτη. Με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την 59χρονη σύντροφο του, επίσης με καταγωγή από την Γερμανία και χτύπησε στο πρόσωπο και τον 40χρονο γιο της 59χρονης.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και τελικά συνέλαβαν τον 32χρονο Ουκρανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Κασσάνδρας και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.