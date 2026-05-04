Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε σε κατοικία στη Ρόδο, όπου μία 42χρονη οικιακή βοηθός τραυματίστηκε από αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι που δέχθηκε από 54χρονη γνωστή της, καταφέρνοντας ωστόσο να ειδοποιήσει τις Αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο σπίτι όπου εργαζόταν η 42χρονη, φροντίζοντας δύο κατάκοιτα άτομα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φερόμενη ως δράστιδα επισκέφθηκε την οικία χωρίς να κινήσει υποψίες και στη συνέχεια οδήγησε τη γυναίκα στην κουζίνα, όπου της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, όπως αναφέρει η «Δημοκρατική».

Η 42χρονη δέχθηκε τέσσερις μαχαιριές σε χέρι, πόδι, θώρακα και πλευρά. Ακολούθως, η δράστιδα φέρεται να την κλείδωσε σε δωμάτιο, αφήνοντάς την τραυματισμένη και εγκλωβισμένη. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, η γυναίκα κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να καλέσει το ΕΚΑΒ, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή της.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πριν αποχωρήσει, η 54χρονη φέρεται να κατέστρεψε τα καλώδια του συστήματος καμερών της κατοικίας, επιχειρώντας να αποτρέψει την καταγραφή της επίθεσης. Λίγες ώρες αργότερα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου και συνελήφθη.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, με την έρευνα να έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Παράλληλα, εξετάζεται το ιστορικό της κατηγορούμενης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Οι Αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης και τη σχέση μεταξύ των δύο γυναικών, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.