Μαχαίρωσαν 30χρονο στην κοιλιά στην Ανάβυσσο – Σε σοβαρή κατάσταση η υγεία του

Μαχαιρωμένος στην κοιλιακή χώρα εντοπίστηκε ένας άνδρας -περίπου 30 ετών-, στην Ανάβυσσο, το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε έξω από σούπερ μάρκετ μεγάλης αλυσίδας, επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε σοβαρή κατάσταση και τον διακόμισε σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αστυνομικές Αρχές.