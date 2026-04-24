Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας του 27χρονου

Στην ταράτσα του σπιτιού του δράστη, εντοπίστηκε το μαχαίρι με το οποίο δολοφονήθηκε ο 27χρονος στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος ο 20χρονος δράστης ήταν εκείνος που υπέδειξε την τοποθεσία.

Όπως διαπιστώθηκε το είχε κρύψει σε κοινόχρηστο χώρο, στην ταράτσα πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Ενώπιον των αστυνομικών του ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ φέρεται να είπε: «Ζήτω συγνώμη από την οικογένεια του. Ειπώθηκαν κάτι λόγια που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Ήταν κάτι στιγμιαίο, αλλά ξέφυγε η κατάσταση. O φίλος μου δεν ήξερε τίποτα».

Ο νεαρός, ηλικίας 20 ετών, φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία.

Παράλληλα, ένας 18χρονος φίλος του, καθώς και δύο νεαρές κοπέλες, κατηγορούνται για υπόθαλψη δράστη. Η μία από τις κοπέλες είναι η σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου.

Οι συνομιλίες στο κινητό έδειξαν τον δράστη

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του 20χρονου έπαιξαν οι συνομιλίες που είχε ανταλλάξει με το 27χρονο θύμα. Στο κινητό τηλέφωνο του τελευταίου εντοπίστηκαν μηνύματα που αποκάλυπταν ένταση ανάμεσά τους, με αφορμή προσωπικές διαφορές που σχετίζονταν με μια γυναίκα.

Η κοπέλα του 20χρονου φέρεται να είχε τέσσερα χρόνια σχέση με τον 27χρονο κατά το παρελθόν. Στη συνέχεια η κοπέλα σύναψε σχέση με τον 20χρονο.

Ωστόσο, ο 27χρονος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό και έστελνε μηνύματα στην κοπέλα να τα ξαναβρούν και ότι δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Εκείνη όμως σύμφωνα με πληροφορίες δεν ανταποκρινόταν. Άρχισε έτσι μια πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον πρώην και στον νυν – στο 27χρονο δηλαδή θύμα και στον 20χρονο νυν της κοπέλας.