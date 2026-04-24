Άγιος Δημήτριος: Σήμερα στον στρατιωτικό εισαγγελέα οι «4» – Πώς ο 20χρονος σκότωσε τον 27χρονο

Τον δρόμο για τον στρατιωτικό εισαγγελέα θα πάρουν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Ο νεαρός, ηλικίας 20 ετών, φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία.

Παράλληλα, ένας 18χρονος φίλος του, καθώς και δύο νεαρές κοπέλες, κατηγορούνται για υπόθαλψη δράστη. Η μία από τις κοπέλες είναι η σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του 20χρονου έπαιξαν οι συνομιλίες που είχε ανταλλάξει με το 27χρονο θύμα. Στο κινητό τηλέφωνο του τελευταίου εντοπίστηκαν μηνύματα που αποκάλυπταν ένταση ανάμεσά τους, με αφορμή προσωπικές διαφορές που σχετίζονταν με μια γυναίκα.

Η κοπέλα του 20χρονου φέρεται να είχε τέσσερα χρόνια σχέση με τον 27χρονο κατά το παρελθόν. Στη συνέχεια η κοπέλα σύναψε σχέση με τον 20χρονο.

Ωστόσο, ο 27χρονος δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό και έστελνε μηνύματα στην κοπέλα να τα ξαναβρούν και ότι δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Εκείνη όμως σύμφωνα με πληροφορίες δεν ανταποκρινόταν. Άρχισε έτσι μια πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον πρώην και στον νυν – στο 27χρονο δηλαδή θύμα και στον 20χρονο νυν της κοπέλας.

Οι αρχές, αναλύοντας τις επικοινωνίες αυτές, εκτιμούν πως οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με σκοπό να λύσουν τις διαφορές τους.

Ωστόσο, η συνάντηση κατέληξε σε τραγωδία, καθώς ο 20χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 27χρον στην καρδιά. Στο σημείο βρισκόταν και ένας 18χρονος, φίλος του δράστη, ο οποίος φέρεται να είπε ότι δεν πρόλαβε να τους σταματήσει.

Μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος και ο 18χρονος έφυγαν με όχημα, πήγαν και πήραν τις κοπέλες και κάθισαν όλοι μαζί σε κάποιον κλειστό χώρο.

Όλοι αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Παρασκευής στον στρατιωτικό εισαγγελέα, καθώς ο 20χρονος δράστης είναι ναύτης, και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Άγιος Δημήτριος: Τι είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου για το περιστατικό

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για το έγκλημα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Και ερχόμαστε πάλι να συζητήσουμε, με πόση ευκολία ένας νέος άνθρωπος, ένας εικοσάχρονος νεαρός, αφαίρεσε τη ζωή, πραγματικά χωρίς αιτία, χωρίς καμία αφορμή ουσιαστικά, ενός επίσης νέου ανθρώπου. Βέβαια, οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την αστυνομία είναι τέσσερις. Προκύπτει και η εμπλοκή με κάποιο τρόπο για το αδίκημα της υπόθαλψης ακόμη τριών ατόμων, από την έρευνα των αστυνομικών. Είναι δύσκολο το σημείο γιατί σίγουρα εσωτερικά το πάρκο δε διαθέτει κάμερες, οπότε οι αστυνομικοί προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω. Ουσιαστικά χρησιμοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό. Η ώρα αυτή είναι μια ώρα που κυκλοφορεί ο κόσμος. Υπήρχαν και κάποιες μαρτυρίες που είδαν σίγουρα άτομα. Δεν είδαν μόνο ένα άτομο, αλλά είδαν περισσότερα άτομα να φεύγουν από εκεί, από το πάρκο. Εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μια συμπλοκή μεταξύ του θύματος και του δράστη. Ουσιαστικά, προφανώς και το θύμα αντιστάθηκε στην επίθεση που δέχτηκε με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν πολύ γρήγορα», είπε αρχικά.

«Φαίνεται ότι συναντήθηκαν για να ξεκαθαριστεί ένα θέμα προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί και θέμα. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι συναντήθηκαν και γι’ αυτό προφανώς και το 27χρονο θύμα όταν έφτασε εκεί δεν γνώριζε ότι υπήρχε και άλλο άτομο. Εκεί συνάντησε δύο άτομα. Οι γυναίκες οι οποίες συνελήφθησαν δεν βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Δεν είναι εύκολο να καταφέρεις θανατηφόρο τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο. Θα δούμε βέβαια τις διώξεις σήμερα που θα ασκηθούν. Θα χωριστεί άλλωστε η δικογραφία επειδή ο ένας υπηρετεί στο Ναυτικό», συνέχισε.