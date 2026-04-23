Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα

Το μυστήριο πίσω από την άγρια δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο προσπαθεί να λύσει η Αστυνομία με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έμπειροι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση έχουν ήδη σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για το τι μπορεί να συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου όπου βρέθηκε νεκρός με μια μαχαιριά στην καρδιά ο γιος του υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Το κινητό τηλέφωνο

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA και στο Live News, τα μυστικά τις υποθέσεις φαίνεται να κρύβονται στο κινητό τηλέφωνο του 27χρονου το οποίο εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Οι κλήσεις και τα μηνύματα που αναμένεται να εντοπισθούν στην ηλεκτρονική συσκευή είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν στον δράστη ή στους δράστες της εγκληματικής ενέργειας.

Γιατί πήγε με το αυτοκίνητο

Σύμφωνα με όσα είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι γιατί ο 27χρονος πήγε στο μοιραίο ραντεβού με το αυτοκίνητο ενώ μένει μόλις λίγα μέτρα μακριά από το Πάρκο Ασυρμάτου και θα μπορούσε εύκολα να πάει με τα πόδια.

Στο ραντεβού ήταν αρκετά άτομα. Μετά από κάποιο χρονικό διάσημα ακολούθησε μια προστριβή που εξελίχθηκε σε έντονο καβγά και κατέληξε στο μαχαίρωμα του 27χρονου. Όλα τα άτομα που ήταν παρόντα τράπηκαν σε φυγή.

Τα ερωτήματα

«Οι αστυνομικοί έχουν μια εικόνα για το τι μπορεί να έχει συμβεί και για ποιον λόγο. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Να δούμε ποιο ήταν το ζήτημα τριβής και γιατί πήγε στο πάρκο ο 27χρονος. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν» ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και συνέχισε λέγοντας ότι «οι απαντήσεις θα δοθούν με βάση τις τεχνικές αναλύσεις, κυρίως από τα κινητά τηλέφωνα και από τις κάμερες».

Στο πένθος η οικογένεια του 27χρονου

Βυθισμένος στο πένθος, o ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αποχαιρέτησε τον 27χρονο γιο του με μία σπαρακτική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου».

Την απάντηση για το τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονική επίθεση στον 27χρονο θα δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει αναλάβει την υπόθεση, ενώ αστυνομικοί σαρώνουν τις κάμερες προκειμένου να εντοπίσουν στοιχεία που θα αποκαλύψουν την ταυτότητα του δράστη και το δρομολόγιο που ακολούθησε.